DIA DEL… ¿PAVO?

El Día de Dar Gracias es todo… menos eso. Todo el mundo se está preparando para el… Día del Pavo. ¿Será que es mucho más fácil cocinar un pavo que dar gracias? Es mucho más fácil hacer una suculenta comida o cena que dar gracias. El Día de Acción de Gracias ya no es el dar gracias a Dios… es del pavo, es el de poner el árbol de navidad, es la de esperar el viernes de compras, menos… DAR GRACIAS. Empezamos a cocinar, preparar todo para la cena, preparar el espacio del árbol, el árbol… y ¿A qué horas damos gracias a Dios? Hemos perdido el sentido del Día de Dar Gracias. Recuerdo el primer Día de Acción de Gracias que estuve aquí en este país. No podía creer que hubiera un día para agradecer, un día especial para eso. Era nuevo para mi… pero me gustó. Era en la casa de una de mis hermanas y fue papá el que estaba a cargo de dar gracias. Papá era de las personas que hasta lo más sencillo lo hacía más relevante.Este Día de Dar Gracias… confirmo lo que siempre he pensado que debería de ser. Para empezar: En mi opinión muy particular en el Día de Dar Gracias… NADIE DEBERIA DE TRABAJAR… así como lo está leyendo… QUE NADIE TRABAJARA. Una vez más lo repito… es mi opinión muy particular. Y como es mi opinión puede o no puede estar de acuerdo en eso. Debería de ser una ley… que nadie debería de trabajar. Para dedicarnos a dar gracias a Dios por lo que tenemos. Siguiendo con el Día… ¿tiene que comerse al pavo? El pavo no es necesario. Lo podemos hacer hasta con frijolitos y salsa… para dar gracias. Lo que importa es la Acción de Dar Gracias… no lo que se va a comer. ¿Qué culpa tiene el pavo? Todavía no le encuentro sentido que sea el pavo lo que se tenga que comer o cenar en este día. Pues bien. Vamos con el Día. ¿Cuánto tarda el Acción de Gracias? Si acaso un minuto… ¿por todo un año? Que va… se nos olvida en realidad por lo que debemos de dar gracias o “de a tiro” somos demasiado mal agradecidos. Creo que son las dos cosas. Todo el año nos la pasamos pidiéndole a Dios para que el Día de Acción de dar Gracias no tomemos un minuto en dar gracias. En serio que somos unos… ¿lo digo? Mejor no. Tal vez usted diga… ya va a empezar de nuevo.

¿Le ha dado gracias a Dios porque está en este país en donde tenemos más de lo que pudiéramos tener en nuestros países? Si no es así, entonces ¿que estamos haciendo aquí? ¿Le ha dado gracias a Dios porque tiene en que moverse? Y si no tiene… hay el sistema de tren que nos pueden llevar a donde necesitamos ir. ¿Le ha dado gracias a Dios porque podemos ver? ¿Oír? ¿Saborear? ¿Tocar? ¿Oler? ¿Ha dado gracias porque tiene vida y salud? Muchos conocidos ya no están con nosotros y algunos están, están en cama. ¿Le ha dado gracias a Dios porque tenemos donde vivir? A la mejor un apartamento, otros en casa… pero tenemos donde pasar la noche. ¿Le ha dado gracias a Dios porque tenemos calefacción o aire acondicionado? ¿le ha dado gracias a Dios porque tiene trabajo? ¿Le ha dado gracias a Dios porque tiene a su esposo, esposa hijos… familia con bien? Demos gracias por el aire que respiramos. ¿Le ha dado gracias a Dios porque tiene que comer? ¿Que vestir? ¿Le ha dado gracias a Dios porque tenemos el sistema de drenaje? ¿Se imagina que estuviéramos un día sin drenaje en la ciudad? ¿Ha dado gracias por el sistema de agua potable? ¿Le ha dado gracias a Dios por el sol? ¿Por la Luna? ¿Por las plantas de nuestro planeta? ¿Por la lluvia? ¿Le ha dado gracias a Dios por los hospitales? Para los que creen en el coronavirus… le pueden dar gracias a Dios por haberlos dejado pasar la pandemia. Para los aficionados del futbol… seria bueno que le dieran gracias a Dios porque la selección esta en el Mundial… digo. Podría seguir con la lista que nos haría dar gracias a Dios… pero el Dia de Acción de Gracias no se trata nada mas de dar las gracias por lo que nos ha dado.

¿Debemos de dar gracias por lo que nos ha quitado? Claro que sí. Si Él lo ha permitido es por algo. A la mejor nos ha dolido, pero todo tiene sentido cuando sabemos que Él sabe lo que hace. Hay un libro que se titular “Cuando lo que Dios Hace no tiene Sentido”. Nos podría hacer entender un poco porque Dios lo permite. También debemos de dar gracias a Dios por lo que no nos ha dado.

Por lo pronto no confundamos el Dia de Dar Gracias con el día de pavo… que no es su cumpleaños. Recomendación: cuando demos gracias hagámoslo con los ojos abiertos… para que veamos porque debemos de dar gracias a Dios.

Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a:

gammaliel9.10@gmail.com