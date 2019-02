Ceden demócratas para la construcción del muro

Nota Novedades News

Dallas, Tx.-

Legisladores republicanos y demócratas anunciaron un acuerdo tentativo para evitar un nuevo cierre parcial administrativo del gobierno federal, el cual no que incluye la financiación total para el muro fronterizo que pretende construir Donald Trump.

“Hemos alcanzado un acuerdo en principio entre nosotros en todo lo que se refiere a seguridad nacional y las otras seis leyes”, afirmó a periodistas el senador republicano Richard Shelby, quien explicó que la proximidad de un nuevo cierre administrativo puso en alerta a los legisladores.

El pacto incluye unos 1,375 millones de dólares para construir unos 88,5 kilómetros de muro fronterizo con México, según The Washington Post, lejos de los 5,600 millones de dólares que reclamaba el presidente Donald Trump para unos 322 kilómetros.

Preguntado Shelby sobre si la Casa Blanca apoya el acuerdo, este respondió: “Eso creemos. Eso esperamos”.

Por su parte, la congresista demócrata Nita Lowey, que participó en las negociaciones, afirmó que la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, apoya el pacto y que esperan presentar un proyecto de ley definitivo (hoy) miércoles.

Algunos se alegrarán, otros no se alegrarán”, agregó Lowey, sobre cómo recibirán sus colegas demócratas el acuerdo.

Demócratas y republicanos llevaban semanas negociando después de que el desacuerdo entre ambos sobre la seguridad fronteriza produjese entre diciembre y enero un cierre administrativo de 35 días, el más largo de la historia en Estados Unidos.

Los demócratas habían reclamado una importante reducción de camas en los centros de detención de inmigrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), lo que llevó a suspender las negociaciones durante el fin de semana.

Sin embargo, los demócratas renunciaron finalmente a esa demanda, según The Washington Post.

“No solo no quieren darnos dinero para el muro, tampoco quieren darnos el espacio para detener a asesinos, criminales, narcotraficantes y traficantes de personas”, había afirmado (ayer martes) Trump, quien también dijo que evitar el nuevo cierre administrativo “depende de los demócratas”

EL DESAFIO

DE TRUMP

Sin darle importancia al acuerdo “tentativo” entre los dos partidos para evitar un nuevo cierre del gobierno y asegurando que la construcción del muro sucederá de una forma u otra, el presidente Donald Trump promovió en la frontera sur su única estrategia de negociación. El muro fronterizo sí o sí.

Independientemente de lo que hayan acordado en el Congreso los negociadores demócratas y republicanos Trump prometió “terminar” el muro fronterizo limítrofe con México.

Trump dijo a sus seguidores en El Paso que supo del acuerdo antes de salir a la tarima, pero que no quiso escuchar los detalles porque prefería no hacerles esperar: “Os elegí a vosotros”, afirmó el presidente.

“Cuando salía a este escenario, me dijeron, ‘se están logrando avances en el comité’. Pero solo para que lo sepáis, vamos a construir el muro de todas formas”, agregó.

El Presidente dijo que su Gobierno ha construido ya “una gran parte” del muro y que ahora quiere “terminarlo” y “rápido”.

Lo cierto es que los 1,600 millones de dólares que Trump logró del Congreso en 2017 están siendo invertidos en fortalecer tramos que ya tenían barrera fronteriza y no en extenderlo.

Trump eligió El Paso para su primer mitin de 2019 después de la polémica que desató la alusión a esta ciudad fronteriza con la mexicana Ciudad Juárez hecha durante su discurso sobre el Estado de la Unión la semana pasada.

El Presidente afirmó entonces que, antes de la construcción del muro entre las dos ciudades entre 2008 y 2009, El Paso se consideraba “una de las más peligrosas del país” por sus tasas de violencia “extremadamente altas”, una afirmación que se demostró falsa.

La ciudad registró una media de 23 asesinatos anuales entre 1960 y 2018, y lo cierto es que durante la década previa a la construcción del muro (1998-2007) esa media fue de 16,4 asesinatos, según datos de la Policía local, cifras que convierten a El Paso en una de las urbes de más de 500,000 habitantes más seguras de EU.

El mismo alcalde de El Paso, el republicano Dee Margo, dijo que Trump se equivocó cuando aseguró que el crimen disminuyó tras la construcción del muro y afirmó a EFE que la del presidente fue una “referencia incorrecta”.

Trump quiso responder a Margo en el mitin, aunque esta vez no insistió en el supuesto peligro de El Paso: “No me importa si vuestro alcalde es republicano o demócrata. Son unos mentirosos si dicen que (el muro) no ha hecho una gran diferencia”.

Trump también tuvo palabras para el carismático excandidato a un asiento por Texas al Senado de EU y potencial aspirante demócrata a la Casa Blanca en 2020, Beto O’Rourke, que decidió contraprogramar el mitin del presidente en su ciudad natal, El Paso.

“Nos ha desafiado a todos un hombre joven que perdió su elección con (el senador republicano) Ted Cruz”. Y luego dijeron, ‘Oye, deberías ganar la elección para lanzarte (a presidente), dijo Trump, al afirmar que O’Rourke “tiene muy poco excepto un gran nombre de pila”.

Trump auguró que O’Rourke tan solo reuniría a unos centenares de personas en su mitin, pero lo cierto es que a falta de cifra oficial, las imágenes mostraban a miles junto al líder demócrata.

O’Rourke enfatizó que ha llegado el momento “de mostrarle al país que no hay nada de lo que tener miedo cuando se trata de la frontera México-EU” y también afirmó que “los muros no salvan vidas, terminan con ellas” entre carteles de “Beto 2020”.

Trump, que también habló sobre el comercio con China y México, de la investigación sobre Rusia y de su exrival Hillary Clinton, terminó el mitin con la curiosa anécdota de que le han recomendado tener un perro -como la mayoría de los expresidentes- para tener una buena imagen, pero dijo que no tiene tiempo para cuidarlo.

“No me importaría, la verdad, pero no tengo tiempo para cuidarlo. ¿Cómo me vería paseando un perro por el césped de la Casa Blanca? No lo sé, no me parece bien, me parece un poco fingido. Esta no es la relación que tengo con mi gente”, confesó.

AUMENTA ICE

DETENCIONES

La oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene sobrecupo en su centros de retención de inmigrantes que esperan una audiencia en cortes o están a punto de ser deportados.

A partir del 1 de enero, más de 48,000 personas se encontraban bajo la custodia de ICE, superando las 40,520 camas para las cuales recibió financiamiento, reportó CNN.

Estas cifras son distintas a las de la Patrulla Fronteriza, de inmigrantes que piden asilo y son retenidos o aquellos que ingresaron como indocumentados y fueron capturados cerca del borde con México.

En el año fiscal 2018, ICE tuvo un promedio de más de 42,000 personas bajo custodia, agregó CNN, lo que rompió el récord de 2017, cuando había 38,000 inmigrantes en promedio.

Según la oficina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la mayoría de los arrestados tenían condenas penales –donde se contemplan faltas a leyes migratorias–, seguidas de cargos penales pendientes, o órdenes de deportación definitivas emitidas con anterioridad.

La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) aumentó la captura de personas en la frontera en un 32% en 2018 con respecto a 2017.

Estas acciones siguen las políticas del presidente Donald Trump contra inmigrantes, particularmente caravanas de centroamericanos, uno de sus principales argumentos para construir el muro.

Hace unos días, el mandatario citó una encuesta de Gallup que indicaba que al menos 42 millones de personas tendrían intenciones de mudarse a los Estados Unidos, por lo cual consideró que el muro era necesario para evitarlo.

A pesar de tener sobrecupo, ICE continúa con la detención de inmigrantes, impulsando nuevas estrategias, como operativos mañaneros, acusaron activistas.