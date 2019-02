Destaca Michael Hinojosa logros y reconoce retos

Dallas, Tx.- El titular de las escuelas públicas de esta ciudad, Michael Hinojosa, ofreció su primer informe sobre el Estado del Distrito de Dallas ISD en el que destacó los logros académicos alcanzados durante los últimos años y reconoció que aún faltan grandes retos por resolver.

Hinojosa –ante un auditorio completamente lleno- detalló algunos de los avances conquistados, desde la importante reducción en el número de escuelas con bajo rendimiento, el crecimiento alcanzado en el programa de prekínder, el enfoque en la equidad racial, hasta el rápido incremento en el número de escuelas de opción. Cerca de 750 padres, personal del distrito, miembros de la comunidad y socios empresariales asistieron al evento llevado a cabo hace unos días.

Entre los destacado del evento, resalta la participación de los estudiantes que actuaron en el escenario, operaron un robot y lideraron ejercicios de respiración profunda, entre otras cosas. El discurso de Skye Turner, alumno de Charles Rice Learning Center, y un tema interpretado por el coro de Booker T. Washington High School for the Visual and Performing Arts estremecieron al público.

El superintende Michael Hinojosa dio a conocer algunos de los logros alcanzados durante los últimos años:

La Agencia de Educación de Texas otorgó a Dallas ISD una calificación de “B” como parte del nuevo sistema de calificación;

El enfoque del distrito en el aprendizaje socioemocional y una mayor participación de los estudiantes en actividades extracurriculares está preparando al alumno para el éxito;

La colaboración con el Distrito de Colegios Comunitarios del Condado de Dallas y la Universidad del Norte de Texas en Dallas ha resultado en un gran aumento en el número de academias universitarias, donde los estudiantes pueden obtener hasta 60 horas de crédito universitario o un grado asociado, sin costo alguno, al mismo tiempo que cursan la preparatoria;

Programas de opción como el Lenguaje Dual Bilateral, STEM, y Aprendizaje Personalizado proporcionan varias oportunidades académicas a las familias.

Pam Lear, jefa de personal, agradeció a los patrocinadores que hicieron posible realizar el evento.

Asimismo en el concurrido evento se pudo disfrutar de exhibiciones que se enfocaron en las iniciativas del distrito y que mostraron las últimas tendencias académicas que se implementan en los salones de clases.

NUEVAS

ACADEMIAS

Autoridades académicas de Dallas informaron también que dos nuevas academias universitarias abrirán su período de inscripción para brindar más opciones a los estudiantes interesados en el arte.

Dichos directivos indicaron a los padres que si sus hijos de secundaria están interesados en la interpretación artística y han decidido estudiar una carrera en música o danza, ahora tiene opciones académicas en Dallas ISD. Basándose en el éxito del modelo de academias universitarias, el distrito abrirá dos academias universitarias nuevas de bellas artes en agosto de 2019, informaron.

Los programas, explicaron, que estarán disponibles en las preparatorias W.T. White y Wilmer-Hutchins, ofrecerán amplias oportunidades para que los estudiantes demuestren su talento, capacitación y un enfoque académico para aquellos que busquen dedicarse a enseñar artes en el futuro.

Cada escuela está reclutando futuros estudiantes de 9o grado para integrar un primer grupo de 50 alumnos para el año escolar 2019-2020. La fecha límite para entregar la solicitud vence el 31 de marzo. Los interesados pueden conseguir más información sobre estos programas y llenar la solicitud en las siguientes sesiones informativas:

* Wilmer-Hutchins High School, 5520 Langdon Road | Dallas 75241. De 6 a 8 p.m., martes, 5 de marzo y jueves, 7 de marzo.

* W.T. White High School | 4505 Ridgeside Drive | Dallas 75244. De 6 a 8 p.m., martes, 26 de febrero, y de 6 a 8 p.m., el martes, 5 de marzo.

El éxito de sus programas de coro y banda establecidos obedece a que Wilmer-Hutchins Fine Arts Collegiate Academy ofrecerá a los estudiantes instrucción en teoría musical, interpretación vocal y dirección instrumental, además de cursos sobre varias formas de baile. El programa incluirá clases de interpretación, presentación y teoría.

En respuesta a la gran demanda a la carrera de instrucción de danza por parte de la comunidad, la nueva W.T. White Fine Arts Collegiate Academy ofrecerá capacitación técnica y especialidades a estudiantes que buscan dedicarse a la danza en el futuro. El programa incluirá instrucción en bailes y culturas del mundo, ballet de nivel intermedio, danza moderna y de jazz, y composición de danza.

Al igual que las demás academias universitarias del distrito, estos planteles de bellas artes ofrecerán a los estudiantes la oportunidad de obtener un diploma de preparatoria y hasta 60 horas de crédito universitario, o un grado asociado, sin costo alguno, en cuatro años.

Estos programas también ofrecerán varias oportunidades para que los estudiantes obtengan experiencia y se relacionen con organizaciones locales de arte.

Para mayor información sobre estos dos programas pueden llamar al (972) 925-5481.

INSCRIPCIONES

ABIERTAS

La nueva North Lake Collegiate Academy, una colaboración entre el Distrito de Colegios Comunitarios del Condado de Dallas (DCCCD) y Dallas ISD, estará abriendo sus puertas en agosto de este año.

Autoridades académicas indicaron que el programa —disponible para estudiantes de todo el condado de Dallas— pondrá un diploma de preparatoria y un grado asociado, sin pago de matrícula, al alcance de más estudiantes del área y de esta manera, les ayudará a ahorrar una cantidad importante en los costos universitarios.

El currículo incluye cursos y especialidades en las áreas de servicio público, derecho penal y administración de empresas.

Para llenar la solicitud los estudiantes deberán de accesar a: www.dallasisd.org/tusopciones.

Christa Slejko, presidenta de North Lake College, expresó su satisfacción por la llegada del programa a su campus. “Esta es una excelente oportunidad para que más estudiantes de preparatoria obtengan un diploma de este nivel académico y un grado asociado simultáneamente”, dijo Slejko. “La academia universitaria es una gran opción para los estudiantes en nuestra comunidad, y los esperamos en el otoño para darles la bienvenida a North Lake”.

Chase McLaurin, exdirector de Walnut Hill Elementary School, y quien fungirá como el administrador del programa, afirmó que asistir a la preparatoria en el campus de un colegio comunitario es un gran aliciente para los alumnos quienes de cierta forma, empezarán a tomar cursos de nivel universitario directamente después de la secundaria.

“Creo que el lugar es importante para los alumnos”, comentó McLaurin. “Al asistir a un colegio comunitario, los estudiantes comprenden que sus sueños de asistir a la universidad son verdaderos, posibles y se están convirtiendo en realidad. Es algo innovador para los estudiantes y les abre un mundo de oportunidades”.

Esta oportunidad se ofrece sin pago de matrícula, por lo cual las familias tienen la posibilidad de ahorrar hasta $40,000 en el pago de la misma.

Así también, los estudiantes pueden obtener un crédito universitario, experiencia práctica y orientación de parte de socios en las industrias y en una variedad de especialidades.

Desde su creación en 2016, las academias universitarias de Dallas ISD se han convertido en la opción ideal para estudiantes altamente motivados que cuentan con el apoyo de sus familias que reconocen el valor de tener un hijo que al graduarse de la preparatoria tendrán un diploma y un grado asociado, o hasta 60 horas de crédito universitario, sin costo alguno.

Estas escuelas son posibles gracias a la colaboración entre Dallas ISD y el Distrito de Colegios Comunitarios del Condado de Dallas, en la cual comparten profesores y los programas académicos, y permiten a los estudiantes de 11º y 12º grado asistir a clases en un campus universitario.