Chivas tumba al América en el Azteca y alcanza primera final desde 2017

Veljko Paunovic estaba confiado en que Chivas sería capaz de remontar una desventaja en el estadio de Azteca para acceder a la final de la liga mexicana.

Y el Guadalajara cumplió. Ronaldo Cisneros, Alan Mozo y Jesús Orozco marcaron los goles que le dieron a Chivas el triunfo el domingo 3-1 sobre un América con 10 hombres y el pase a la final del torneo Clausura, donde enfrentará a Tigres. Chivas, que había perdido 1-0 en la ida, se clasificó con marcador global de 3-2. Cisneros adelantó al Guadalajara a los 18 minutos, pero el chileno Diego Valdés niveló a los 56 para el América. Las Águilas jugaron con 10 hombres desde los 64 minutos tras expulsión del volante español Álvaro Fidalgo a los 64 minutos. Chivas capitalizó la superioridad numérica. Mozo restableció la ventaja a los 77 y Orozco logró el gol de la victoria a los 89. ‘Hoy no era un tema de táctica, era otra cosa’, dijo el serbio Paunovic. ‘No era el planteamiento, hoy era el corazón y el de nuestros jugadores han prevalecido y le han ganado a un gran rival’. Significa mucho porque fui capaz de inspirar y darles confianza para sacar su mejor versión’, añadió. El partido de ida por la final será el jueves en el estadio Universitario de Monterrey y la vuelta el domingo por la noche en el estadio Akron. Para Chivas será su primera final desde el Clausura 2017 cuando logró el 12do título de su historia, derrotando precisamente a Tigres. ‘Todavía no se ha hecho nada, falta el último paso, el más grande e importante, así que tenemos que mantener la humildad’, afirmó Paunovic. ‘Hemos escrito una parte de la historia que no está concluida, pero todo mundo va a recordar esto’. La derrota frustró la posibilidad de que el América alcanzara su primera final desde el Apertura 2019. Su técnico argentino Fernando Ortiz presentó la renuncia tras el partido. El entrenador dirigió tres torneos en los que quedó fuera en cuartos de final y dos semifinales. ‘Primero hay que reconocer que el rival jugó mejor, segundo para mí y para mi cuerpo técnico es un ciclo cerrado

con la institución. Sólo quería decir eso, buena noche’, declaró Ortiz al final del encuentro. Chivas puso fin a una racha de seis partidos sin vencer al América, al cual no superaba desde el Apertura 2020, cuando lo eliminó en cuartos de final. Sin importar lo que ocurra en la final, el triunfo supone una temporada de éxito para el Guadalajara, que este torneo cambió a su director deportivo y lo reemplazó con el español Fernando Hierro y contrató al entrenador serbio Paunovic y en cuestión de seis meses están buscando su primer cetro juntos. Chivas se adelantó cuando Roberto Alvarado recorrió 60 metros con la pelota y le dio un pase filtrado a Cisneros, quien eludió la marca del portero Luis Malagón y del zaguero uruguayo Sebastián Cáceres para anotar el primer tanto. América niveló en el segundo tiempo cuando Fidalgo mandó un centro por izquierda hacia el corazón del área, donde Valdés conectó un sólido remate de cabeza y mandó la pelota al fondo junto al poste izquierdo de Miguel Jiménez. Las Águilas se quedaron con 10 jugadores por la expulsión de Fidalgo por una falta en medio del campo que fue validada con el VAR.Chivas logró el tanto de la clasificación cuando Orozco recibió un centro por derecha y conectó un cabezazo para anotar al poste izquierdo de Malagón.