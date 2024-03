TODO EN UNA NOCHE

La espera por fin había llegado a su fin… el paciente entra al consultorio y el doctor se dispone a “checarlo”.

Vamos a ver amigo que es lo que le duele- Nada doctor, no me duele nada- Y entonces la visita se debe a…-

Mire doctor, hace tres semanas al llegar a mi casa encontré a mi esposa en la cama con un desconocido. Cuando le quise recriminar me dijo que no dijera nada, que me fuera a tomar un café a la cocina-

A caray, eso sí que está de la fregada amigo… pero ¿yo que tengo que ver con su visita?

Un momento doctor… la semana pasada al llegar una vez más a mi casa encontré otra vez a mi esposa en la cama con otro hombre. cuando le quise reclamar me dijo que me callara, que no dijera nada. Que mejor me fuera a la cocina a tomar un café- Vaya, que es activa sexualmente su esposa… pero una vez más, para qué su visita a mi consultorio…

Doctor… en esta semana ya la he encontrado tres veces en la cama con diferente hombre. Y siempre me manda a tomar un café-

Amigo, siento mucho por lo que está pasando, pero creo que yo no le puedo ayudar… lo que usted debe de hacer es ir con un consejero matrimonial- Claro que si doctor… solo quiero saber si tomar mucho café no me hará daño.

Creo que para muchas personas no es desconocido lo que le pasó al jugador brasileño… Dani Alves.

En diciembre del 2022, según la acusación violó a una muchacha. Alves afirma que no es como dice ella. Que la intimidad sexual fue consensuada… o sea que ella lo permitió. No lo quiero defender… nunca lo haría. Nunca lo haría porque simplemente no lo conozco personalmente como saber como es él y aun conociéndolo sabe Dios.

Pero las autoridades dicen y afirman que nunca hubo consentimiento de parte de la muchacha… caray.

¿Hasta donde se defendió la muchacha? La policía dice que no necesariamente tiene que haber lesiones.

Ahora que; partiendo de que Dani estaba casado no tenía que haber buscado este problema. Ahora por una noche de… ¿se puede decir placer? Creo que no. Porque; sí no fue con consentimiento ¿cómo es que se puede disfrutar el acto sexual?

Esa noche le ha costado nada mas y nada menos que 160 000 euros a Alves. Guaoooooooooooooooooo sí que le salió cara la noche de sexo a Dani. Aparte de tener que estar en prisión 4 años. En dólares casi es lo mismo. En pesos mexicano… mejor lo dejamos así.

El señor en su lecho de muerte quiere que su esposa sea sincera y le pregunta. Amorcito… tú sabes que estoy por morir-

No hables corazón… te hace mal- No importa amor… sé que no me queda mucho de vida. Que en cualquier momento partiré de esta vida…- Por favor, no digas nada-

Quiero hacerte una pregunta…- Si eso te hace sentir mejor, hazla-

¿Alguna vez me fuiste infiel?

¿Por favor, que estás pensando? Yo nunca te fui infiel… nunca-

Gracias amorcito-

Luego de unos minutos de agonía el hombre vuelve a hablar. Amorcito- Aquí estoy Corazón. Por lo que más quieras, no hables, es mucho esfuerzo que haces para hablar-

¿Te puedo pedir un favor?

El que quieras-

Si te llegas a casar de nuevo… no le des mis palos de golf… tú sabes que esos eran mi Tesoro-

No te preocupes, él tiene los suyos, es zurdo-

El siguiente caso pasó en el zoológico de Andhra Pradesh, en la India.

¿A quién fregados se le ocurre querer tomarse una selfie con un león?

Sí la barda mide 8 metros… eso quiere decir que no se debe de cruzar la línea… ¿No? Lo mas seguro que no hizo caso a las advertencias que hay en los zoológicos de no cruzar líneas, cercas… a los visitantes.

Pues bien, a este cuate se le hizo fácil brincar la cerca, entrar al área restringida, treparse a un árbol… e hizo lo más fácil; caer del árbol. Abajo ya lo estaba esperando el león. El león no hizo más que lo que haría cualquier animal que ve que su área ha sido invadida… lo hizo trizas. Puedo asegurar que el hombre murió haciendo lo que mas quería… tomarse una foto con el rey de la selva. En otras palabras, “murió de muerte natural”. Natural que si te agarra un león…

