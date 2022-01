BUENAS CON LA LUNA

Llega la trabajadora social a la casa de una familia que el gobierno le da para comer y le paga la renta de la casa.

Empiezan las preguntas.

– ¿Cuál es su estado civil señora?

– Viuda señorita- contesta la señora de la casa.

– ¿Cuánto tiempo de viuda?

– 7 años señorita-

– ¿Cuántos hijos tiene?

– 6 hijos, señorita-

– ¿Qué edad tienen sus niños señora?-

– 12, 9, 7, 5, 3 y el último 1 año señorita.

La trabajadora social checa y checa los papeles y una vez más los vuelve a checar.

– Hay algo que no esta bien con los datos que me está dando señora-

– ¿Cuál es el problema señorita?

– Que usted dice que tiene 7 años de viuda y tiene hijos de 5, 3 y 1 año de edad.

– Señorita, el muerto es mi marido, no yo-

De que los hay los hay… el chiste es dar con ellos dijo mi abuelito. Esta noticia salió hace unos años. Son de esas noticas que no las puede uno creer. Según una investigación, más de 17 millones de estadounidenses creen que la leche chocolateada viene de vacas de ese color… café. Vaya, vaya, vaya… esto sí que se pone bueno ¿no? Si les dijéramos que los huevos con tocino vienen de una gallina que se mezcló con un cerdo… ¿usted cree que se lo crean? Yo creo que sí. ¿De dónde vendrá tanta ignorancia? Excelente pregunta… (me asombra mi inteligencia y eso que todavía no respondo la pregunta). Esto me recuerda a una tía de Torreón Coahuila que nos fue a visitar a Nuevo Laredo Tamaulipas. Resulta que le gustó una estación de radio y terca que le compráramos un radio ahí en Nuevo Laredo para que ella pudiera escuchar esa estación en Torreón. Con decirle que no la pudimos convencer de que eso no era posible. Por más que le explicábamos nunca aceptó lo que le decíamos. Se fue con la idea de que no le quisimos comprar el radio porque éramos unos sobrinos muy malos. Volviendo al tema de la leche… el 48% de los encuestados no supieron decir de donde viene la leche con chocolate. No vaya a creer que esto es un cuento. La encuesta la hizo el periódico The Washington Post.

Entra un señor mal encarado a la cantina y se va directamente a la barra.

Pide una botella de tequila. Manda llamar a los músicos que están ahí. Quiero que canten puras canciones que tengan caballos… (saca su billetera) les pagaré por cada canción que me canten. Saca su pistola y les dice… pero a la primera canción que me canten sin que tenga un caballo los mato a todos- Los músicos empiezan a cantar, y él a tomar su tequila. Los músicos empiezan con… Caballo prieto azabache”, “cuando murió mi caballo”, “arre caballito, déjate ensillar, anda ligerito, vamos a pasear”. Y el cuate seguía tomando. “todos los domingos con papito voy a los caballitos y una vuelta doy” En eso se dan cuenta los músicos que se les ha acabado el repertorio de las canciones con caballos. Se le quedan viendo al cantinero que les dice que le sigan… -El cuate ya estaba bien borracho- les dice. Aprovechando eso empiezan “Conocí a una linda morenita…” y en eso que despierta el borracho y que agarra su pistola para empezar a disparar cuando en eso los músicos siguen… “conocí a una linda morenita que tenía un caballo”. Las siguientes líneas son solo para hombres… no importa que no sean tan hombres. La solución siempre la hemos tenido a la mano… y nosotros bien despistados, que barbaridad tan bárbara. Ahora, los hombres que les importa mucho como se ven… no me refiero a los metrosexuales… (aquí van todos incluidos) de verdad ¿quieren aparentar menos años? ¿Quieren borrar esas patas de gallo? Las arrugas ¿lo incomodan? La solución llegó y no nos dimos cuenta. Es más, puede ser que la tengamos gratis… nosotros. Porque alguien tiene que pagar por eso. Lo único que tiene que hacer es acercarse a la pareja y decirle que necesitamos su ayuda… ¿quién mejor que ellas para aconsejarnos? Ellas que tiene años haciendo lo mismo. ¿A quién le importa el qué dirán? Un poco de polvo por aquí, un poco de polvo por allá… y listo. Vale la pena si las arrugas “desaparecen” por unas horas. ¿Se imagina? Si ahorita batallamos para saber quien es quien… ahora que los “hombres” se empiecen a maquillar. Solo recuerde que el tiempo no pasa… se acumula. Y tantito “pior”… algunas mujeres no quieren depilarse las axilas… (principalmente en Sur América) que porque no sé qué fregados nos creemos los hombres que queremos que se depilen. Los hombres maquillados y las mujeres sin depilar… no pos guaooooooo. Una cosa mas… hay que estar bien arreglados para recibir el Nuevo Año… aunque no se para qué… de todas maneras va a llegar estemos o no arreglados. Dios me los bendiga en este año que esta por llegar… Dios sea con nosotros. Quise terminar bien el año sin hablar del virus que ya me tiene hasta la coronilla… no coronavirus.

