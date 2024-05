A qué hora es Tigres vs Monterrey y en dónde podrás ver los Cuartos de Final de la LigaMX en USA

El Derbi Regiomontano entre los Tigres UANL y el Monterrey es uno de los enfrentamientos más esperados en el fútbol mexicano, y su reaparición en una liguilla agrega un nivel adicional de emoción y rivalidad. Aunque se dice que en un clásico no hay favoritos, en esta ocasión esa afirmación parece más cierta que nunca.

Ambos equipos llegan a esta instancia muy parejos en todos los sentidos. Durante la fase regular del torneo, Monterrey terminó en cuarto lugar con 32 puntos, mientras que Tigres quedó en quinto lugar con 31 unidades, mostrando una diferencia mínima en su desempeño. Ambos equipos clasificaron directamente a los cuartos de final sin necesidad de pasar por el Play-In, lo que demuestra su consistencia a lo largo de la temporada.

Sin embargo, ambos equipos llegan a este encuentro con un golpe a su moral después de ser eliminados en la Concachampions por el Columbus Crew de la MLS. Esta eliminación podría jugar un papel importante en el ánimo de los jugadores y en la forma en que encaran este crucial partido de liguilla.

El último enfrentamiento entre ambos equipos en la fase regular fue un emocionante empate por 3 a 3 en el Estadio BBVA. El gol sobre la hora de Germán Berterame para Rayados fue crucial para asegurar el empate en ese partido. Esta igualdad demuestra lo impredecible que puede ser este clásico y lo disputado que estará el partido de vuelta.

El partido de vuelta está programado para el próximo domingo 12 de mayo en la noche mexicana, donde se definirá qué equipo avanza a las semifinales. Las otras llaves de los cuartos de final incluyen enfrentamientos entre América y Pachuca, Pumas y Cruz Azul, y Chivas y Toluca, lo que muestra la intensidad y la calidad de la liguilla en este torneo.

Dónde ver por TV a Tigres vs Monterrey por el Clausura 2024

México: Canal 5 y TUDN (TV) | ViX Premium (streaming)

Estados Unidos: ViX Premium (streaming)

Posibles formaciones de Tigres vs Rayados por la ida de los cuartos de final del Clausura 2024

Tigres: Felipe Rodríguez; Samir Caetano, Jesús Garza, Eduardo Tercero, Jesús Alberto Angulo; Rafael Carioca, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Diego Lainez; Marcelo Flores y André-Pierre Gignac.

Rayados: Luis Cárdenas; Stefan Medina, Víctor Guzmán, Sebastián Vegas, Gerardo Arteaga; Jordi Cortizo, Luis Romo, Maximiliano Meza, Sergio Canales; Jorge Rodríguez y Germán Berterame.

El próximo jueves 9 de mayo a las 21:10 hrs, la Ida se disputará en el Estadio Universitario, mientras que la Vuelta en el Gigante de Acero dará inicio a la misma hora el domingo 12 de mayo. Además de conocer los horarios del partido, también, Rayados dio a conocer las fechas para la venta de boletos.

Como siempre, los aficionados que cuenten con abono cuentan con una venta exclusiva, previa a la venta libre. Esa venta para abonados comenzó el sábado 4 de mayo y termina este próximo martes, con precios que van desde los $380 hasta los $1,450. La venta libre comenzará el 10 de mayo y hasta agotar existencias, con precios desde los $980 hasta los $3,540.

Por parte de Tigres, solo se tiene de momento la activación de abono, con precios que rondan los $400 y los $3,325.

¿Nahuel Guzmán podrá estar en el Clásico Regio de Liguilla? Mauricio Culebro responde

Los Cuartos de Final de la Liga MX están a la vuelta de la esquina y uno de sus principales platillos será la serie de eliminación directa que sostendrán Tigres y Rayados en el Clásico Regio, con el antecedente fresco de la mala conducta de Nahuel Guzmán en la última edición de este partido que acabó con un agónico empate a tres. En aquella ocasión, el arquero felino, que ya se encontraba lesionado, no pudo ver acción con su equipo, pero sí asistió con sus compañeros al Estadio BBVA y posteriormente observó el cotejo desde uno de los palcos del inmueble, donde apuntó con un láser a Esteban Andrada y otros futbolistas del Monterrey, acción que le costó una suspensión de 11 partidos por parte de la Comisión Disciplinaria.

¿Puede Nahuel Guzmán asistir al Clásico Regio? Con este contexto, Mauricio Culebro, presidente del club de la UANL, fue interrogado por David Faitelson acerca de la posible presencia de Nahuel Guzmán junto a la plantilla felina en el duelo de los universitarios ante su acérrimo rival como visitantes el próximo domingo. El directivo de los Tigres explicó que por el castigo impuesto su cancerbero no puede formar parte de la comitiva del club en el Estadio BBVA y estar con la directiva en el palco como la última vez, así como entrar a zonas exclusivas para jugadores, por lo que la única alternativa que tendría sería estar presente como uno más de los miles de espectadores regiomontanos. «Por reglamento como aficionado tengo entendido que sí… no puede estar en vestidores ni en el túnel… Nahuel es consciente de lo que puede y no puede hacer, y estoy seguro que lo entiende».

Sin duda la ausencia de Nahuel en el terreno de juego será un factor importante a considerar para el equipo de Robert Dante Siboldi en esta Liguilla, pues el argentino suele crecer en los partidos importantes de su equipo, como lo ha demostrado en diversas ocasiones para ganar cinco títulos de Liga MX en su paso por el cuadro de San Nicolás de los Garza.