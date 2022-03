20 NO SON NADA

No puede ser compadre-

– Lo siento mucho compadre-

-No lo esperaba de ti-

– Lo sé compadre… pero así se dieron las cosas-

-Nos echamos un volado?

-Va compadre-

En eso estaban cuando llego la esposa del ofendido

-¿Qué es lo que están haciendo? Si es que se puede saber-

-Me he dado cuenta de que me engañaste con mi compadre.

-Bueno, las cosas se dieron y pues ni modo… ¿verdad compadre?

-Ya se lo dije comadre-

-Y es por eso que nos vamos a echar un volado a ver con quien te vas.

-Me encanta la idea de que se estén peleando por mí. Así que me voy a ir con el que gane… me gusta.

-Que ¿qué?

-Que me voy con el que gane…- vuelve a decir la susodicha.

-Ni madre hija de la… tiznada, te vas a ir con el que pierda el volado…

20 años no son nada… eso depende ¿no? No se quien dijo y para el caso da lo mismo. El tiempo ayuda a olvidar. Pero creo que he encontrado un caso en que la excepción no hace la regla. Resulta que Manuel López Salazar, un exmaestro se encontró con un ex alúmno. Siempre, bueno casi siempre cuando se dan este tipo de encuentros es de recordar viejos tiempo, anécdotas… cosas vividas en ese tiempo. Pero esta vez fue la excepción… no fue tanto el gusto, sino el disgusto de parte de Ricardo que por 20 años estuvo guardando el rencor que le tenía a su maestro de preparatoria que lo reprobó varias veces. ¿Se imagina? Guardar 20 años un rencor no es nada fácil para unas personas… o muy fácil para otras.

Al menos me jacto de tener una concha muy grande… pero no para guardar rencores ni mucho menos ni más. Ya me imagino la vida de Ricardo guardando no solo ese rencor a su maestro… sino a todos los vividos en su triste vida… amargada. Pues bien, volviendo al reencuentro de estas personas, pues resulta que Ricardo reconoció a ex mentor y lo estuvo siguiendo por varias calles hasta que llegó el momento y le cerró el camino. No pudiendo evadirlo, Ricardo empezó a insultar a su exmaestro. Pero no conforme con esto lo empezó a golpear. No sé si lo golpeo por cada vez que lo reprobó en la prepa. Dice el maestro que Ricardo tenía muchos problemas… yo digo que los sigue teniendo.

————————————————————————————————-

Un día Superman decidió ir a Cuba a echarse unas cubitas (bebida) se puso hasta las “chanclas”, ya no podía más cuando decidió ir a dar una vuelta por la costa para tomar aire fresco. Ya cansado se quedó dormido y cuando despertó quiso regresar a casa, o sea a este país. No sé donde queda la ciudad Gótica… pero la ponemos en este país, espero que Geogle map no se moleste porque la pongo aquí. Chispas, recorcholis endemoniados, Superman no vivía en ciudad Gótica sino en Metrópolis… (Geogle, no te molestes conmigo, fue un lapsus mental). Bueno, nos quedamos en que antes de que amaneciera quiso regresar y se puso encima de una piedra muy grande para alzar su vuelo. Se puso en posición de firmes… y nada. Levantó una mano con el puño cerrado… y nada. Levantó sus dos manos con los puños cerrados y nada. Pensó que su capa estaba atorada en una piedra… y nada. Voltea y ve como a 20 cubanitos agarrándose de su capa mientras le decían… ¡Vamos Superman tú puedes, vamos chico, tú puedes!!!!! Vaya que no se necesita ser muy inteligente para darse a conocer como un tonto… bueno, eso es lo que yo digo. ¿Ha oído hablar de Elon Musk? Pudiera ser que no sele venga a la mente el nombre, pero si le digo que es una de las personas mas ricas del mundo y que es dueño de Tesla… creo que ya lo puede ir identificando. Pues no lo va a creer, pero ha retado al presidente ruso Vladimir Putin. La reta consiste en que ellos dos peleen por la liberación de Ucrania. No se ha dicho si el duelo es al estilo de los pistoleros del Oeste o un duelo de lucha cuerpo a cuerpo. Ignoro que habilidad tenga Musk en pelea de cuerpo a cuerpo. Lo que se es que el presidente ruso es cinta negra en judo. Al hacer este duelo Musk creo que lo que quiere es llamar la atención… que de parte del presidente ruso no la tendrá. En caso de que se haga el duelo apuesto mil a uno a que gana Putin. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gammaliel9.10@gmail.com