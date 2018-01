Aumentan castigo a Héctor Herrera

El mexicano del Porto, Héctor Herrera, recibe un aumento en su suspensión tras codazo a André Leal. Portugal.- Luego de que el jugador mexicano Héctor Herrera viera la tarjeta roja frente a Paços de Ferreira por un codazo, todo parecía que el castigo culminaría en solamente un partido para el jugador del Porto, sin embargo, tras ser analizada la jugada, la sanción aumentó. Una vez que el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Futbol estudió la jugada entre Herrera y André Leal, se determinó que el mediocampista recibiera dos partidos de sanción, noticia que lamentó el técnico del Porto, Sergio Conceiçao. “Herrera no tenía necesidad de haber hecho lo que hizo. Seguramente ni golpeó al adversario, pero hizo el gesto y ya se sabe que aquí no hay facilidades. En contra del FC Porto no se facilita”. Y es que el timonel no podrá utilizar a Héctor Herrera en los duelos ante Feirense, de este miércoles, ni contra Vitoria Guimaraes el domingo. “Nos quedamos privados de un jugador importante en la maniobra del equipo, es el punto negativo de esta partida. No está él (Herrera), pero estarán otros jugadores que tendrán la oportunidad de mostrarse. El equipo no se resiente y a veces hasta mejora”.