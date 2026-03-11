Más de 36.000 estadounidenses regresaron a su país desde Oriente Medio tras ataques a Irán

Más de 36 mil ciudadanos estadounidenses que se encontraban en países del Medio Oriente han logrado regresar a su país en medio de la creciente tensión regional, luego de que Estados Unidos e Israel iniciaran una ofensiva militar contra Irán que provocó un escenario de incertidumbre y restricciones en el transporte aéreo.

De acuerdo con información difundida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el retorno de estos ciudadanos ha sido posible gracias a una combinación de vuelos comerciales, vuelos chárter organizados por el gobierno y rutas terrestres habilitadas en diferentes países de la región.

El proceso de evacuación comenzó a intensificarse desde finales de febrero, cuando la situación en varios países del Medio Oriente empezó a volverse más volátil debido al incremento de las operaciones militares y el cierre temporal de varios espacios aéreos.

Desde el sábado 28 de febrero, más de 36 mil estadounidenses han regresado a territorio estadounidense tras abandonar distintos puntos de la región, en una operación que ha requerido la coordinación entre embajadas, aerolíneas y autoridades locales.

La información fue confirmada mediante un comunicado oficial difundido por el vicesecretario de Estado para Asuntos Globales, Dylan Johnson, quien explicó que las autoridades han mantenido activas diversas alternativas de transporte para facilitar el regreso de los ciudadanos.

Según explicó el funcionario, el gobierno estadounidense ha mantenido operativas rutas de evacuación incluso en momentos en que el tránsito aéreo en la región se encontraba limitado o suspendido por razones de seguridad.

Las autoridades han utilizado vuelos chárter especiales para trasladar a ciudadanos estadounidenses desde distintos aeropuertos hacia puntos de conexión que les permitan regresar a Estados Unidos.

Hasta el momento, el Departamento de Estado ha completado más de 24 vuelos chárter organizados específicamente para apoyar estas operaciones de traslado.

Estas aeronaves han servido para evacuar a ciudadanos que se encontraban en áreas donde los vuelos comerciales eran escasos o donde las restricciones de seguridad impedían viajar con normalidad.

A medida que la situación en algunos aeropuertos comenzó a estabilizarse, las opciones de vuelos comerciales también se han ido restableciendo gradualmente.

Las autoridades estadounidenses indicaron que la disponibilidad de vuelos comerciales en la región ha mejorado en los últimos días, lo que ha permitido que muchos ciudadanos opten por regresar por cuenta propia.

De acuerdo con el gobierno, las opciones de transporte actualmente disponibles superan incluso la demanda de ciudadanos que buscan salir del Medio Oriente.

Esto se debe a que una parte importante de los estadounidenses que se encuentran en la región ha decidido permanecer temporalmente en los países donde residen o trabajan.

Otros ciudadanos han preferido reservar vuelos comerciales directamente con aerolíneas internacionales en lugar de utilizar los programas de evacuación organizados por el gobierno.

Las autoridades han señalado que muchas de estas personas cuentan con planes de viaje previamente programados o con redes de apoyo que les permiten permanecer en la región mientras se estabiliza la situación.

A pesar de ello, el Departamento de Estado continúa ofreciendo asistencia consular para quienes necesiten apoyo para salir de la zona.

El operativo de retorno también incluye alternativas de transporte terrestre que permiten trasladar a ciudadanos desde zonas de conflicto hacia países vecinos con aeropuertos operativos.

En algunos casos, estos traslados se realizan en coordinación con embajadas estadounidenses en diferentes países del Medio Oriente.

Las embajadas han mantenido comunicación constante con ciudadanos registrados en sus bases de datos consulares para proporcionar información actualizada sobre rutas de evacuación.

Las autoridades han insistido en la importancia de que los ciudadanos estadounidenses mantengan actualizados sus datos de contacto en los sistemas consulares.

La información sobre rutas disponibles, horarios de vuelos y condiciones de seguridad se envía a los ciudadanos registrados mediante estos canales oficiales.

La comunicación oficial del Departamento de Estado también llegó en medio de críticas hacia la gestión del proceso de evacuación.

Algunos legisladores y analistas políticos han cuestionado la rapidez con la que el gobierno respondió a la crisis.

Las críticas no solo provienen de la oposición política, sino también de algunos miembros del propio Partido Republicano.

En diversos espacios políticos se ha señalado que la evacuación de ciudadanos estadounidenses en situaciones de conflicto suele representar un desafío logístico complejo.

Las operaciones dependen de factores como el estado de los aeropuertos, las condiciones de seguridad y la disponibilidad de aeronaves.

Además, la cooperación con gobiernos extranjeros es fundamental para garantizar la salida segura de los ciudadanos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ya había advertido que el proceso de evacuación no sería inmediato.

Rubio explicó la semana pasada que las restricciones aéreas impuestas por varios países de la región complicaron inicialmente el traslado de ciudadanos.

Muchos gobiernos cerraron temporalmente su espacio aéreo como medida de seguridad ante la escalada militar.

Estas decisiones afectaron tanto a vuelos comerciales como a operaciones especiales organizadas por distintos países.

Como resultado, algunas evacuaciones tuvieron que ser pospuestas o reprogramadas.

A pesar de estos obstáculos, el Departamento de Estado sostiene que el proceso ha avanzado de manera constante.

Las autoridades aseguran que los ciudadanos estadounidenses han podido regresar de manera segura gracias a la coordinación entre múltiples agencias.

Entre los países donde se ha solicitado mayor coordinación se encuentran Bahréin, Israel, Kuwait, Omán, Catar y Arabia Saudita.

En estas naciones residen o se encuentran temporalmente miles de ciudadanos estadounidenses por motivos de trabajo, turismo o estudios.

El Departamento de Estado ha reiterado la recomendación para que todos los estadounidenses presentes en esos países se registren en los sistemas de información consular.

Para ello se ha habilitado un formulario especial que permite recibir actualizaciones sobre rutas de salida disponibles.

A través de este sistema, los ciudadanos pueden recibir alertas sobre vuelos, transporte terrestre y cambios en las condiciones de seguridad.

Las autoridades también han pedido a los ciudadanos que sigan las indicaciones de las embajadas y consulados estadounidenses.

Estos organismos son responsables de coordinar la asistencia en situaciones de emergencia internacional.

Mientras tanto, el gobierno continúa monitoreando la situación en la región.

La evolución del conflicto y las decisiones de seguridad adoptadas por los distintos países determinarán el ritmo de las evacuaciones en los próximos días.

Por ahora, miles de ciudadanos estadounidenses han logrado regresar a casa mientras las autoridades mantienen abiertas las opciones para quienes aún permanecen en Medio Oriente.