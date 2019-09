Obreros de GM Arlington se únen a la huelga nacional

Demandan mejores salarios y beneficios

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- Los trabajadores en huelga de General Motors organizaron protestas frente a la planta de ensamblaje de Arlington de la compañía, demostrando unidad con colegas de todo el país que exigen mejores salarios y otros beneficios.

A nivel nacional, alrededor de 50,000 United Automobile Workers se declararon en huelga en GM, incluidos los trabajadores de la planta de Arlington, que emplea a más de 4,500 personas, lo que la convierte en uno de los empleadores más grandes del norte de Texas.

GM fabrica sus vehículos utilitarios deportivos de tamaño completo, incluidos el Chevy Tahoe, GMC Yukon y Cadillac Escalade, en Arlington.

La planta se cerró la madrugada del lunes, y sus vastos estacionamientos cerca de Texas 360 y East Abram Street permanecieron casi vacíos durante todo el día. Un funcionario de la compañía dijo que solo se brindaban servicios esenciales dentro de la estructura.

“La compañía ha ganado mucho dinero en los últimos cuatro años, pero no quiere compartir eso con los trabajadores”, acusó Kenny Hines, presidente de UAWorkers Local 276, con sede en Grand Prairie, que representa a los trabajadores de la planta de Arlington. .

Hines señaló que los trabajadores hicieron concesiones en su contrato con GM para ayudar a la empresa a superar su bancarrota, y ahora quieren compartir los buenos tiempos.

“Cada uno de nuestros contratos no ha sido más que concesiones”, enfatizó.

Fuera de la planta de Arlington, docenas de trabajadores se turnaban para protestar en la entrada de cada propiedad. Llevaban carteles y cantaban consignas como “¡Juntos, unidos, nunca seremos derrotados!”

Los funcionarios de la compañía sostuvieron que estaban haciendo que los trabajadores de la UAW tuvieran una oferta lucrativa para su próximo contrato.

“Creemos que hemos presentado una fuerte oferta a la UAW. Dentro de la oferta hay más de $ 7 mil millones de inversión en nuevas plantas y nuevos programas de productos que también impactan a 5,400 empleos, nuevos o creados”, dijo Gerald Johnson, vicepresidente ejecutivo de GM para fabricación global, en un comunicado en video en el sitio web de la compañía.

La oferta de GM incluye aumentos salariales a los trabajadores en cada uno de los próximos cuatro años, beneficios continuos de atención médica y pagos de $ 8,000 tras la ratificación del acuerdo, según la información proporcionada por la compañía.

Pero GM ha disparado sus planes, anunciados hace casi un año, para cerrar varias plantas. Entre ellos se encuentran las instalaciones en: Lordstown, Ohio, donde se fabrica el Chevrolet Cruze; una planta de Detroit donde se fabrican el Chevrolet Volt, Buick LaCrosse y Cadillac CT6; y una planta en Ontario, Canadá, que fabrica el Chevrolet Impala. Dos plantas de transmisión en Baltimore y Warren, Mich. También están programadas para ser cerradas.

Mientras tanto, en Arlington, la compañía se embarcó en una expansión de $ 1.4 mil millones a partir de 2015. La planta de Arlington se considera una de las ubicaciones más rentables de GM.

Pero a pesar de la importancia de la planta de Arlington para la salud general de la compañía, Hines dijo que los trabajadores de Texas permanecerán en sintonía con los trabajadores en huelga en todo el país y continuarán la huelga hasta que se negocie un mejor acuerdo.

APOYO

NACIONAL

Más de 49,000 miembros de United Auto Workers salieron de las fábricas de GM o establecieron líneas de piquete mientras las conversaciones contractuales con la compañía se deterioraban en una huelga. El contrato de los trabajadores expiró el sábado pasado.

Los trabajadores cerraron 33 plantas de fabricación en nueve estados de los EU, así como 22 almacenes de distribución de piezas.

En la planta de GM en Arlington, se podía ver a algunos trabajadores afuera con carteles, pidiendo un mejor trato. Más de 4.200 trabajadores en la planta se ven afectados por las negociaciones en curso donde ambas partes aún están muy separadas.

“Estamos aquí todos los días trabajando largas horas y ayudamos a que esta empresa vuelva a obtener ganancias récord”, dijo Terry Valenzuela, presidente de UAW Local 276.

No estaba claro cuánto duraría la huelga, con el sindicato diciendo que GM se ha movido poco en meses de conversaciones, mientras que GM informó que hizo ofertas sustanciales, incluyendo salarios más altos e inversiones en fábricas.

Es la primera huelga nacional del sindicato desde una huelga de dos días en 2007 que tuvo poco impacto en la empresa.

Los trabajadores de GM se unieron a los conserjes en huelga empleados por Aramark asignados a las instalaciones de GM el domingo por la noche en una extensa fábrica en la frontera entre Detroit y el pequeño pueblo de Hamtramck.

La trabajadora Patty Thomas dijo que no estaba programada para realizar un plantón, pero salió a apoyar a sus colegas en la fábrica de automóviles, que GM quiere cerrar.

Ha escuchado hablar de que GM puede mantener la fábrica abierta y comenzar a construir camionetas eléctricas allí, pero es escéptica.

“¿Qué se van a llevar?”, preguntó ella. “Ese es el gran problema”.

Dijo que los trabajadores renunciaron a los aumentos salariales para ayudar a GM a superar la bancarrota, y los trabajadores quieren recuperar algo de eso ahora que la compañía está obteniendo ganancias.

SE UNEN MAS

TRABAJADORES

Los trabajadores de Ford y Fiat Chrysler, que trabajan bajo extensiones de contrato, se unieron a los empleados de GM en huelga.

Los trabajadores de turno de noche en una fábrica de fundición de aluminio en Bedford, Indiana, que hace que las cajas de transmisión y otras piezas apaguen sus máquinas y se dirijan a las salidas, dijo Dave Green, un trabajador que se trasladó desde la fábrica de autos pequeños GM ahora cerrada en Lordstown Ohio

Green, expresidente del sindicato local, expresó que está de acuerdo con la huelga sobre salarios, cierres de plantas y otros asuntos.

“Si no peleamos ahora, ¿cuándo vamos a pelear?”, preguntó. “Esto no se trata de nosotros. Se trata del futuro”.

El vicepresidente de la UAW, Terry Dittes, el principal negociador de GM del sindicato, manifestó que una huelga es el último recurso del sindicato, pero es necesaria porque ambas partes están muy separadas en la negociación de un nuevo contrato de cuatro años. El sindicato, indicó, no toma una huelga a la ligera.

“Entendemos claramente las dificultades que puede causar”, apuntó. “Estamos defendiendo salarios justos, estamos defendiendo una atención médica de calidad y asequible, estamos defendiendo nuestra parte de las ganancias”.

GM, sin embargo, dijo que ofreció aumentos salariales y un valor de $ 7 mil millones en inversiones en fábricas de EU., Lo que resultó en 5,400 nuevos puestos, una minoría de los cuales sería ocupada por los empleados existentes. GM no daría un número preciso. La compañía también dijo que ofrecía una mayor participación en las ganancias, beneficios de salud “líderes a nivel nacional” y un pago de $ 8,000 a cada trabajador luego de la ratificación.

Debido a que las declaraciones públicas de ambas partes están en conflicto, es difícil saber cuánto durará la huelga, dijo Kristin Dziczek, vicepresidenta de trabajo e industria del Centro de Investigación Automotriz, un grupo de expertos de la industria. La longitud “depende de qué tan separados estén realmente y de dónde se dibujan las líneas en la arena”, dijo.

El contrato del sindicato con GM expiró el sábado por la noche, pero los pactos con los rivales de la ciudad, Ford y Fiat Chrysler, se extendieron indefinidamente. El sindicato eligió a GM como su compañía objetivo este año, y cualquier acuerdo que negocie se utilizará como plantilla para los demás. GM fue elegido porque es el más rentable de los tres, y porque sus planes de cerrar cuatro fábricas estadunidenses han enojado a los miembros del sindicato.

El domingo, unos 200 líderes a nivel de planta votaron por unanimidad para atacar a GM si no se podía llegar a un acuerdo. Aunque las conversaciones se detuvieron durante el fin de semana, el portavoz de la UAW Brian Rothenberg dijo que aún había diálogo.

Antes de que terminaran las conversaciones, GM ofreció construir una nueva camioneta totalmente eléctrica en una fábrica en Detroit que está programada para cerrar el próximo año, según una persona que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato. La persona no estaba autorizada a revelar detalles de las negociaciones.

VEHICULOS

ELECTRICOS

El fabricante de automóviles también ofreció abrir una planta de baterías para vehículos eléctricos en Lordstown, Ohio, donde tiene una gran fábrica que ya ha dejado de fabricar automóviles y estará cerrada. La nueva fábrica se sumaría a una propuesta para fabricar vehículos eléctricos para una compañía llamada Workhorse, dijo la persona.

No está claro cuántos trabajadores emplearían las dos plantas. Los cierres, especialmente de la planta de Ohio, se han convertido en problemas en la campaña presidencial de 2020. El presidente Donald Trump ha criticado constantemente a la compañía y exigió que Lordstown se vuelva a abrir.

Rothenberg dijo que UAW estaba en huelga por salarios justos, atención médica asequible, participación en las ganancias, seguridad laboral y un camino hacia el empleo permanente para los trabajadores temporales.

GM tiene fábricas en Michigan, Ohio, Nueva York, Kentucky, Tennessee, Texas, Missouri, Indiana y Kansas.

Una huelga detendría la producción de vehículos y piezas de GM en EU., Y probablemente impediría que la compañía fabricara también vehículos en Canadá y México. Eso significaría menos vehículos para que los consumidores elijan en los lotes de los concesionarios, y haría imposible construir automóviles y camiones especialmente ordenados.

Los analistas de Cox Automotive dijeron que GM tiene suficientes vehículos en los lotes de los concesionarios para durar aproximadamente 77 días al ritmo de ventas actual. Eso está muy por encima del promedio de la industria de 61. Pero los suministros de los SUV grandes Chevrolet Tahoe y Suburban, que generan mucho dinero para la compañía, están muy por debajo del promedio de la industria.

LIDER

CORRUPTO

Las conversaciones de este año se han visto ensombrecidas por una creciente investigación federal de corrupción que atrapó a un alto funcionario sindical el jueves. Vance Pearson, jefe de una oficina regional con sede cerca de St. Louis, fue acusado en un supuesto plan de malversación de fondos del sindicato y gastar efectivo en bebidas premium, palos de golf, cigarros y estancias elegantes en California. Es la misma región que lideró el presidente de la UAW, Gary Jones, antes de asumir el cargo más alto del sindicato el año pasado. La investigación conmovió al propio Jones, lo que llevó a algunos miembros del sindicato a pedirle que renunciara, pero no ha sido acusado.

Las conversaciones de este año entre el sindicato y GM fueron tensas desde el principio, en gran parte debido al plan de GM de cerrar cuatro fábricas estadunidenses, incluida una en la frontera de Detroit con el enclave de Hamtramck, así como Lordstown y fábricas en Warren, Michigan, y cerca de Baltimore

PRINCIPALES

DESACUERDOS

Estas son las principales áreas de desacuerdo:

– GM está haciendo mucho dinero, $ 8 mil millones solo el año pasado, y los trabajadores quieren una porción mayor. El sindicato quiere aumentos salariales anuales para protegerse contra una recesión económica, pero la compañía quiere pagar sumas globales vinculadas a las ganancias. Los fabricantes de automóviles no quieren mayores costos fijos.

– El sindicato también quiere nuevos productos para las cuatro fábricas que cerrarán. Actualmente, GM tiene demasiada capacidad en las fábricas de EU., especialmente para construir automóviles de venta más lenta.

– Las empresas quieren cerrar la brecha de costos laborales con los trabajadores en las plantas administradas por fabricantes de automóviles extranjeros. GM paga $ 63 por hora en salarios y beneficios en comparación con $ 50 en las fábricas de propiedad extranjera. La brecha de GM es la más grande con $ 13 por hora, según cifras del Centro de Investigación Automotriz.

– Los miembros del sindicato tienen excelentes planes de seguro médico y los trabajadores pagan alrededor del 4% del costo. Los empleados de grandes empresas en todo el país pagan alrededor del 34%, según la Kaiser Family Foundation. A los fabricantes de automóviles les gustaría reducir costos.