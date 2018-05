Cristiano Ronaldo encabeza la prelista de Portugal para Rusia

Lisboa.- (Notimex) La Federación Portuguesa de Futbol anunció una lista integrada por 35 futbolistas preseleccionados para la Copa Mundial Rusia 2018 y destaca la presencia de Cristiano Ronaldo, goleador del Real Madrid de España. “CR7” fue llamado a comandar el ataque del combinado lusitano, que llega como campeón de Europa al Mundial, por lo que se espera buenos resultados, al mantenerse la base del campeonato conseguido en la Eurocopa de Francia en 2016. La ausencia más destaca es la del lateral por izquierda Fabio Coentrao, quien perdió el nivel para estar en el Mundial con Portugal y dejó de ser considerado por el técnico Fernando Santos. Los 35 lusos que compiten por estar en la lista definitiva de Rusia 2018 son: Porteros: Rui Patricio (Sporting Lisboa), Alberto Bastos (Goztepe FC/ TUR), Anthony Lopes (Olympique Lyon/FRA). Defensas: Vitorino Antunes (Getafe FC/ESP), Bruno Alves (Glasgow Rangers/ESC), Cedric Soares (Southampton/ (ING), Joao Cancelo (Inter de Milán/ITA), José Fonte Dalian (Aerbin/ CHN), Luis Neto (Fenerbahce/TUR), Mario Rui (Napoli/ ITA), Nelson Semedo (Barcelona/ESP), Képler Lima (Besiktas JK/TUR), Raphael Guerreiro Borussia ( D o r t m u n d / A L E ) , Ruben Dias (Benfica), Ricardo Pereira (Porto) y Rolando Da Fonseca (Olympique Marsella/ ITA). M e d i o c a m p i s t a s : Adrien Silva (Leicester/ ING), Andre Gomes ( B a r c e l o n a /ES P ) , Bernardo Silva (Manchester City/ING), Joao Mario (West Ham United/ ING), Joao Moutinho (AS Mónaco/FRA), Manuel Fernandes (Lokomotiv/ RUS), Rony Lopes (AS Mónaco/ FRA), Ruben Neves (Wolverhampton/ING), Sergio Oliveira (Porto), William Carvalho (Sporting Lisboa). Delanteros: Cristiano Ronaldo (Real Madrid/ ESP), Andre Silva (AC Milán/ITA), Eder Mazedo (Lokomotiv/ RUS), Gelson Martins (Sporting Lisboa), Goncalo Guedes (Valencia/ ESP), Luis Nani (Lazio/ ITA), Paulo Mota Braga (Desportivo de Chaves) y Ricardo Quaresma (Besiktas/TUR).