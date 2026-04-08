Vicepresidente de EU JD Vance participará en próximas conversaciones con Irán, según CNN
Vance se encuentra actualmente visitando Hungría, y las fuentes consultadas por CNN han indicado que podría viajar de ahí a Pakistán. El reporte llega horas después de que el presidente Donald Trump anunciara un alto el fuego bilateral y que retrasará otras en dos semanas el plazo que ha dado a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.
La Guardia Revolucionaria ha limitado el tráfico en el estrecho, por donde pasa parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente, y Trump había amenazado con atacar plantas eléctricas y otras infraestructuras básicas iraníes si Teherán no aceptaba reabrir la vía hoy a las 20.00 hora de Washington (0.00). Pero una hora y media antes del plazo, el republicano aplazó el ataque y dijo que fue gracias a la mediación de Islamabad y a condición de que Teherán garantice «la apertura completa, inmediata y segura» de Ormuz.
Poco después, el Gobierno iraní afirmó que garantizará la navegación segura por el paso marítimo durante las dos próximas semanas y que las conversaciones con Washington arrancarán el próximo viernes 10 de abril en Islamabad. Irán le ha presentado a EE.UU. un plan de 10 puntos que Trump ha dicho que supone un avance hacia un acuerdo definitivo y que contempla el cese de los ataques de EE.UU. e Israel sobre Irán y los aliados de la república islámica en la región, el pasaje «coordinado» con el Ejército iraní a través del estrecho de Ormuz o la retirada de tropas estadounidenses de toda la región.
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