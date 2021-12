Inundan embarazadas clínicas para abortar fuera de Texas

Casi 60 mil abortos al año se reportan en el estado

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- Están llegando día a día. Algunas vienen en autos llenos de equipaje y familiares. Otras conducen solas durante horas, con la esperanza de hacer el viaje de ida y vuelta en un día para llegar a casa a tiempo para recoger a sus hijos de la escuela.

Cuando Texas promulgó la prohibición del aborto más estricta de la nación en septiembre, desató un éxodo. Las tejanas están llegando a las clínicas en todo el país para realizar abortos, viajando a estados tan lejanos como Washington y Maine.

Las clínicas de Planned Parenthood en Oklahoma, Kansas, Missouri y Arkansas vieron a 40 tejanas el otoño pasado.

Desde septiembre de este año, ha habido más de 800.

El aumento de la demanda del segundo estado más grande está presionando la atención en toda la región. La espera para una cita en algunas clínicas es de hasta tres o cuatro semanas, un retraso que no solo tiene un costo emocional en la paciente, sino que también eleva el costo del procedimiento. Las tejanas también están desplazando a las lugareñas, algunas de las cuales se van a otros estados para hacerse un aborto.

Lo que está sucediendo presagia el futuro en caso de que la Corte Suprema de los Estados Unidos retroceda cinco décadas de derechos al aborto. Si Roe. vs. Wade Falls, se espera que el aborto sea ilegal en dos docenas de estados en el sur y el medio oeste.

“La gente luchará por recibir atención en otras áreas”, dijo Emily Wales, presidenta interina y directora ejecutiva de Planned Parenthood Great Plains, que tiene clínicas en Arkansas, Kansas, Missouri y Oklahoma. “Las personas que tienen recursos recibirán la atención. Las personas que no lo hagan se verán obligadas a intentar interrumpir el embarazo por su cuenta o llevar uno en contra de su voluntad».

FALLO DE

LA CORTE

Se espera que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronuncie pronto sobre la prohibición del aborto de seis semanas en Texas, que ha tratado de evadir el escrutinio legal subcontratando la aplicación de la ley a ciudadanos privados.

Pero el caso que probablemente determinará el destino de los derechos al aborto en todo el país proviene de Mississippi. Una ley estatal que prohíbe los abortos después de las 15 semanas de embarazo es un desafío directo para Roe, que garantiza el derecho al aborto hasta que el feto sea viable fuera del útero, o aproximadamente 23 semanas.

No se espera un fallo de la corte hasta junio. Sin embargo, durante los argumentos orales de estos días, la mayoría conservadora de la corte manifestó su voluntad de retroceder los derechos al aborto.

«¿Por qué este tribunal debería ser el árbitro en lugar del Congreso, las legislaturas estatales, las cortes supremas estatales, la gente puede resolver esto?, preguntó el juez Brett Kavanaugh. «Y habrá diferentes respuestas en Mississippi y Nueva York, diferentes respuestas en Alabama que en California».

Esas divisiones geográficas ya están en marcado relieve.

Si la corte anula a Roe, 26 estados tienen la certeza o probabilidad de que prohíban el aborto, cortando efectivamente el acceso en amplias franjas del sur y el medio oeste.

Texas ya tiene una ley en los libros para prohibir el aborto si Roe cae. Louisiana, Arkansas y Oklahoma tienen leyes de activación similares, lo que deja a Nuevo México como el único estado fronterizo dispuesto a permitirlo.

IMPACTO EN

GENERACIONES

El mapa cambiante obligaría a las tejanas a viajar aún más lejos para un aborto. El Instituto Guttmacher, que promueve la salud y los derechos reproductivos, estima que el viaje promedio sería de 542 millas de ida, aproximadamente la distancia de Dallas a Kansas City.

La carga recaerá con más fuerza sobre las comunidades afroameericana, las zonas rurales de Texas y las mujeres de bajos ingresos, quienes, según los expertos, ya enfrentan los mayores obstáculos para acceder al aborto.

Viajar fuera del estado es costoso, requiere tiempo libre del trabajo y podría implicar la necesidad de cuidado de niños. La mayoría de los tejanos que buscan abortos ya son padres, según muestran las estadísticas estatales.

“Con este tipo de prohibiciones, el impacto durará generaciones”, advirtió Adrienne Mansanares, directora de experiencia de Planned Parenthood of the Rocky Mountains, que tiene ubicaciones en Colorado, Nuevo México y Las Vegas. «Pienso en la persona que no pudo hacerse un aborto porque no puede pagarlo, no tiene acceso a recursos y ahora está empujando a otra generación a la pobreza».

Varias organizaciones ayudan a cubrir los costos de las tejanas que necesitan un aborto, pero algunas han dicho que no pueden satisfacer toda la demanda.

57 MIL ABORTOS

EN TEXAS

En una conferencia de prensa, la directora ejecutiva de Fund Texas Choice, Anna Rupani, dijo que casi todos los clientes del grupo ahora abandonan el estado para abortar. El costo promedio de viaje, comida y alojamiento oscila entre $ 800 y $ 1,000, dijo Rupani. Y a menudo viajan más de 1,100 millas en viajes que duran al menos dos días.

Después de que la ley de Texas entró en vigencia, un estudio encontró que los abortos en Texas se desplomaron en un 50%. Joe Pojman, director ejecutivo de Texas Alliance for Life, indicó que la caída no fue tanto como esperaba el grupo.

“Es una pena que las mujeres sientan la necesidad de viajar para un aborto”, dijo.

Las clínicas en otros estados están luchando para manejar la afluencia de Texas. En 2019, hubo 57,275 abortos en Texas, según muestran las estadísticas, casi el triple de los procedimientos realizados en los vecinos Louisiana, Arkansas, Oklahoma y Nuevo México combinados.

Algunas clínicas de aborto en esos estados están agregando más horas y personal, pero aún no pueden satisfacer la demanda.

«Tenemos pacientes que nos llaman para pedirnos que nos quedemos más tarde, que abramos antes y que hemos hecho lo que podemos», manifestó Wales. “Pero hay una limitación en la cantidad de pacientes que podemos ver físicamente a la vez. Ha sido bastante desgarrador para nuestro personal saber que no están satisfaciendo la necesidad».

Las clínicas de Trust Women en Oklahoma y Kansas están reservadas durante tres o cuatro semanas, dijo el director de comunicaciones Zack Gingrich-Gaylord. El número de pacientes de Oklahoma que se presentan en la clínica en Wichita también está aumentando, expresó.

Las tejanas no solo están conduciendo a los estados fronterizos para abortar, dijo Kamyon Conner, director ejecutivo de Texas Equal Access Fund. Van a lugares donde los vuelos son baratos o donde tienen familiares y amigos con quienes quedarse.

SUFRIDO

PEREGRINAR

Un estudio reciente del Instituto Guttmacher encontró un aumento en las tejanas que buscan abortos en al menos una docena de estados, incluidos California, Ohio, Tennessee y Washington.

Si bien la mayoría de las pacientes de Texas conducen al centro de salud de Planned Parenthood en Albuquerque, dijo Mansanares, la clínica del grupo cerca del aeropuerto de Denver también ha experimentado un gran aumento.

Las pacientes de Texas se están presentando en las clínicas de Whole Woman’s Health en Maryland, Minnesota y Virginia, dijo la presidenta y directora ejecutiva Amy Hagstrom Miller.

“La prohibición del aborto no hace nada para prevenir la necesidad del aborto. No reduce la cantidad de embarazos no planificados”, aseveró. «Simplemente impide que las personas reciban atención segura de parte de profesionales capacitados en nuestras propias comunidades en Texas».

RACISMO

MILITAR

Ocho años después de graduarse de la Academia Militar de los EU en West Point, Geoffrey Easterling permanece asombrado por la historia confederada que aún se recuerda en el campus de la academia: la pintura de seis pies de altura del general confederado Robert E. Lee en la biblioteca.

Como estudiante afroamericano en la academia del Ejército, recuerda sentirse “devastado” cuando un compañero de clase señaló al esclavo también representado en la pintura de Lee de tamaño natural. «¿Cómo fue la única persona afroamericana que se subió a una pared en toda esta enorme escuela? ¿Cómo es un esclavo?», recuerda haber pensado.

Como oficial de admisiones de diversidad, más tarde viajó por el país reclutando estudiantes a West Point de comunidades subrepresentadas. “Fue tan difícil decirle a la gente, ‘Sí, puedes confiar en el Ejército’, y luego a sus hijos en Google y decir ‘¿Por qué hay un cuartel que lleva el nombre de Lee?’”, cuestionó.

Las academias militares de la nación brindan una vía clave hacia el liderazgo de las fuerzas armadas y, durante la mayor parte de la última década, han recibido a más estudiantes racialmente diversos cada año. Pero más allá de las políticas generales contra la discriminación, estas instituciones financiadas con fondos federales ofrecen muy poco acerca de cómo detectan el comportamiento extremista o de odio, o abordan los desaires raciales que algunos graduados de color dicen que enfrentan a diario.

En una historia de Associated Press a principios de este año, los alistados y oficiales actuales y anteriores en casi todas las ramas de las fuerzas armadas describieron una cultura profundamente arraigada de racismo y discriminación que se encona obstinadamente, a pesar de los repetidos esfuerzos para erradicarla.

Se ha prestado menos atención a las principales instituciones que producen una parte significativa del cuerpo de oficiales de los servicios: las academias del Ejército de los EU, La Marina, La Fuerza Aérea, La Guardia Costera de los EU y la Marina Mercante.

AMBIENTE

HOSTIL

Algunos graduados afroamericanos de las mejores escuelas militares del país que soportaron lo que describieron como un ambiente hostil se quedan cuestionando la máxima militar de que todos los miembros del servicio que usan el mismo uniforme son iguales.

Eso incluye a Carlton Shelley II, quien fue reclutado para jugar al fútbol para West Point en su escuela secundaria de Sarasota, Florida, y entró a la academia en 2009. En el campo, describió al equipo como «una hermandad», donde el color de su piel nunca impactó cómo fue tratado. Pero fuera del campo, dijo, él y otros compañeros afroamericanos eran tratados con demasiada frecuencia como el estereotipo del hombre “negro enojado”, una experiencia que lo hizo llorar en ese momento.

“En repetidas ocasiones estuve en problemas o me corrigieron por infracciones que en realidad no eran infracciones”, dijo. «Fue una elección muy deliberada excavar y presionar a ciertos individuos en comparación con otros cadetes, los cadetes blancos».

Xavier Bruce, quien se graduó de la Academia de la Fuerza Aérea en 1999 y ascendió al rango de teniente coronel durante sus 24 años de servicio, señaló que para él, eran los continuos desaires dirigidos por ser un hombre afroamericano, en lugar de un comportamiento abiertamente racista, que cortó profundo.

«Simplemente lo sentimos, sentimos la energía detrás de él, y simplemente nos devora», dijo.

“NEGRO” EN

INSTAGRAM

Algunos estudiantes afroamericanos han destacado lo que ven como racismo y discriminación sistémicos en las academias al crear cuentas de Instagram – » Negro en West Point «, «Negro en USAFA» y «Negro en USNA» – para relatar sus experiencias personales.

“Estaba caminando con un compañero de clase y ambos estábamos hablando español cuando un estudiante blanco de último año se dio la vuelta y dijo ‘habla inglés, esto es Estados Unidos’”, escribió un graduado de la Academia de la Fuerza Aérea de 2020 en una publicación.

En respuesta a los hallazgos de AP, un portavoz del Departamento de Defensa, el mayor Charlie Dietz, dijo que las academias de servicio establecen como política ofrecer igualdad de oportunidades sin importar raza, color, nacionalidad, religión, sexo, identidad de género u orientación sexual. Dijo que el DOD formó un equipo especial en abril para avanzar en el progreso en diversidad, equidad e inclusión en todo el departamento, incluidas las academias.

West Point no respondió a las repetidas solicitudes de comentarios, más allá de reiterar la importancia de la diversidad para su proceso de admisión y para preparar a los cadetes para el liderazgo.

GRANDES

FRACASOS

Tras el asesinato de George Floyd en 2020, que provocó protestas en todo el mundo, un grupo de exalumnos destacados de West Point había publicado una carta de 40 páginas instando a la academia a abordar los «grandes fracasos» en la lucha contra la intolerancia y el racismo. “Aunque estamos profundamente perturbados, mantenemos la esperanza de que nuestro Alma Mater tome las medidas necesarias para defender los valores que defiende”, decía la carta.

Un apéndice ofrecía testimonios anónimos recopilados el año pasado de cadetes de West Point sobre incidentes que, según dijeron, los funcionarios escolares no abordaron. «Tenía un compañero de habitación racista que me decía la palabra “n” y me escupía», escribió un cadete. «Se lo conté al Oficial Táctico del 4º Regimiento y no hicieron nada».

Shelley reconoce que West Point se ha vuelto más diversa racialmente, pero dijo que la academia tiene un trabajo importante que hacer para retener y apoyar a los estudiantes de color. En su clase, calculó que se graduaron alrededor de 35 estudiantes afroamericanos, «un número increíblemente bajo», dijo. «Y empezamos con mucho más».

En cierto sentido, los tributos a Lee que aún salpican el campus de West Point ilustran la dicotomía de la academia: a los cadetes que estudian historia militar se les enseña que los soldados confederados no eran héroes, pero las referencias a Lee, un graduado de West Point que luego se convirtió en superintendente de la academia, los hace permanecer (como héroes).

El último proyecto de ley anual de gastos de defensa ordenó que el Departamento de Defensa inspeccionara todas sus propiedades militares en busca de referencias o símbolos que potencialmente conmemoren a la Confederación, incluso en West Point, que la comisión que supervisa el trabajo eligió como su primer sitio para visitar a principios de este año. Pero aún faltan más de dos años para el plazo de actuar sobre las recomendaciones.