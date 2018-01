Reportan la peor temporada de este mal Causa flu las primeras seis muertes en Dallas

Dallas, Tx.- Pese a las severas advertencias de cuidado lanzadas por autoridades sanitarias locales y las congelantes temperaturas registradas, se reportó el fallecimiento de una sexta persona a causa del flu en el condado de Dallas. El residente de 60 años de Dallas murió luego de complicaciones de esta creciente enfermedad estacional, informó el Departamento de Servicios Humanos y de Salud del Condado de Dallas. No se proporcionó ninguna otra información sobre el paciente. Autoridades sanitarias locales informaron que la cuarta y quinta víctima de este contagioso mal acontecieron el jueves anterior. Estas personas eran un residente de Dallas de 59 años y un residente de Irving de 81 años. Ante las severas situaciones climatológica prevalecientes en esta parte del norte de Dallas, funcionarios de Salud pidieron a los habitantes aplicar la siguientes medidas para evitar la propagación del mortal flu:

• Vacunarse contra el flu.

• Cúbrirse la boca cuando se tosa con un pañuelo de papel o con la manga.

• No ir a trabajar enfermo y no deje a un niño enfermo en un centro de cuidado infantil o en una escuela donde las infecciones se puedan propagar rápidamente.

• Lávese las manos con frecuencia y mantenga las manos alejadas de su cara.

Altos funcionarios del Departamento de Salud de Texas alertaron que el condado de Dallas, ante el número de víctimas registradas, podría padecer “una de sus peores temporadas” para este mal. Asimismo, indicaron que otras dos personas fallecidas a consecuencia de este padecimiento fueron reportadas el miércoles de la semana pasada en lo que podría convertirse en una de las peores estaciones de flu del condado de Dallas. Un hombre de 73 años y otro de 80 años fueron la segunda y tercera persona en morir después de sufrir de complicaciones de la gripe. La se- mana pasada, un hombre de 98 años murió tras contraer la enfermedad. ALERTAN SOBRE PEOR TEMPORADA A escala nacional, esta temporada está en camino de convertirse en una de las peores en años, y Dallas parece que podría estar haciendo lo mismo, advirtió Zachary Thompson, director del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Dallas. El condado está viendo un aumento en los casos mucho antes que en años anteriores, apuntó. “Podría ser que estamos entrando en una de nuestras peores temporadas”, alertó Thompson. “En este momento parece ser una temporada de gripe realmente grave, por lo que debemos asegurarnos de que todos practiquen los pasos para la prevención. Estamos viendo un aumento en nuestros casos de gripe, por lo que es una preocupación”. Los casos de flu están en aumento en todo Texas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. El estado es uno de los cuatro que ha experimentado una “alta actividad” de síntomas parecidos a la influenza, según un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. A partir de las últimas semanas en el condado de Dallas, alrededor del 17,1 por ciento de las pruebas de gripe reportadas al CDC resultaron positivas para el virus. Eso es casi el doble del promedio nacional de 8.4 por ciento. Texas lidera la nación en una clasificación de la actividad del flue lanzada esta semana por Walgreens, que desarrolló su lista basada en datos de prescripción minorista de medicamentos antivirales utilizados para tratar la influenza. Pero otras áreas en el estado estaban empeorando, según los números de la farmacia. El área de Dallas-Fort Worth fue séptima en la lista de las regiones más afectadas. Tyler-Longview está experimentando el mayor número de casos, según la encuesta. Casi 400 personas en el condado de Dallas han sido hospitalizadas con gripe desde septiembre. Eso es casi cinco veces el número de casos durante el mismo período del año pasado. Para darse una idea del inicio esta temporada del padecimiento, durante la semana que terminó el 9 de diciembre solamente, 96 personas en el condado fueron hospitalizadas. Durante la mis-ma semana del año pasado, solo tres personas habían sido internadas a causa de esta creciente enfermedad. “Creo que hay mucho más por venir”, advirtió Thompson. “¿Cuáles son las razones por las que siempre presionamos a la gente para que se vacunen contra la gripe antes de las vacaciones de Acción de Gracias? Es realmente el viaje a esas áreas donde hay brotes de gripe. Así que si viajas a otra parte de los Estados Unidos, donde hay un brote de gripe, la proximidad a las personas contribuirá al virus que se transmite”. También el periódico The San Antonio Express- News informó que al menos un niño de Texas murió en un caso relacionado con la gripe. El niño de 3 años, que murió a mediados de noviembre en el sur de Texas Central, no tenía problemas de salud, pero no se había vacunado contra la gripe.