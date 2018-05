Ventas y precios de las viviendas en Texas aumentan en el primer trimestre de 2018

La Asociación de Agentes de Bienes Raíces de Texas publica el Informe Trimestral de la Vivienda de Texas del primer trimestre del año 2018.. Austin, Texas.– Las ventas y los precios de las viviendas en Texas experimentaron un fuerte crecimiento durante el primer trimestre de 2018, mientras que el inventario y los listados activos de viviendas se disminuyeron, según el Informe Trimestral de la Vivienda de Texas del primer trimestre de 2018, publicado esta semana por la Asociación de Agentes de Bienes Raíces de Texas. “El impulso a finales de 2017 continúa en 2018 a medida que las viviendas en Texas siguen teniendo gran demanda”, dijo Kaki Lybbert, presidenta de la Asociación de Agentes de Bienes Raíces de Texas. “Esta actividad significativa que hemos observado en el volumen de las ventas de viviendas durante el primer trimestre de 2018 está sentando las bases para una fuerte temporada veraniega de ventas para los bienes raíces en Texas”. Las 70,292 casas de Texas vendidas en el primer trimestre representan un aumento de 2.2 por ciento en comparación con el primer trimestre de 2017. En adición, el precio medio aumentó un 5.7 por ciento en el mismo periodo a $224,500. Entre las viviendas vendidas en el primer trimestre, el 29.1 por ciento tenían un precio de $300,000 o más, un aumento de 1.9 puntos porcentuales frente a 2017. Mientras tanto, las ventas de viviendas que costaban $299,000 o menos disminuyeron 1.7 puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre del año pasado. El Dr. Jim Gaines, economista principal del Centro de Bienes Raíces de la Universidad Texas A&M, comentó, “Aunque las actividades de venta de viviendas en el primer trimestre de 2018 siguen manteniendo un ritmo positivo de años anteriores, el ritmo al que estos incrementos ocurren está comenzando a desacelerar a medida que el inventario se vuelve más limitado. Los trimestres segundo y tercero suelen ser los más ocupados y más competitivos en el mercado de bienes raíces de Texas, y probablemente este verano no va a ser diferente”. Los listados activos cayeron 2.9 por ciento interanual a 93,151 listados en el primer trimestre de 2018. Las viviendas de Texas pasaron un promedio de 66 días en el mercado en el mismo periodo, dos días más que el año pasado. El inventario mensual de viviendas se redujo 0.2 meses desde el primer trimestre de 2017 a 3.3 meses de inventario. Según el Centro de Bienes Raíces de la Universidad Texas A&M, un mercado equilibrado entre oferta y demanda tiene entre 6.0 y 6.5 meses de inventario. Lybbert concluyó, “Mientras continuamos viendo mayor escasez de inventario de viviendas, es alentador que el crecimiento económico produzca un aumento en las actividades de venta de viviendas, lo que es una buena señal para el verano. Sin embargo, si el inventario de viviendas sigue disminuyendo mientras que los precios suben, posiblemente continúen los desafíos a la asequibilidad en todo el estado”.