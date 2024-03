CLAVE: IMPRUDENCIA

Muchas veces me ha tocado educar (culturizar) a gente más ignorante que la ignorancia… pero he descubierto que tengo limitaciones y esas me hacen recordar que desgraciadamente soy mortal como cualquier ciudadano “humano”. No me es fácil aceptar tal cosa… pero, en fin.

Nuestra vida está llena de errores y de horrores y cuando no sabemos la diferencia nos vale todo lo que pase a nuestro alrededor. Siempre he procurado dar todo lo que soy por el bien de ustedes, pero he visto con disgusto que no valoran mi sacrificio y me siento decepcionado de la vida que muchas veces han llegado pensamientos perversos… que me hacen dudar de que existe el chupacabras, existen los extraterrestres… hasta de Santa Claus… pero sigo con lo que el Creador me ha dado para todos ustedes. No sé cuántas veces he dicho que todos estamos expuestos a cometer burrada y media, y medias burradas… y hasta cierto punto es permitido. En otras palabras; todo el mundo tiene derecho a 5 minutos de idiotez… el problema viene cuando muchos despistados se pasan y lo hacen todo el día y todos los días. Esta por salir mi último libro titulado… “Como Abrir la Boca Metiendo la Pata”… (tentativamente ese será el titulo) lo recomiendo a todas la personas que dicen que nunca les pasa nada. Y que luego se jactan de que nunca la “riegan”. Este libro lo tengo también en las ya conocidas plataformas como Amazon, Spotify, Instagram… y todas las demás. Te digo que viene un poco más claro, un poco más ilustrado dando ejemplos para no errar siempre metiendo la pata.

Por el libro que preguntas… “Como Encontrar a una Persona Para Echarle la culpa de mis burradas” gracias a la virgen del Chorrito ha sido un superventas. Ya viene la segunda edición en este año. Claro que también viene corregida y aumentada. No me lo vas a creer quien escribió el prólogo. No lo iba a decir, pero como quiero que sea otro libro más vendido te lo diré… el prólogo lo escribió el Lic. Andrés López Obrador.

CLAVE: PROFESION

“Me están consumiendo” … nos decía la mamá de mi amigo Rubén cuando hacíamos algo que no le gustaba. No es posible que me queme mis pestañas para que ustedes tengan un poco de conocimiento, para que vengas con… Dios. Qué bueno que no soy Dios sino… ya hubiera mandado bajar fuego del cielo para que los consumiera. No es justo, en serio que no lo es. De donde carajos se te vino a la cabeza de que “Mastectomía” es una profesión… que es una maestría. ¿Se habrá visto semejante ignorancia? No pude evitar derramar lágrimas de dolor por sentir tanta ignorancia a mi alrededor… salió en verso ¿verdad? y eso que fue sin querer queriendo. En lo que estábamos… ya en serio, documéntate un poco por favor. No dejes que la ignorancia haga de ti su segundo hogar… aunque por lo que me estoy dando cuenta creo que tu cerebro ya es su condominio. Cómo se te ocurre que… esa es una buena pegunta. ¿Cómo se te ocurre pensar que mastectomía es una ciencia? Si, ya sé que Economía, Astronomía, Gastronomía… y muchas ciencias tienen esta terminación “MIA”. Pero tienes que saber el significado del principio de la palabra… ¿me explico? Así que deja de decir que quieres una mastectomía. Sí fueras mujer todavía te la paso, pero como macho, machote machín… pues no te queda porque la mastectomía es una operación que se hace para extirpar parte o en su totalidad el pecho… ¿me explico? Oye… una pregunta. No serás… no, no lo creo. Hasta donde te conozco… no, no lo creo. ¿Seguros que no te sientes como encerrado en el closet? ¿No te ha dado por querer usar brasier? Disculpa la pregunta, pero tengo que ir descartando ciertos factores… es por tu bien.

Bueno, como dicen ahora… ¿no te sientes atrapado en el cuerpo de un hombre cuando…? pero qué burrada estoy diciendo. ¿Sabes? Necesito platicar un poco contigo, pero… personalmente. No has tomado algo prohibido ¿verdad? Dios… y yo que le prometí a tu madre cuidar de ti.