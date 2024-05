América gana a Chivas y avanzo a la final contra cruz azul

Israel Reyes anotó en el segundo tiempo para darle la victoria al América por 1-0 sobre Chivas en el clásico mexicano, asegurando así su lugar en la final del torneo Clausura. El zaguero mexicano aprovechó un balón peinado por Igor Lichnovsky tras un tiro libre cobrado por el chileno Diego Valdés a los 59 minutos.

Hasta ese momento, el América ya tenía prácticamente asegurado su pase a la final, tras haber empatado sin goles en el partido de ida disputado en Guadalajara. El gol de Reyes dejó la serie casi resuelta, obligando a Chivas a marcar dos goles en el Estadio Azteca para avanzar, ya que un empate global favorecía a las Águilas por su mejor posición en la tabla durante la fase regular.

Apenas un minuto antes del gol, el entrenador argentino Fernando Gago, quien asumió el mando de Guadalajara en este torneo, intentó arriesgar en busca del gol necesario. En ese momento, envió al campo a Javier “Chicharito” Hernández.

Sin embargo, el gol del América fue un golpe psicológico del que Chivas no pudo recuperarse. Hernández, el máximo goleador histórico de la selección mexicana, no logró mejorar el ataque de su equipo. A pesar de sus esfuerzos, las Chivas no lograron generar peligro significativo tras el gol en contra.

El momento más cercano en el que las Chivas estuvieron de empatar fue un disparo al travesaño por parte de Roberto “Piojo” Alvarado en el primer tiempo. Este intento destacó como la mejor oportunidad de Guadalajara en todo el partido, pero no fue suficiente para cambiar el resultado.

El América, que fue eliminado por Chivas en las mismas instancias y en el mismo estadio hace casi un año, se tomó la revancha con esta victoria. Con este triunfo, las Águilas buscarán convertirse en apenas el cuarto equipo en ganar títulos consecutivos desde la implementación de los torneos cortos en 1996.

El equipo de la capital disputará la final contra el ganador de la serie entre Monterrey y Cruz Azul. En el partido de ida, Cruz Azul tomó ventaja al vencer 1-0 como visitante y será anfitrión del partido de vuelta en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México.

La derrota ante su archirrival significa que Guadalajara continuará su sequía de títulos, que se extiende desde el Clausura 2017 cuando derrotaron a Tigres en la final. Este resultado aumenta la presión sobre el equipo y su entrenador, quienes buscarán romper esta racha en el próximo torneo.

América, por otro lado, espera consolidar su dominio en el fútbol mexicano y añadir otro título a su extenso palmarés. Con jugadores clave en gran forma y una sólida estrategia, las Águilas están listas para enfrentarse a quien resulte victorioso entre Monterrey y Cruz Azul en lo que promete ser una final apasionante.