Vamos a Japón

Normalmente cuando comemos no hacemos ruido. En Japón entre mas

ruido se haga es mejor… indica que nos gusta lo que comemos.

En las escuelas no hay conserjes. Los mismos alumnos hacen la limpieza.

En Japón esta permitido tomarse una siesta en el trabajo… siesta dije.

En Japón llueve mucho, así que es normal ver en los negocios cajas o

cubetas con paraguas. Uno las puede usar y regresarlas cuando se pueda,

Son muy comunes los maids café. Lugares en donde las meseras atienden

a los clientes como si fueran sus amos. NO NO NO… no es lo que están

pensando… continuará.