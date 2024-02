Rescata Grupo Beta del INM-Piedras Negras a 73 migrantes y localiza tres cuerpos

Elementos de Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración (INM) en Piedras Negras, Coahuila, rescataron entre el 29 de enero y el 2 de febrero, en tres acciones distintas a 73 migrantes originarios de México, Venezuela, Perú, Ecuador, Nicaragua, Guatemala y Honduras, cuya vida corría peligro luego de quedar varados en las aguas del Río Bravo.

En el primer caso, fueron 17 los ciudadanos extranjeros que en su intento por llegar a Estados Unidos de manera irregular, no pudieron avanzar por el frío y las fuertes corrientes, pero lograron llegar a un islote que se encuentra en las inmediaciones del Río Bravo, a la altura del lugar conocido como El Molcajete.

Un reporte del C-4 alertó a los agentes del INM sobre la presencia de gente en el islote, por lo que elementos de Grupo Beta se trasladaron en aerobote al lugar en donde se encontraba un grupo de 17 personas (cinco menores de edad acompañados y 12 adultos).

Los migrantes, son originarios de: Nicaragua, seis; Guatemala, cinco; Ecuador, cuatro y, Venezuela, dos. Fueron llevados a la orilla del río del lado mexicano, en donde ya se encontraban rescatistas del Cuerpo de Bomberos y autoridades municipales. Se les proporcionaron sábanas térmicas y tras verificar que estuvieran en buen estado de salud, los trasladaron al albergue Casa del Migrante Frontera Digna.

En un segundo hecho, elementos de Grupo Beta respondieron a un llamado de alerta y se trasladaron a los márgenes del Río Bravo, a la altura de la colonia Morelos, en donde auxiliaron a dos personas que permanecían dentro del agua y su vida corría peligro.

Se trató de una mujer adulta procedente de Honduras y su hijo de sexo masculino de un año de edad, quienes ya presentaban signos leves de hipotermia. De inmediato se les proporcionaron sábanas térmicas y al llevarlos a la orilla del lado mexicano fueron auxiliados por una ambulancia de la Cruz Roja que los trasladó al Hospital “Salvador Chavarría” para su valoración y atención médica.

En un tercer rescate, se localizó en un islote del Río Bravo, en el lugar conocido como Santo Domingo, a un grupo de 54 migrantes a quienes, dada la fuerte corriente y peligrosidad de las aguas, los agentes Beta del INM los convencieron de regresar a territorio mexicano, en donde elementos de seguridad federal y estatal dieron acompañamiento.

El grupo estaba integrado por 17 menores acompañados y 37 adultos: cuatro de México; cinco de Venezuela; ocho de Colombia; tres de Perú; once de Nicaragua; ocho de Guatemala y 15 de Honduras. Los mexicanos fueron llevados al hospital debido a que uno de los menores tenía temperatura, mientras los extranjeros fueron conducidos a instalaciones migratorias.

Durante su recorrido en aerobote por el Río Bravo, los elementos de Grupo Beta localizaron los cuerpos de tres presuntos migrantes de sexo masculino que no portaban identificación. La Fiscalía del estado se hizo cargo del levantamiento e inició la investigación correspondiente.