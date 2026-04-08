Trump detendrá ataques a cambio de reabrir de inmediato el Estrecho de Ormuz

Donald Trump, dio dos semanas a Irán de cese al fuego a cambio de reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz. Esta decisión, anunciada por el mandatario por medio de su red social Truth Social, se dio tras conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif de Pakistán. Siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. ¡Será un alto el fuego bilateral!”, expuso el mandatario. La razón para hacerlo es que ya hemos alcanzado y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados con un acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en el Medio Oriente”, dijo el mandatario. Trump había dado hasta hoy a las 20:00 hora de Washington (00:00 GMT) a Irán, que ha limitado la circulación por Ormuz tras el comienzo de la guerra, para que reabra el estrecho (por donde pasa parte importante de los hidrocarburos que se exportan en el mundo), algo que ayudaría a estabilizar los precios del crudo. El mandatario había amenazado con atacar centrales eléctricas y puentes y devolver a Irán a la “Edad de Piedra”. “Basándome en las conversaciones mantenidas con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán —en las cuales solicitaron que yo contuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán—, y sujeto a que la República Islámica de Irán acceda a la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, accedo a suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un periodo de dos semanas”, escribió Trump. “¡Este será un alto el fuego bilateral! La razón para proceder de este modo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y nos encontramos en una etapa muy avanzada hacia un acuerdo definitivo concerniente a una paz a largo plazo con Irán, así como la paz en Oriente Medio”, añade el texto. El magnate neoyorquino volvió a insistir en que el plan de 10 puntos presentado ayer por Irán supone un paso importante para lograr un acuerdo y destacó que “que constituye una base viable sobre la cual negociar”. Esta última contraoferta de Teherán, transmitida a través de Pakistán, constaba de 10 puntos, entre los que se encuentran el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz -que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el arranque de la guerra- y el levantamiento de sanciones. “Se ha llegado a un acuerdo entre los Estados Unidos e Irán respecto a casi todos los pasados puntos de desacuerdo; no obstante, un periodo de dos semanas permitirá finalizar y consumar dicho acuerdo”, aseguró Trump, que consideró que este “perdurable problema” entre Washington y Teherán “se encuentra próximo a su resolución”. Irán permitirá “el paso seguro” por el estrecho de Ormuz durante dos semanas El ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchí, dijo este miércoles que será posible “el paso seguro” por el estrecho de Ormuz durante un periodo de dos semanas, después del cese el fuego bilateral anunciado previamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En un mensaje en su cuenta de X, Araqchí señaló que esto se hará en “coordinación con las Fuerzas Armadas iraníes y teniendo en cuenta las limitaciones técnicas“. “Si cesan los ataques contra Irán, nuestras poderosas Fuerzas Armadas suspenderán sus operaciones defensivas“, subrayó el jefe de la diplomacia iraní. Previamente, el Consejo Nacional de Seguridad de Irán aseguró haber propuesto un plan de diez puntos a Estados Unidos que estipula un “protocolo de seguridad” para el paso del estrecho de Ormuz, que garantice el “control” iraní de este punto clave. También adelantó que habrá negociaciones para un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, a partir del 10 de abril y durante las dos semanas que dure el alto de las hostilidades. Los comunicados de Irán llegan después de que Trump anunciara que ha decidido aplazar dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas iraníes y que ambas partes se han comprometido de momento a un alto el fuego durante este periodo de tiempo. Trump aseguró en un mensaje en su red social Truth Social que ha adoptado la decisión gracias a los esfuerzos mediadores de Islamabad y bajo la condición de que Teherán acceda en el futuro a “la apertura completa, inmediata y segura” de Ormuz, por donde pasa parte importante de los hidrocarburos que se exportan en el mundo. El presidente estadounidense había dado hasta hoy a las 20:00 h de Washington (00:00 GMT) a Irán para que reabriera el estrecho, amenazado con atacar en caso contrario centrales eléctricas y puentes y devolver a Irán a la “Edad de Piedra”. (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes en Fox News que se encuentra en “negociaciones intensas” con Irán en estos momentos a cuatros horas de la fecha límite que dio para reabrir el estrecho de Ormuz. En una llamada telefónica con la cadena el mandatario aseguró que mantiene abiertas las negociaciones con Irán antes de que venza el plazo que él fijado para las 20.00 hora de Washington (00.00 GMT). Minutos antes, el primer ministro de Pakistán, Shebbaz Sharif, pidió a Trump que extienda su ultimátum a Irán por dos semanas más para permitir la continuación de los esfuerzos diplomáticos en los que media su país. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó a distintos medios locales que el mandatario conocía la propuesta y que emitiría una respuesta. La última contraoferta que hizo Teherán, transmitida a través de Pakistán, constaba de 10 puntos, entre los que se encuentran el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz -que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el arranque de la guerra- y el levantamiento de sanciones, de acuerdo con la agencia oficial del país. En el inicio de la jornada, Trump amenazó con aniquilar “toda una civilización” si Irán no abría Ormuz antes de la finalización del plazo que ha marcado hoy. Estados Unidos e Israel bombardearon este martes intensamente Irán, incluida la estratégica isla de Jarg, mientras que Irán respondió con un ataque al complejo petroquímico saudí de Jubail, uno de los mayores del mundo. Ante las amenazas y la finalización del plazo, países de Oriente Medio han pedido a su población resguardarse ante posibles ataques en la próximas horas. Irán rechaza propuesta de paz y presenta plan de 10 puntos El Gobierno de Irán rechazó la propuesta de paz presentada por Estados Unidos y señaló que deseaba un cese definitivo de los combates, de acuerdo con información divulgada este lunes por la agencia oficial iraní Irna. Teherán también rechazó la presión internacional que busca una pronta reapertura del estrecho de Ormuz. Irán transmitió su respuesta a Pakistán, que ejerce como mediador entre las partes, en la que enfatiza la necesidad de que la guerra termine de forma definitiva, y no que haya un alto al fuego de 45 días, como se propuso inicialmente. El texto iraní consta de diez puntos, entre los que destacan, además del término de los conflictos en la región, un protocolo para el paso seguro por Ormuz, el levantamiento de las sanciones y la reconstrucción del país, devastado por los ataques de EE.UU. e Israel. Varios países están intentando encontrar una solución diplomática a 38 días de guerra en Irán, que ha respondido a la agresión disparando misiles contra objetivos en todo Medio Oriente. Trump, advirtió el domingo y lo reiteró hoy que, a menos que Teherán aceptara antes del martes por la noche permitir el libre paso de la navegación por el estrecho de Ormuz, ordenaría ataques contra sus centrales eléctricas y sus puentes. Operación Furia Épica sigue Poco después, Trump rechazó la propuesta iraní y afirmó que su plazo era definitivo, luego de haber pospuesto la fecha en más de una oportunidad. Hicieron una propuesta, y es una propuesta importante. Es un paso importante. Pero no es suficiente”, declaró Trump a los periodistas en un evento anual de Pascua en la Casa Blanca, refiriéndose a Irán. Un funcionario de la Casa Blanca había dicho más temprano que la de Irán era “una de muchas ideas, y (Trump) no la ha aprobado. La Operación Furia Épica continúa”. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, declaró este mismo lunes que las demandas de Teherán “no deben interpretarse como una señal de compromiso, sino como un reflejo de la confianza del país en la defensa de sus intereses”. Añadió que las demandas anteriores de Estados Unidos, como un plan de 15 puntos, fueron rechazadas por considerarse “excesivas”. Cadenas humanas se extienden por centrales y puentes de Irán ante amenazas de Trump Miles de personas formaron cadenas humanas ante centrales eléctricas y puentes en distintas ciudades de Irán para protestar contra las amenazas de ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha advertido de que atacará esas infraestructuras si Teherán no reabre el Estrecho de Ormuz. En Teherán, cientos de personas se congregaron ante la mayor central eléctrica del país, Damavand, portando banderas de Irán y condenaron las amenazas estadounidenses de atacar infraestructuras vitales, según imágenes difundidas por la televisión estatal iraní. En la ciudad occidental de Kermanshah, un grupo de manifestantes se concentró frente a la planta eléctrica de Bisotun, donde portaron fotografías del fallecido líder supremo Alí Jameneí y de su sucesor e hijo Mojtaba Jameneí, denunciando que atacar infraestructuras eléctricas constituye un crimen de guerra, según informó la agencia Mehr. También se formaron cadenas humanas ante la central termoeléctrica de la ciudad noroccidental de Tabriz y la planta eléctrica de Shahid Rajaei, en la norteña ciudad de Qazvín. Las movilizaciones se replicaron en otros puntos del país. En Dezful (suroeste) estudiantes formaron una cadena humana sobre el puente histórico de la ciudad, con más de mol 700 años de antigüedad, en su defensa ante las amenazas de Trump. Estas acciones forman parte de una campaña gubernamental que llamó a los jóvenes del país a formar cadenas humanas hoy para «escenificar un símbolo de unidad y resistencia frente al enemigo», según dijo esta mañana el viceministro de Asuntos de la Juventud del Ministerio de Deporte, Alireza Rahimi. Rahimi indicó que «los jóvenes de Irán, con cualquier ideología o preferencia, se unirán para decir al mundo que atacar infraestructuras públicas es un crimen de guerra». Figuras de la cultura iraní, entre ellos el músico iraní Ali Gamsari y el cantante Benyamin Bahadori, comenzaron ayer a instalarse en las inmediaciones de plantas eléctricas y puentes ante las amenazas de Trump de «desatar el infierno» si Teherán no reabre Ormuz antes de las 20:00 h tiempo de Washington D.C. del martes 7 de abril Teherán ha bloqueado desde el comienzo de la guerra el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 por ciento del petróleo mundial, y solo permite el paso a barcos de países que considera aliados, lo que ha disparado el precio del petróleo, entre otros productos. Con información de EFE