Luchadores Psycho Clown, Volador Jr. y Diamante Azul Brillaron en el 2017

Share on Twitter

Share on Facebook

Los luchadores Psycho Clown, Diamante Azul y Volador Jr. lograron triunfos importantes que los ubican como los más destacados de 2017, en particular al primero luego de desenmascarar a una leyenda. Retos, apuestas, máscaras y cabelleras caídas ofrecieron las dos principales empresas de lucha libre del país (CMLL y Triple A) a lo largo del año, con la contienda entre Psycho y Doctor Wagner Jr. como la más esperada. El sábado 26 de agosto y más de siete meses después de hacer oficial la contienda, la “Potencia mundial” de la lucha libre se jugó la máscara ante el “Galeno del mal” en Triplemanía XXV, con un resultado sorpresivo para muchos, pues Wagner Jr. perdió. Ante un lleno en la Arena Ciudad de México, la llamada “lucha de la década” ofreció emociones por la sangre y sudor que dejaron sobre el ring los protagonistas, el “psicópata del ring” como gran vencedor y quien dio a conocer el rostro de Juan Manuel González Barrón, de 52 años. Johnny Mundo, luego de varios meses como tricampeón, al final solo se quedó con el Megacampeonato, pues Lancelot se agenció el Crucero e Hijo del Fantasma se quedó con el Latinoamericano, éste quien tuvo un año de intensa rivalidad con Texano Jr. Merecen mención especial en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) Diamante Azul y Volador, quienes tuvieron un sólido año con triunfos relevantes en su carrera y que los tienen, sobre todo al segundo, como una de las principales estrellas de la empresa. El “Depredador del aire” ganó el título de parejas increíbles al lado de Bárbaro Cavernario, además de proclamarse Campeón Universal por primera vez en su carrera, tras vencer a Último Guerrero, y quedarse con la “Leyenda de plata” sobre Carístico. Precisamente con el enmascarado ha revivido una rivalidad en los últimos meses y Carístico lo ha retado a una lucha de apuestas, la cual aún no se concreta. Además de esos triunfos, Volador Jr. es campeón de tríos con Místico y Valiente, y monarca Histórico welter de la NWA. Diamante Azul, por su parte, vivió el año de su consolidación tras dejar sin máscara a Pierroth el pasado mes de marzo y dar a conocer el rostro de Arturo Muñoz, además de conquistar el “Grand Prix Internacional” con los mejores luchadores de la empresa y ocho foráneos. Respecto al 84 aniversario del CMLL, que se efectuó el pasado 16 de septiembre, dos luchadores perdieron la máscara: Niebla Roja y Princesa Sugehit. La lucha estelar esa noche fue entre Gran Guerrero y Niebla Roja, quienes se conocían a la perfección, pero fue el primero quien lo aprovechó para dar a conocer el rostro de Sergio Raymundo Chávez Velasco, de 31 años y 11 como luchador. Mientras, la puertorriqueña Zeuxis se lució para dar cuenta de Princesa Sugehit, quien dijo llamarse Ernestina Salazar Martínez, con 37 años y 21 como luchadora, quien no soportó un “spanish fly” para ser derrotada. Apenas el pasado lunes, Starman dejó sin máscara al Hijo del Signo, en un 2017 que vio caer las cabelleras de Máscara Año 2000, Vangellys y Blue Panther a manos de Máximo, Pierroth y el estadunidense Sam Adonis, respectivamente.