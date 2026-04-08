Vicepresidente de EU JD Vance participará en próximas conversaciones con Irán, según CNN

(EFE).- La Casa Blanca prevé que el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, estará presente en las próximas conversaciones entre su país e Irán inicialmente previstas para el próximo viernes en Pakistán, según ha informado, citando a representantes del Gobierno estadounidense, la cadena CNN. Los funcionarios citados por la cadena esperan que el encuentro tenga lugar en Islamabad y que, además de Vance, encabecen también el diálogo el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner. Witkoff y Kushner han protagonizado en el último año varias rondas de diálogo con Teherán (la última el 27 de febrero, un día antes de que EE.UU. e Israel comenzaran a atacar Irán), mientras que sería la primera vez que el vicepresidente estadounidense se involucra directamente en este tipo de negociaciones.

Vance se encuentra actualmente visitando Hungría, y las fuentes consultadas por CNN han indicado que podría viajar de ahí a Pakistán. El reporte llega horas después de que el presidente Donald Trump anunciara un alto el fuego bilateral y que retrasará otras en dos semanas el plazo que ha dado a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.

La Guardia Revolucionaria ha limitado el tráfico en el estrecho, por donde pasa parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente, y Trump había amenazado con atacar plantas eléctricas y otras infraestructuras básicas iraníes si Teherán no aceptaba reabrir la vía hoy a las 20.00 hora de Washington (0.00). Pero una hora y media antes del plazo, el republicano aplazó el ataque y dijo que fue gracias a la mediación de Islamabad y a condición de que Teherán garantice «la apertura completa, inmediata y segura» de Ormuz.

Poco después, el Gobierno iraní afirmó que garantizará la navegación segura por el paso marítimo durante las dos próximas semanas y que las conversaciones con Washington arrancarán el próximo viernes 10 de abril en Islamabad. Irán le ha presentado a EE.UU. un plan de 10 puntos que Trump ha dicho que supone un avance hacia un acuerdo definitivo y que contempla el cese de los ataques de EE.UU. e Israel sobre Irán y los aliados de la república islámica en la región, el pasaje «coordinado» con el Ejército iraní a través del estrecho de Ormuz o la retirada de tropas estadounidenses de toda la región.