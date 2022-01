CLAVE: MASACRE

En estos días pasados recibí miles de cartas en apoyo a los pavos. No quiero que siga pasando el tiempo y vayan a creer que estoy de acuerdo con esta masacre. Me alegra mucho saber que por fin alguien se da cuenta de lo que se está haciendo. No es posible que se castigue al pobre animal nomas porque alguien se le ocurrió decir vamos a festejar con pavo… y ya no se dejó en paz al pobre animal. ¿Por qué esa carga contra el pobre animal? ¿Por qué nada más contra el pavo? ¿No se puede dar gracias sin tener que comer pavo? ¿Qué tiene el pavo que no tengan otros animales? En otras palabras; por un lado, es una discriminación lo que se está haciendo y por otro lado es un abuso. Debemos de ser conscientes que estamos lastimando la autoestima de los otros animales.

¿Qué acaso no es mejor camarones que pavo? Es mejor cabrito… que pavo. El pato… es mejor y más sabroso que el pavo. Podría mencionar muchos platillos más sabrosos, nutritivos y más baratos que el pavo… pero ya de nada vale. Hasta hemos bautizado el día como “El Día de Pavo” cuando eso es lo de menos. Si fuera así no se mataría tantos pavos para “festejar” el “Dar Gracias”. Propongo que un año las víctimas sean los cerdos, otro año sean las vacas, otro año sea… también le entren los elefantes, osos, víboras, avestruces, hipopótamos, jabalíes, venados, tiburones, pulpos… ¿A poco ellos no tienen derecho también a ser festejados? No hagamos más discriminación… y menos en este Día de Acción de Gracias. Los animales no tienen la culpa de nuestra ignorancia.

CLAVE: ACEPTACION

Te entiendo a la perfección por lo que estas pasando… y lamentablemente quiero decirte que no hay cura ni remedio para esto. Quisiera decirte que podrás superar por lo que estas pasando, pero si no lo he pasado yo… tu menos, que no tienes lo que yo tengo. No quiero ser presuntuoso… pero esto lo he tenido que cargar toda mi vida. Por eso te digo que nos toca sufrir… pase el tiempo que pase. El tiempo no cura las heridas. Si así fuera no hubiera hospitales ni clínicas para los heridos, solo para los enfermos. Volviendo al punto… ya no intentes ser como los demás. Es difícil que uno sea diferente a los que nos rodean. Nomás para que te des una idea de cuanto sufrí, te diré lo que mi madre hacía cada vez que llegaba la temporada navideña. No tienes idea de lo que sufría ya desde entonces cuando miraba a mis hermanitos y amigos de la familia haciéndole de animalitos del pesebre y yo… haciéndole de “niño dios”. No creas, no es fácil superar que ya unos nacen estrellados y uno con estrella. Hasta la fecha no lo he superado… pero lo ha aceptado. ¿Qué culpa tengo de haber nacido así? Ninguna culpa. ¿Sabes? cuando tengo la oportunidad abrazo a mis hermanos y les digo que de esto nadie tiene la culpa. No sé cuantas veces hemos llorado juntos… creo que ellos ya me han aceptado como soy. Les digo que ellos no están tan feos… sino que yo sobrepasé el límite de hermosura. ¿Qué le voy a hacer? Ni a quien reclamarle… y no sé si algo tiene que ver la “madre naturaleza”. Contra la madre naturaleza no se puede ir en contra, hay que seguir con lo que la vida nos ha dado. Un consejo… después de luchar tantos años con este trauma me he resignado a aceptarme como soy… le duela a quien le duela. Sigue mi consejo.