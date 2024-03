QUE POCA MADRE

La niña cubana tenía una linda gatita en su casa. Un día la gatita salió con su domingo cuatro y pues tuvo 8 gatitos. La niña bien contenta al día siguiente en la escuela empezó a contar que su gatita había tenido 8 gatitos y que todos eran comunistas. La noticia llegó a oídos de la profesora que le preguntó a la niña si era cierto que sus gatitos eran comunista y la niña dijo que si. La profesora al día siguiente fue con el director y le contó lo que la niña decía. El director mandó traer a la niña para que le contara lo de sus gatitos…

¿Es cierto que tus gatitos recién nacidos so comunistas? Preguntó el director.

Así es señor director. Mi gatita tuvo 8 gatitos y todos son comunistas.

El director le dijo a la niña que se lo iba a comentar al jefe de la sección del área correspondiente. Como se atravesó el fin de semana, no fue sino hasta el lunes que el director le comentó a su jefe de sección de la gatita que había tenido 8 gatitos y que los ocho eran comunistas. El jefe de la sección de esa área mandó llamar a la niña para que le contara y la niña le contó lo que ya era del conocimiento de todos.

Así que los gatitos… ¿todos son comunistas?

Así es señor.

Esto lo tiene que saber nuestro comandante supremo Fidel Castro.

¿Estarías dispuesta a contarle tu historia a nuestro comandante Castro?

Claro que sí. Respondió la niña.

Pasaron unos días y por fin le contaron a Fidel Castro la historia de la niña y sus gatitos comunistas. El comandante Castro mando traer a la niña.

Cuando la niña estuvo frente al comandante este le preguntó

¿Es cierto lo que dicen que tienes una gatita que tuvo 8 gatitos y que todos son comunistas?

Ya no señor comandante… ya 6 gatitos abrieron sus ojitos.

¿Por qué cuento este relato?

En serio que había visto a Maduro y a Chávez en esa situación en la que esta AMLO… y no había llegado a tanto como lo ha hecho Obrador.

Resulta que Obrador en una de sus mañaneras exhibió el número del teléfono del celular de la encargada del periódico New York Time en México. No es que se le haya chispoteado ni madre, lo hizo a propósito el muy mondado. Cuando una reportera de Univisión lo encaró, Obrador en vez de aceptar que la había regado se fue en contra de la reportera tanto de Univisión como del periódico neoyorkino. A tal grado que en vez de calmar las cosas las encendió mucho más. Todo empezó porque el periódico sacó una nota en donde menciona que Obrador estuvo siendo investigado porque relacionan a su familia con el crimen organizado.

Creo que podría seguir explicando la situación, pero creo que ya es de todos conocida la forma en que el presidente mexicano se cree la “divina garza”, “la ultima coca cola del desierto” y se pone muy por encima de la ley… cualquier ley habida y por haber. Se siente ofendido a mas no poder y se pone al tu por tu con cualquier periodista que no este de acuerdo con su gobierno. Lo que me llama la atención es que; para el dictador se le hace fácil todo… menos gobernar. Para él no hay peligro haber dado a conocer el numero personal de la periodista. Tan fácil que es cambiar de teléfono y YA… según Obrador. En serio ¿esa es la solución a su estupidez? Caramba, y nosotros haciendo una tormenta en un vaso con agua. Vaya que es inteligente la bestia que tenemos de presidente en México. A ver, si yo tengo un problema con un vecino… lo único que tengo que hacer es cambiar de domicilio y san se acabó… ¿no? Que poca madre de este señor… sí es que se le puede llamar señor. Sí esa es la solución, entonces ya sabemos por quien vamos a votar en la próxima elección… así cambiamos de presidente y de gobierno la mentada 4T. y asunto arreglado. No creo que aquí pare el problema en que se ha metido Obrador… el casi santo. Cuando lo oigo hablar y ponerse como ejemplo de paladín de la justicia y en cuanto a moral intachable… no sé cómo es que hay gente que todavía lo sigue. Y no son pocas… son millones que no han abierto los ojos. Los van a venir abriendo cuando ya no haya nada que se pueda hacer. Será demasiado tarde. Una gran mayoría que lo sigue ignora como se vive en Cuba, Venezuela, Honduras… países en donde el gobierno es comunista socialista. Ojalá y reaccionemos ante lo que se viene si continua la 4T. Dios nos agarre confesados. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: egammaliel9.10@gmail.com