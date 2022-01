NUEVOS… ¿PROPOSITOS?

N o me gusta hacer recuento de lo que he hecho en el año… puede ser que después no pueda dormir por el solo hecho de que me puedo traumar por no haber hecho o por haber hecho dependiendo de que se trate. Todo el mundo dice que hay que hacer un recuento de lo que se hizo en el año y… ¿si luego gana lo que no hice? Mejor tranquilo que de todas maneras ya nada se puede hacer. Claro que no faltará quien venga y nos diga que debemos de tener buenos propósitos para el año que viene. Que como entra será el año. No me vengan con eso porque me la voy a creer y luego… para quitarme esa idea voy a tardar en entrar al ritmo. ¿Propósitos? cada año siempre son los mismos. Entre los más comunes están: 1.- Que no nos pegue el virus (por tercer año consecutivo) famoso que ya nos tiene “re-jartos” al menos a mí. Habían dicho que el Omicrón no era tan mortal, pero si muy contagioso… y pues que siempre no. Que ya se están poniendo alerta muchos países, que les creo que abuela. 2.- Ponerse en forma. Por lo general esto incluye dietas e ir al gym. Creo que para más tardar en febrero se acaba este buen propósito. Nos inscribimos y solo hacemos el gasto. ¿Dieta? Claro que compramos cereales y mucha verduras y legumbres… que se echan a perder en la segunda semana. Compramos aparatos para hacer ejercicio y vienen acabando como tendedero de toallas y demás ropa… y al año siguiente se van en una venta de garage… ¿me equivoco? 3.- Conseguir trabajo… esto depende de si uno recibe ayuda del gobierno. Sé de una persona que está diabético y que no se trata la enfermedad porque quiere seguir recibiendo ayuda del gobierno. Hay personas que duermen de día y “trabajan” de noche… saben a quién me refiero ¿cierto? Para los inmigrantes “nos importa un comino” en que se trabaje, con tal de que nos paguen. Otros… “ni ma…ngos”. 4.- Ahorrar dinero… esto sí que está bien canijo. Sí se tiene empleo ya es ganancia… y luego más cuando llega esta temporada de frio. Y es que muchos de nuestros inmigrantes trabajan en la construcción o en las yardas… y pues no hay mucho de donde agarrar para ahorrar. Ese propósito es sólo para la otra clase… los riquillos. Uno apenas logra guardar unos dólares y ya el fin del mes los estamos sacando sea para pagar la renta o para pagar los recibos… descartado. 5.- Ser mejor persona… no manchen. Este propósito es para alguna novela, película o para “casos de la vida irreal”… esto no es cierto. Bueno, lo dejamos que empiecen y ya para el segundo día de enero ya se nos olvidó… como que me fui muy lejos ¿cierto? 6.- Viajar. Ya en serio, todo lo toman a broma. Bueno a no ser que se estén refiriendo a viajar al trabajo. ¿Quiénes entran en este propósito? Perdón, se me olvidaba que es un propósito nada más… que se cumpla eso es otra cosa. Total, soñar no cuesta nada. Yo por ejemplo… tengo ganas de ir otra vez a Francia… cada año me dan ganas de ir. Ya tengo como 30 años queriendo ir a la ciudad de las luces… Paris. Sigamos soñando. 7.- Conseguir pareja. Eso no es de cada año… es de cada rato. Alguien dijo… “ando buscando novio porque marido ya tengo”. Hay veces que batallamos para conseguir pareja que al último nos venimos quedando con una que para que les cuento. Eso es lo que me han dicho… y he visto. (Se aceptan anécdotas).

8.- Dejar de fumar o tomar… vaya, vaya, vaya. Este es uno de los propósitos más sonados. Lástima que se festeje la llegado del Nuevo Año precisamente con eso… total. Tenemos el año que viene para tener una vez más ese propósito. 9.- Cambiar de carro o casa. Esto sí que “está bien pelón”. Es uno de los más grandes propósito que se nos puede ocurrir tener… ahhhhh, pero luego empiezan con sus detalles y que el crédito, que el banco, que la bancarrota… si comprar un carro nuevo está de la fregada… ahora una casa… bueno, quedamos que es solo un propósito ¿cierto? 10.- Llamar a la familia. Por favor, no nos hagamos tontos. Ese propósito es de los mejores que podemos tener. Es más, creo que el que tiene este propósito es un mal familiar… este no debe de ser un propósito. Debe de ser una realidad. El que no lo hace por muy buena voluntad que tenga ya no lo hará, así que propongo que se quite. 11.- Tener hijos… bueno, menos mal que está en último lugar. Si estuviera en primer lugar ya hubiéramos reconquistado a los EU desde cuándo. ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Quiere que le diga un secreto? La felicidad está en amar a Dios… y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto no lo digo yo… lo dice Dios. FELIZ AñO NUEVO… DIOS ME LOS BENDIGA SIEMPRE.

