Primarias republicanas: Trump derrota en Michigan a Nikki Haley

Aun así, la exgobernadora de Carolina del Sur afirmó en una entrevista con CNN, minutos después de cerrarse las urnas, que no se retira de la carrera y que “absolutamente” participará en el ‘supermartes‘ ya que tiene “un país que salvar“. El recuento oficial de los votos ya ha comenzado y, con el 10 % escrutado, Trump tiene el 64.6 % de los votos y Haley el 31.2 %.

La contienda entre Donald Trump y Nikki Haley en las primarias republicanas ha generado un intenso interés tanto dentro como fuera del partido. La victoria de Trump en el estado de Michigan representa un paso más en su camino hacia una posible candidatura presidencial en 2024, consolidando su liderazgo dentro del partido Republicano y aumentando su influencia en la arena política estadounidense.

La derrota de Haley en Michigan se suma a su anterior pérdida en las primarias de Carolina del Sur, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de su campaña y su capacidad para competir efectivamente contra Trump. Aunque Haley ha afirmado que no se retirará de la carrera y que participará en el próximo ‘supermartes’, sus resultados hasta el momento no han sido lo suficientemente sólidos como para desafiar seriamente la posición de Trump como favorito indiscutible. La participación de Haley en las primarias republicanas es significativa no solo por su estatus como la única rival de Trump, sino también por su trayectoria política y su potencial como candidata presidencial. Como exembajadora de Estados Unidos ante la ONU y exgobernadora de Carolina del Sur, Haley ha sido una figura prominentemente dentro del partido Republicano y ha sido vista como una posible candidata presidencial en el futuro. Sin embargo, su desempeño en las primarias hasta ahora plantea dudas sobre su capacidad para movilizar el apoyo necesario para desafiar el dominio de Trump en el partido.

El recuento oficial de votos en Michigan está en curso, y aunque Trump lidera cómodamente en los primeros resultados, aún queda por determinar la asignación final de delegados. Dada la peculiaridad del sistema de delegados en las primarias republicanas, donde algunos estados asignan delegados de manera proporcional o mediante un sistema de ganador se lleva todo, la distribución de delegados puede influir significativamente en la dinámica de la carrera presidencial.

El complejo y dilatado calendario de primarias en Estados Unidos añade una capa adicional de complejidad a la competencia entre Trump y Haley. Con fechas clave como el ‘supermartes’ en el horizonte, ambos candidatos tendrán que movilizar sus recursos y estrategias para asegurar el apoyo necesario para sus respectivas campañas. La aspirante republicana consiguió entonces un 40 % de los votos, una cifra respetable que le ha permitido justificar su permanencia en las primarias republicanas.

Llega sin embargo con pocas posibilidades al ‘supermartes’, jornada en la que están llamados a votar una quincena de estados, incluidos Texas y California.

Los colegios electorales de Michigan abrieron sus puertas a las 07:00 hora local (12:00 GMT) para celebrar las primarias de los republicanos y también de los demócratas, y estuvieron abiertos hasta las 20:00 hora local (1:00 GMT del miércoles). La secretaria de Estado (máxima autoridad electoral) de Michigan, Jocelyn Benson, señaló el lunes que más de un millón de personas ya habían emitido sus votos a través del correo o en votaciones anticipadas. Con los resultados de Michigan aún sin sumar, Trump cuenta con 110 delegados de los mil 215 que necesita sumar para poder ser nombrado matemáticamente el candidato republicano, algo que sucederá en la Convención Nacional Republicana de Milwaukee, que se celebrará del 15 al 18 de julio.

Aún así, todo parece indicar que nada puede frenar al exgobernante, ni siquiera todas las causas pendientes que tiene con la justicia, entre ellas cuatro juicios penales por delitos como el intento de invalidar las elecciones, el soborno, la retención de documentos clasificados o el de su relación con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Si todo transcurre como hasta ahora y los simpatizantes republicanos siguen dándole su apoyo, el próximo 5 de noviembre se enfrentará en las urnas al presidente Joe Biden, previsible candidato demócrata.

Trump apela sentencia de 454 millones de dólares por fraude en su empresa

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump (2017-2021), apeló la sentencia de 454 millones que le impuso un juez de Nueva York al concluir que se había inflado el valor de los activos de su empresa, la Organización Trump, para lograr ventajas con aseguradoras y bancos.

El magistrado Arthur Engoron, de la Corte Suprema de Manhattan, limitó también la capacidad del exmandatario de hacer negocios en el estado durante los próximos tres años, al emitir su decisión el pasado 16 de febrero tras un juicio civil de poco más de dos meses, que comenzó en octubre y concluyó en enero.

Los abogados de Trump -que insiste en que no hizo nada incorrecto- acudieron ante la División de Apelaciones en Manhattan al que pidieron que anule el veredicto de Engoron y que decida si el juez “cometió errores de derecho y/o de hecho” y si abusó de su discreción y/o su jurisdicción, señalan medios locales.La multa impuesta por Engoron se divide en varios cargos a Trump y a sus empresas (por un valor conjunto de 355 millones de dólares), a sus dos hijos mayores (4 millones de dólares a cada uno), y a un antiguo ejecutivo de la compañía (un millón de dólares), todos ellos acusados por la Fiscalía general del estado.

Engoron ya los había considerado a todos ellos responsables de fraude en una decisión sumaria, antes de que comenzara el juicio civil. La Fiscalía general del estado acusó a Trump, sus dos hijos mayores y dos antiguos empleados, de inflar los activos de la compañía durante años para obtener mejores condiciones en préstamos y otros beneficios económicos y pidió que se le aplique una multa de 370 millones de dólares.

También pidió que Trump, un millonario inversor de bienes raíces, no pudiera hacer negocios inmobiliarios de por vida en Nueva York ni dirigir o ser funcionario de una corporación. La apelación del exmandatario, que busca la nominación de su Partido Republicano en su intento de volver a la Casa Blanca en los comicios de este año, era esperada ya que ha criticado al juez al que acusa de tener motivaciones políticas y durante el juicio acudió varias veces al tribunal de apelaciones en su contra.. De acuerdo con Trump, se le castiga por “haber construido una empresa perfecta, mucho dinero, grandes edificios, todo genial”. La multa aumenta unos 112 mil dólares por día hasta que se pague. Si este tribunal intermedio de apelaciones mantiene la decisión de Engoron, Trump puede acudir ante el Tribunal de Apelaciones del estado, el más alto foro judicial de Nueva York.