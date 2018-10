USCIS arrancó política de deportación que afectaría a solicitantes de la “green card”

Dallas, Texas.- Esto aplicará a aquellos inmigrantes a quienes se les niegue Residencia Legal Permanente y otros beneficios La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) comenzó este lunes 1 de octubre a implementar su memorando de “Guía Actualizada para el Referido de Casos para la Emisión de Notificaciones de Comparecencia” (NTA, por sus siglas en inglés), es decir, el primer documento que inicia formalmente el proceso de deportación de un inmigrante. “Una NTA es un documento que instruye a las personas a comparecer ante un juez de inmigración”, indica la autoridad. “Este es el primer paso de comienzo de los procesos de remoción”. Desde el 1 de octubre de 2018, USCIS podría emitir NTA en solicitudes denegadas, a partir del Formulario I-485 o Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus, y el Formulario I-539, Solicitud para Extender/ Cambiar Estatus de No Inmigrante. Aunque esos serían los principales procesos que estarían sujetos, podrían no ser los únicos, aunque USCIS no precisó cuáles serían otros casos. La autoridad informó que “las notificaciones de denegación de solicitudes que tienen impacto en el estatus para asegurar que las personas en busca de beneficios reciban la notificación adecuada cuando se les denieguen beneficios”. Agregó se proveerá detalles a los solicitantes para que conozcan con exactitud sus periodos de estadía autorizada, verificar el cumplimiento de viaje o validar la salida del país. Sin embargo, el memorando sobre NTA del 28 de junio no se implementará con respecto a peticiones basadas en el empleo o solicitudes y peticiones por razones humanitarias en este momento, aseguró el gobierno. “USCIS continuará dando prioridad a los casos de personas que tienen expediente criminal, fraude, o cuestionamientos respecto a seguridad nacional”, afirmó. “No ha habido cambios al proceso actual para expedir NTA en este tipo de casos, y USCIS continuará utilizando su discreción para expedir una NTA en esos casos”.