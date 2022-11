SOÑAR NO CUESTA NADA

Se encienden los reflectores y aparecen en la pista una caja grande en forma de ataúd… y un señor vestido de domador. Abre la parte de enfrente de la caja y sale un cocodrilo enorme. El domador se para a unos pasos del cocodrilo y le grita… Dame un beso- El cocodrilo no se mueve-

-Que me des un beso-

El cocodrilo sigue sin dar un paso.

-¿Qué no oyes que me des un beso? le grita el domador.

El cocodrilo sigue sin hacer un movimiento.

El domador agarra un bat y le pega bien fuerte al cocodrilo.

-Dame un beso-

El cocodrilo da unos pasos hacia el domador y le da el beso.

El domador se dirige al público y grita

-¿Alguien se atrevería a hacer lo mismo?

Nadie dice nada. Da casi media vuelta y vuelve a hacer la misma pregunta. Nadie dice nada.

Se dirige ahora a la otra parte del público y hace la misma pregunta

Un hombre levanta la mano y el domador le pide que baje a la pista.

Cuando el hombre llega, el domador le pregunta que si se atrevería a hacer lo mismo.

-Ayyyyyyyy!!!!!! claro que siiiiiiiiiiiiii y hasta más, nomás no me des tan fuerte con el bat- le dice el hombre con una voz muy delicada y melodiosa.

El mundial empezó y ya estamos volando muy arriba… tan arriba que hasta un jugador ha impactado a toda la afición mexicana. Se trata de Memo Ochoa… exacto, “el eterno portero” de la selección mexicana. Para los aficionados de la selección de México ya ven casi casi campeón a México en el Mundial… y todo porque el portero paró un penalti que le dio el EMPATE a México.

Se les olvida que el penalti es 50 y 50 de que sea gol. Pero, como lo paró Ochoa ya lo están haciendo todo un héroe. Cada quien su gusto y preferencia que para el caso no es lo mismo, pero es igual. Antes del Mundial cuando alguien hacía referencia a Ochoa, se dirigía como la “coladera” Ochoa… nada mas y nada menos que por las golizas que le han metido no solo con la selección mexicana, sino por donde ha estado jugando el cuate. Total… hay que dejar que se ilusione la afición. Para eso y mas está el futbol, para embobarnos por un mes. Después… después volvemos a la realidad. Nomas hay que recordar como quedó México en el mundial pasado cuando le GANÒ a Alemania. Soñar no cuesta nada.

————————————————————————————————-

El padre manda llamar a su hijo que está estudiando en la Universidad.

Cuando el hijo llega, lo hace sentar y el padre empieza su discurso.

-Hijo, debes de saber que en la vida todo tiene su precio y muchas veces se hacen muchos sacrificios para poder hacer ser alguien en la vida… Ay ‘apa que es lo que me quieres decir-

-Lo que te quiero decir es que la vida cada vez es más cara y hay que saber cuidar el dinero.

-Apa, ve al grano, dime de una vez que es lo que me quieres decir sin tanto rodeo.

-Está bien hijo. Lo que te quiero decir es que tus estudios en la Universidad me están saliendo muy caro-

-Uy apa, y eso que no le estoy poniendo muchas ganas, casi ni voy a clases-.

Los hombres saben aprovechar las ofertas… las mujeres no tanto.

Qué tanto hay de cierto en este estudio que se realizó en México por la Universidad Panamericana. Hace años aprendí tres reglas para el momento de hacer una compra.

1.- ¿Realmente necesito comprarlo?

2.- ¿Tengo para comprarlo?

3.- ¿Tengo lugar para lo que voy a comprar?

Cuando uno sigue estas reglas se ahorra mucho dinero, tiempo y espacio.

Decía mi padre; si tienes algo y no lo ocupas en 6 meses… deshazte de eso. Lo que este estudio da a conocer es que las mujeres hacen compras compulsivas, mientras que el hombre es más un comprador habitual… le interesa saber si se puede ahorrar algo en los meses sin intereses. La mujer no le importa ahorrar, solo le interesa gastar. El hombre compara precios… las mujeres compran porque le gusta, y no le importa si ya lo tiene en su casa. La mujer compra para verse bien y es de sumo interés que le digan que se mira preciosa… el hombre lo compra simplemente porque se siente bien. Estos y otros factores hacen la diferencia entre la mujer y el hombre a la hora de comprar… ¿será? Se acercan las compras navideñas y pues si no se tiene cuidado se gasta hasta lo que todavía no se ha ganado… ¿lo duda? Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a:

gammaliel9.10@gmail.com