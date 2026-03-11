La capital exportadora de petróleo de EEUU está a meses de una crisis por falta de agua

Las autoridades han comenzado a analizar medidas preventivas para evitar que la situación evolucione hacia una crisis más profunda.

Uno de los factores que ha generado mayor preocupación es el nivel extremadamente bajo de uno de los principales embalses que abastecen a la ciudad.

El Lago Corpus Christi, una de las dos fuentes de agua más importantes de la región, ha caído por debajo del 10 por ciento de su capacidad.

Se trata del nivel más bajo registrado desde que existen mediciones en el embalse.

Las proyecciones actuales indican que, si las condiciones climáticas no cambian, el lago podría vaciarse completamente para mayo de 2027.

La disminución constante de los niveles de agua ha sido consecuencia de varios años consecutivos de precipitaciones por debajo del promedio.

Además, las temperaturas inusualmente altas han acelerado la evaporación en embalses y reservas naturales.

El problema forma parte de un fenómeno más amplio que afecta a diversas zonas del estado.

Desde el año 2020, Texas ha enfrentado una de las sequías más prolongadas registradas en el sur de las Grandes Llanuras.

Este periodo seco ha generado impactos acumulativos en múltiples sectores, incluidos la agricultura, la ganadería y el almacenamiento de agua en presas y embalses.

Durante los últimos años, amplias regiones del estado han oscilado entre niveles de sequía moderada, severa y excepcional.

Los especialistas señalan que las condiciones climáticas de 2024 y 2025 agravaron el panorama.

En ese periodo se registraron lluvias por debajo del promedio en buena parte del estado.

Al mismo tiempo, el calor extremo elevó la demanda de agua en ciudades e industrias.

El resultado ha sido una presión creciente sobre los sistemas de almacenamiento y distribución de agua.

A pesar del escenario preocupante, las autoridades municipales han intentado transmitir un mensaje de calma a la población.

El administrador de la ciudad, Peter Zanoni, aseguró recientemente que el gobierno local trabaja intensamente para evitar que la situación se convierta en una crisis.

Durante una rueda de prensa realizada la semana pasada, Zanoni afirmó que se están analizando diversas estrategias para asegurar el suministro.

Entre estas medidas se incluyen proyectos de infraestructura, nuevas fuentes de abastecimiento y estrategias de conservación del agua.

El funcionario también aseguró que el gobierno municipal está monitoreando de cerca el comportamiento de los embalses.

Según Zanoni, las autoridades mantienen la confianza en que las acciones en curso permitirán superar la situación.

“Creo que vamos a superar esto”, declaró ante reporteros al referirse al escenario que enfrenta la ciudad.

El administrador insistió en que este no es momento para el pánico, sino para actuar con planificación y responsabilidad.

Sin embargo, algunos análisis advierten que las consecuencias podrían ser graves si las reservas hídricas continúan disminuyendo.

Un informe que fue filtrado por un exlíder de servicios públicos locales al medio The Texas Tribune plantea un escenario preocupante.

El documento advierte que, si las reservas acuíferas de la región se quedan sin agua, la economía local podría enfrentar una fuerte contracción.

Entre los riesgos mencionados se encuentran el desempleo masivo y el cierre temporal de industrias clave.

La advertencia genera especial preocupación debido al peso económico que tiene la actividad portuaria en la región.

El Puerto de Corpus Christi es considerado uno de los motores económicos más importantes de la costa del Golfo de México.

Este complejo portuario se ha consolidado como la principal puerta de salida del petróleo crudo estadounidense hacia los mercados internacionales.

También es uno de los centros de exportación energética más relevantes del mundo.

Cada día, el puerto maneja aproximadamente entre 2.3 y 2.4 millones de barriles de petróleo crudo.

Esa cifra representa más de la mitad de todas las exportaciones de crudo de Estados Unidos.

Además, el puerto concentra cerca del 60 por ciento de la cuota de mercado del petróleo que sale del país.

La infraestructura energética de la región incluye terminales marítimas, oleoductos y centros de almacenamiento que conectan los campos petroleros con el comercio internacional.

La importancia estratégica del puerto también se extiende al gas natural.

El complejo figura entre los principales puntos de exportación de gas natural licuado en Norteamérica.

Por esta razón, una posible escasez de agua no solo tendría repercusiones locales.

También podría afectar cadenas de suministro energéticas y comerciales que dependen de la actividad portuaria.

Ante este panorama, las autoridades locales continúan evaluando soluciones que permitan garantizar el suministro de agua y proteger la estabilidad económica de la región.

Trump anuncia suspensión temporal de sanciones petroleras para reducir precios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que su administración decidió suspender temporalmente algunas sanciones relacionadas con el petróleo con el objetivo de estabilizar los mercados energéticos internacionales y evitar nuevas presiones sobre los precios del crudo.

El mandatario explicó que la decisión busca garantizar que el suministro de petróleo continúe fluyendo a través de rutas estratégicas en un momento en que el mercado energético enfrenta una fuerte volatilidad.

Durante una rueda de prensa realizada en la ciudad de Doral, Trump señaló que la medida forma parte de una estrategia para responder a las tensiones que se han intensificado en el sector energético mundial.

Según indicó el presidente, algunas sanciones petroleras serán suspendidas de manera temporal para evitar interrupciones en el comercio internacional de crudo.

El mandatario afirmó que esta decisión permitirá estabilizar los precios y asegurar que el petróleo continúe llegando a los mercados que dependen de ese suministro.

Trump destacó que una de las principales preocupaciones de su gobierno es garantizar el flujo de petróleo a través de zonas consideradas estratégicas para el comercio energético global.

Entre estas áreas se encuentra el Golfo Pérsico, una región clave por donde transita una parte importante del petróleo que abastece a numerosos países.

El presidente explicó que la suspensión de las sanciones se mantendrá vigente mientras persista la actual situación de tensión en los mercados energéticos.

De acuerdo con sus declaraciones, las restricciones permanecerán levantadas hasta que se considere que la situación se ha estabilizado.

Trump incluso dejó abierta la posibilidad de que algunas de esas sanciones no vuelvan a aplicarse si las condiciones del mercado mejoran.

El mandatario señaló que, si se logra un equilibrio sostenido en el suministro y en los precios, su administración podría reconsiderar la necesidad de restablecer ciertas medidas restrictivas.

La decisión se produce en medio de un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas que han impactado directamente en los mercados energéticos.

El aumento de los precios del petróleo ha sido una de las principales preocupaciones para gobiernos y empresas en las últimas semanas.

Funcionarios del gobierno estadounidense habían adelantado previamente que se estaban evaluando medidas para aliviar la presión sobre el suministro global.

La semana pasada, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, comentó en una entrevista televisiva que el gobierno analizaba posibles ajustes en la política de sanciones.

Durante su participación en el canal Fox Business, Bessent señaló que una de las opciones en discusión era flexibilizar temporalmente algunas sanciones relacionadas con el petróleo ruso.

Según explicó el funcionario, la intención de esta posible medida sería mejorar la disponibilidad de crudo en los mercados internacionales.

El objetivo principal sería contribuir a frenar las fuertes subidas de precios registradas en los últimos días.

En ese mismo contexto, el Departamento del Tesoro ya había anunciado medidas específicas relacionadas con el comercio de petróleo.

Entre ellas se encuentra la autorización temporal para que India pueda negociar durante un periodo de treinta días con cargamentos de petróleo ruso que permanecen varados en el mar.

Esta decisión busca evitar interrupciones en el suministro energético y permitir que esos recursos lleguen a los mercados donde se necesitan.

Las autoridades estadounidenses consideran que este tipo de ajustes temporales pueden ayudar a reducir la presión sobre los precios internacionales del crudo.

El anuncio se produce en un momento especialmente delicado para el mercado energético global.

Desde que comenzaron los ataques contra Irán hace poco más de una semana, los precios del petróleo han experimentado un aumento considerable.

En los mercados europeos, los barriles de referencia han registrado incrementos cercanos al treinta por ciento en ese corto periodo.

Este aumento refleja la preocupación de los inversionistas por posibles interrupciones en el suministro proveniente de la región del Medio Oriente.

El conflicto también ha generado incertidumbre en los mercados financieros y en las cadenas globales de suministro energético.

Uno de los sectores más vulnerables ante esta situación es el de los países de Asia Oriental.

Varias economías de esa región dependen en gran medida del petróleo que se produce y exporta desde el Medio Oriente.

Las tensiones en la región han comenzado a afectar el flujo de suministro hacia esos mercados.

Expertos en energía advierten que cualquier interrupción prolongada podría tener efectos importantes en la economía global.

Por esta razón, gobiernos y organismos internacionales siguen de cerca la evolución de la situación.

Mientras tanto, las decisiones adoptadas por la administración estadounidense buscan amortiguar el impacto inmediato de la crisis en los precios del petróleo y en el abastecimiento mundial de energía.