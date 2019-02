Rechazan plan de la Jefa de Policía – Concejales, agentes y activistas

Dallas, Tx.- Después de semanas de discusiones en el Ayuntamiento, propuestas de activistas y rechazo de los oficiales, la Jefa de la Policía de Dallas, U. Renee Hall, reveló un plan para realizar modificaciones a la Junta de Revisión de Ciudadanos de la Ciudad.

Y la gente que presentó propuestas diversas sobre el tema parecía estar de acuerdo en una cosa: no les gustaba. Pero las razones por las que no estaban de acuerdo con el plan, que cobró mayor urgencia tras el tiroteo en septiembre de un oficial de policía fuera de servicio contra Botham Jean, diferían enormemente Los miembros del Comité de Seguridad Pública y Justicia Penal del Concejo Municipal expresaron que el plan no estaba completamente desarrollado. A la Asociación de Policía de Dallas no le gustó la idea de un panel que se informaría sobre los incidentes relacionados al uso de la fuerza. Y los activistas consideraron la propuesta de Hall como un simple “cambio de marca” en este tipo de hechos.

Hall dijo durante la reunión que esperaba que el plan ayudara a “construir un puente que nos permita unirnos”.

“No vamos a estar de acuerdo en todo”, manifestó Hall. Pero, agregó, “creo que tenemos que hacer avanzar esta ciudad”.

El debate sobre el poder de la junta directiva, que recibe denuncias de conducta indebida de la policía, se ha disparado de vez en cuando desde que el Concilio lo creó en los años ochenta. Pero el asesinato de Jean, quien estaba desarmado y dentro de su propio apartamento, le dio a la junta una nueva ronda de escrutinio, a pesar de que Hall despidió a la oficial acusada, Amber Guyger, y un gran jurado la acusó de un cargo de asesinato.

PROPUESTA

DE HALL

Hall, quien lideró siete discusiones a veces polémicas en el Ayuntamiento en enero para obtener comentarios del público en la junta, recomendó que al Concejo Municipal:

Crear un panel de revisión de incidentes críticos.

Dar a la junta la capacidad de realizar investigaciones independientes de incidentes no críticos.

Permitir que la junta tenga un presupuesto para contratar un personal reducido.

Reducir la junta, que está compuesta por 15 miembros, por lo menos en seis posiciones.

Agregar un proceso de selección para los miembros de la junta que sería similar al proceso de nominaciones judiciales de la ciudad.

No otorgar a la junta el poder de citación official.

El presidente de la Asociación de Policía de Dallas, Mike Mata, indicó a los reporteros después de la reunión que apoyó algunas recomendaciones. Pero no estaba a favor del panel de revisión de incidentes críticos porque afirmó que podría interferir con las investigaciones y el debido proceso de los oficiales.

Mientras Dallas sopesa los cambios, así es como funciona la supervisión policial en Los Ángeles, Detroit y Houston, se expresó.

“En general, hay mucho de eso con lo que estoy de acuerdo”, señaló Mata. “Nadie quiere deshacerse de los malos policías más que los buenos, y eso es el 99 por ciento de nosotros protegiendo al público”.

Brian Williams, quien preside la junta, apuntó que el plan para el panel de revisión de incidentes críticos necesita claridad. Precisó que la supervisión durante las investigaciones “establecería una mayor confianza en todo el proceso de investigación”.

Williams expresó que las asociaciones policiales deberían entender que “no es anti policial, y no sé cómo romper ese muro”.

OPOSICION DE

ACTIVISTAS

Los activistas que querían que el Concilio ampliara los poderes de la Junta de Revisión de Ciudadanos de la Policía no creían que el plan de Hall fuera lo suficientemente lejos.

“Creemos que lo que está proponiendo debilita a la junta de revisión”, aseveró Walter “Changa” Higgins, uno de los activistas de una coalición que apoya una revisión. “Es básicamente un cambio de marca de lo que tenemos actualmente”.

Los miembros del grupo político con sede en Dallas Citizens Matter, que se oponía enérgicamente a la eliminación de los monumentos confederados de la ciudad, se presentaron en las reuniones con carteles que decían: “No hay expansión de la CPRB”. El sitio web del grupo también incluye una petición para abolir totalmente la supervisión. Y después de la reunión, los miembros de Citizens Matter se metieron en acalorados argumentos políticos y raciales con los activistas de la coalición.

CRITICAS

AL PLAN

Las tensiones raciales y políticas inflamaron el debate de supervisión a la Policía de Dallas, indicaron testigos.

Varios miembros del Concilio criticaron las recomendaciones del plan, especialmente la eliminación de las posiciones de la junta y el nuevo proceso de selección. El miembro del consejo Philip Kingston dijo que no apoyaría ninguna de las recomendaciones, a las que calificó de “muy equivocadas”. Aseveró que por su parte no quería eliminar las posiciones en la junta y cuestionó por qué esta instancia no podía llevar a cabo una citación sobre el poder de los oficiales.

La miembro del Consejo, Jennifer Staubach Gates, expresó su preocupación sobre si el plan podría dañar la moral y la retención de sus miembros por parte del Departamento de Policía, que ha perdido a cientos de oficiales en los últimos años.

Y el concejal Rickey Callahan, quien no es miembro del comité pero participó en la reunión, acusó que el plan simplemente parecía agregar burocracia. El sistema de justicia penal y las unidades de investigación dentro del Departamento de Policía ya existen, recalcó.

Varios miembros del Concilio también dijeron que se necesitaban más aportaciones del público teniendo en cuenta los desacuerdos. Pero cuando se le preguntó si aceptaría más información, Hall respondió que la ciudad ha escuchado muchas cosas durante varias décadas.

“Vine a esta ciudad y comprendí que este proceso ha estado ocurriendo durante 30 años, así que no sé cuán lento queremos ser”, aseveró Hall. “Lleva mucho tiempo”.

A JUICIO,

EXALCALDESA

La posición de Laura Maczka sobre los nuevos apartamentos cerca de los vecindarios de Richardson fue clara durante su exitosa candidatura a la Alcaldía de esta ciudad: “no los necesitamos, punto”.

Entonces conoció a un desarrollador de apartamentos.

Mark Jordan era más joven, guapo y rico, dicen los fiscales federales. Tenían una aventura amorosa. El empresario la prodigó con regalos y viajes, según los fiscales.

A cambio, Maczka votó a favor por los cambios de zonificación para su polémico proyecto Palisades a lo largo de Central Expressway, que los vecinos se oponen ferozmente a causa de sus numerosos apartamentos, asevera la acusación en contra de ella.

Mark Jordan recibió más de $ 45 millones en incentivos de desarrollo económico de la ciudad. Y le dio un trabajo bien remunerado para el cual no estaba calificada y se casó con ella, según los fiscales federales.

Esas son acusaciones que el gobierno espera probar ante un jurado al iniciar el juicio por soborno de la pareja de Plano esta semana en Sherman, aproximadamente a una hora al norte del centro de Dallas. El juicio comenzó el lunes pasado por la mañana con la selección del jurado.

La exalcalde de Richardson fue acusada de apoyar al desarrollador a cambio de dinero, regalos, sexo.

Los abogados defensores Jeff Kearney y Dan Cogdell afirman que el gobierno ha distorsionado los hechos.

Los cambios de zonificación habrían pasado de todos modos sin el voto de la exalcalde, señalan en documentos judiciales. El caso de zonificación, para ampliar el número de apartamentos en el proyecto Palisades, fue aprobado en 2014 por un voto de 5-2.

Mark Jordan estaba ayudando a un amigo, indicaron sus abogados, que tenía cuentas médicas y otros gastos. Y luego se enamoró de ella, dijeron.

Se espera que su relación con Mark Jordan desempeñe un papel importante durante el juicio por soborno. Según las preguntas formuladas durante la selección del jurado, es probable que los abogados defensores argumenten que las motivaciones de los acusados estaban vinculadas a una relación romántica, no corrupta.

LA ACUSACIÓN

La acusación de siete cargos presentada el año pasado acusa a Laura Jordan, de 54 años, y a Mark Jordan, de 52 años, ambos de Plano, de fraude de servicios honestos, conspiración para cometer fraude de servicios honestos, conspiración para cometer sobornos, y soborno sobre programas que reciben fondos federales.

Si son declarados culpables, cada uno enfrenta hasta 20 años en una prisión federal.

Mark Jordan le pagó más de $ 18,000 en efectivo y $ 40,000 en cheque por sus votos, de acuerdo con la acusación. También pagó más de $ 24,000 en renovaciones en su hogar y en vacaciones de lujo, según la acusación.

Laura Jordan fue la alcaldesa de Richardson desde mayo de 2013 hasta abril de 2015, antes de retirarse después de ganar un segundo mandato.

Laura y Mark Jordan se “comunicaron y coordinaron en secreto entre sí” sobre su proyecto de Palisades en noviembre de 2013, poco antes de los primeros votos del Concejo Municipal de Richardson sobre los cambios de zonificación que quería, dijo la acusación.

El vecindario de Prairie Creek en Richardson, por su parte, se oponía a los cambios de zonificación propuestos.

Pero Laura Jordan votó a favor de esos cambios que hicieron posible el extenso proyecto Palisades de Mark Jordan a pesar de que un “número abrumador de ciudadanos” se opusieron al plan, indica la acusación.

Laura Jordan no tenía licencia y estaba “totalmente descalificada” para el trabajo del agente de arrendamiento que Mark Jordan le había otorgado, y era ilegal según la ley de Texas que realizara dicho trabajo sin una licencia, afirmó el abogado adjunto de los Estados Unidos Bradley Visosky en documentos judiciales.

Su salario era de $ 150,000, más del doble de lo que ganaba el empleado anterior, con un bono de firma de $ 15,000, según la acusación.