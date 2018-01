Arrestan a ladrones en Oak Cliff Activan Alerta Amber por secuestro de 2 niñas

Dallas, Tx.- La Alerta Amber fue emitida desde el pasado domingo con relación a dos niñas que pudieron haber sido secuestradas por un hombre que está siendo buscado por las autoridades sospechoso de haber dado muerte a la madre de las menores, informó la policía de Round Rock. Hasta el cierre de esta edición ayer miércoles, no había sido arrestado el presunto delincuente. La Policía indicó que mantenía una intensa búsqueda por Terry Allen Miles en relación con el secuestro de Lilianais Victoria Cake Griffith, de 14 años de edad, y de Luluvioletta Mariposo Bandera- Magret, de 7. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley creen que las niñas están en grave peligro con ese sujeto. Previamente el domingo, oficiales de esa corporación respondieron a una llamada por actos de violencia en una casa ubicada en la cuadra 2600 de Leslie Court en Round Rock.

En el lugar de la escena, los agentes encontraron muerta dentro de la casa a la madre de las dos niñas, señaló la Policía. La mujer, identificada como Tonya Bates, de 44 años, vivía con las dos niñas en la citada casa. Miles, de 44 años, fue visto por última vez en Round Rock y se cree que pudo haberse dirigido a Louisiana. Manejaba un hatchback Hyundai Accent 2017 de color gris con matrícula de Texas JGH-9845. Miles también vivía en una de las habitaciones de la casa, pero la Policía indicó que no se tenía información sobre una posible relación entre él y Bates. El Centro Médico Round Rock de St. David informó en un comunicado el martes que Bates trabajó como técnica de atención al paciente en el hospital. “Tonya pasó sus días cuidando pacientes, y vamos a continuar con su legado al hacer lo que ama, cuidar a nuestra comunidad”, manifestó el hospital. Lilianais es descrita como una adolescente blanca de 5 pies que pesa alrededor de 100 libras. Tiene cabello castaño claro, ojos marrones, y un botón en el lado derecho de la nariz. Luluvioletta mide 4 pies 5 pulgadas y pesa alrededor de 75 libras. Tiene cabello castaño rizado y ojos marrones. Miles es un hombre blanco de 6.2 de altura, que pesa unas 200 libras. Tiene cabello castaño, ojos color avellana, barba y usa lentes.Una descripción de su ropa no ha sido dada a conocer. Se pide a las personas que tengan alguna información sobre este sujeto comunicarse con la Policía de Round Rock al (512) 218-5515 o llamar al 911. Si se encuentra, no se deben acercar a Miles, pidió la dependencia. Miles fue arrestado en Louisiana en 2011 por intento de asesinato en segundo grado, informó KPLC-TV. OAK CLIFF: HERIDOS Y DETENIDOS Cuatro personas fueron arrestadas luego de que el robo de un auto terminara en un accidente el martes por la mañana en el este de Oak Cliff. Oficiales de Dallas perseguían a los sospechosos alrededor de las 11:30 a.m. cuando el vehículo que aparentemente habían robado se estrelló violentamente en las avenidas Ann Arbor y South Marsalis. Cuatro personas que se encontraban en el interior del automóvil fueron detenidas, dijo la Policía. Las autoridades no habían publicado sus nombres hasta ayer al cierre de esta edición. Los bomberos tuvieron que sacar a una persona que se encontraba apresada dentro del vehículo, dijo el portavoz de rescate de Dallas, Jason Evans. El video de una cámara de vigilancia mostró que el automóvil se dirigió hacia la mencionada intersección para inmediatamente golpear a otros carros, entre ellos una camioneta, que se aproximaban desde direcciones opuestas. Cinco personas del automóvil fueron hospitalizadas con lesiones que no ponían en peligro sus vidas, dijo Evans. Una persona de la camioneta involucrada fue hospitalizada, pero también su condición era estable. Ningún policía resultó herido. El portavoz de DART, Morgan Lyons, informó que uno de los vehículos involucrados era una de las camionetas de esta empresa de transporte. No había pasajeros en ella, señaló. Tampoco ese conductor resultó lesionado.

ASESINAN A ALUMNO POR DROGAS: IRVING Un estudiante de la Escuela Preparatoria de Plano West falleció después de que la Policía informó que el adolescente tuvo una pelea cuando intentaba vender marihuana en Irving. La Policía de Irving señaló que Brett Adkins, hijo de un concesionario local de automóviles, condujo a la cuadra 200 de Red River Trail para vender drogas el domingo por la noche. Durante la reunión, un sospechoso mostró un arma y estalló una pelea, según la corporación. Alguien disparó el arma durante la confrontación contra Brett. El joven de 17 años murió justo después de la medianoche en el Baylor Scott & White Medical Center en Grapevine. Dicho departamento policial indicó que dos sospechosos huyeron después del tiroteo. Hasta el momento no han sido arrestados los presuntos culpables. La Policía pide la ayuda de la comunidad para localizar y detener al a los presuntos criminales. Las personas que tengan alguna información sobre este crimen, deben comunicarse al (972) 273-1010 o enviar sus datos por correo electrónico a ipdcrimetips@ cityofirving.org para ayudar a resolver el caso. El padre de Brett, Bill Adkins, es muy conocido en la industria local de concesionarios de automóviles. Es presidente de Trophy Nissan, Toyota de Dallas y Nissan de McKinney, según su perfil de LinkedIn. El perfil en LinkedIn del adolescente promueve un lado diferente de él al que describió la Policía el lunes. El perfil indica que fue voluntario en Best Friends Animal Society, donde limpió jaulas y alimentó animales. “A partir de ahora, me estoy enfocando en mis calificaciones para lograr un GPA alto e ingresar a una buena escuela”, apunta su perfil. “…un día me gustaría terminar una carrera en la que pueda involucrarme con personas de diversos orígenes”. Sus padres no han querido hacer comentarios al respecto. Su madre, Vicki Adkins, conmemoró el cumpleaños número 17 de su hijo en Facebook a principios de este año al compartir una foto suya de su infancia. Muchos de sus amigos escribieron en Twitter el lunes para expresar su incredulidad por su muerte. “En Navidad”, tuiteó una joven. “Esto no puede ser vida real. La vida es tan valiosa y no tiene precio. Ora por Adkins. Nunca serás olvidado. Realmente desconsolada. Rip Brett”.

PRIMER SHERIFF AFROAMERICANA Los comisionados del condado de Dallas seleccionaron a Marian Brown para servir de manera interina después de que Lupe Valdez renunciara para postularse para gobernador de Texas. Brown, de 52 años, una demócrata que se postula para la oficina, era el tercer al mando de Valdez y la opción recomendada para ser su sucesora. Brown es la primera sheriff afroamericana del condado. Brown servirá como sheriff interino hasta que los votantes elijan a un nuevo alguacil en noviembre. Brown ha pertenecido al Departamento del Sheriff durante tres años, supervisando más recientemente investigaciones criminales, órdenes de arresto y tráfico. Anteriormente, trabajó durante más de 26 años con el Departamento de Policía de Duncanville, desde ser una official hasta convertirse en asistente del Jefe. El comisionado John Wiley Price dijo durante el juramento de Brown que su historia “habla por sí misma”. “Creo que (la comunidad) entenderá que tiene un agente del orden público, alguien que puede ser nuevo en la política pero que no es nuevo en el ámbito policial”, destacó Price. Brown ha dicho que sus prioridades serán aprender más sobre los problemas de la cárcel y centrarse en la reconstrucción de la confianza entre la comunidad y el Departamento. Brown está casada con el reportero de noticias KDFW-TV (Canal 4) Shaun Rabb. Valdez, que fue la primera sheriff lesbiana hispana en el país, expresó que reclutó a Brown después de haber visto su fotografía y de querer saber más sobre la jefa afroamericana, una rareza en la aplicación de la ley. Brown enfrentará al agente Roy Williams en las primarias demócratas. También están corriendo para ese mismo cargo los republicanos Aaron Meek y Chad Prda.