Inauguran oficinas para entrega inmediata del DUI

En el Consulado General de El Salvador en Dallas

Por Victor M. Juárez Estrada

Dallas, Tx.- Miles de salvadoreños radicados en Dallas y zonas circunvecinas del norte de Texas podrán obtener de manera inmediata su Documento Unico de Identidad (DUI) con el que podrán realizar una serie de importantes trámites oficiales y de otra índole dentro y fuera de El Salvador.

Tras calificar este acontecimiento como un hecho “histórico” y “sin precedente”, la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de El Salvador, Cindy Portal, inauguró de manera oficial en el Consulado General de esa nación centroamericana en Dallas las nuevas oficinas en las que se podrá obtener en menos de una hora la tarjeta de identificación.

De esta manera la representación consular de Dallas se suma a al menos siete más de esas oficinas en otras ciudades de la Unión Americana que estarán dando este tipo de servicio antes de que finalice el año, indicó la alta funcionaria visitante. También recibirán este mismo beneficio los salvaroreños que viven en Australia y Europa.

“Este es un esfuerzo más del gobierno del presidente Nayib Bukele de brindar una mejor atención a los inmigrantes que radican en los Estados Unidos y en otros países del mundo, ya que este servicio para tramitar el DUI de manera inmediata se extenderá a otros continentes”, afirmá Portal.

Cabe recordar que la inconformidad de la creciente comunidad salvadoreña en el Metroplex para tramitar esta credencial obedecía a la dilatación de entre 15 y 20 días para la entrega del documento, el cual ahora podrá ser recibido de manera inmediata por el interesado en unos 45 minutos.

OLVIDADOS

Y RELEGADOS

Fernando Velasco, presidente del Registro Nacional de Personas Naturales RNPN, destacó que la inauguración de estas nuevas oficinas del DUI instaladas dentro del Consulado salvadoreño en esta ciudad obedece a la promesa del presidente Bukele de mejorar los servicios consulares a sus connacionales en el extranjero.

“Estos inmigrantes han sido olvidados y relegados por décadas por otros gobiernos”, acusó.

También con la puesta en marcha de esta nueva oficina “se paga una deuda histórica que se tenía con los migrantes”, enfatizó Velasco.

Ante representantes de la comunidad salvadoreña, empresarios e invitados especiales, fue así como el Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Registro Nacional de las Personas Naturales, llevó a cabo el sábado anterior la apertura de las nuevas oficinas para la impresión inmediata del Documento Único de Identidad (DUI).

Este proyecto, explicaron los funcionarios visitantes, consiste en el mejoramiento, ampliación de las oficinas del registro y la entrega inmediata del DUI, con el objetivo de brindar una atención “digna, moderna y eficiente, a nuestra diáspora”.

Con ello se beneficiará a todos los salvadoreños que radican en Dallas, quienes ya no tendrán que esperar semanas o incurrir en gastos adicionales para obtener esta identificación.

Además, enfatizaron, los salvadoreños con su DUI, obtendrán beneficios como: estudios en Universidades de El Salvador, podrán afiliarse al programa “Salvadoreño Seguro” (ISSS), abrir cuentas de bancos en El Salvador, extender poderes y permisos, firmar contratos, realizar trámites migratorios, obtener licencias de conducir y ejercer el voto en el exterior.

La inauguración oficial de las flamantes instalaciones estuvo a cargo de Cindy Portal, viceministra de Diáspora y Movilidad Humana; Milton Chinchilla, cónsul general de El Salvador en Dallas, y Fernando Velasco, presidente del Registro Nacional de Personas Naturales.

LOGROS

DE BUKELE

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recientemente dio a conocer a la población de su nación los logros alcanzados hasta el momento durante su mandato, entre ellos, la construcción de nuevas obras de infraestructuras en zonas abandonadas por años, y el buen manejo de la pandemia de la COVID-19.

El mandatario destacó el inicio de la construcción del puente Manuel José Arce, en la frontera La Hachadura, con Guatemala; sobre esta obra, el presidente reiteró que, para continuar creciendo económicamente, el país debe tener herramientas de calidad, y destacó que en esa zona pasa el 30 % del comercio nacional.

Recordó que no solo el puente viejo de esta zona se encuentra en mal estado y corroído: “prácticamente toda la infraestructura de nuestro país, escuelas, hospitales, unidades de salud, carreteras; todo estaba destruido, ni siquiera tenían refrigeradoras para guardar medicamentos”, dijo.

Reiteró que el Gobierno actual está trabajando “para arreglar las cosas que ellos (los gobiernos anteriores) dejaron mal”, y calificó que la construcción del nuevo puente en La Hachadura es una “deuda histórica”.

El Presidente mencionó también que el puente tendrá 1.2 kilómetros, que corresponden a sus accesos, los cuales son parte de la obra, y que no solo generará empleos en su construcción, sino que además va a generar que haya más importaciones, más exportaciones, más importación de materia prima para producir nuevos productos; lo que va a beneficiar a 400,000 personas directamente.

“Los puentes más largos del país, este puente va a ser el más largo del país una vez esté terminado, va a superar el puente Camino a Surf City, también construido en este Gobierno”, dijo.

El Jefe del Ejecutivo añadió que otras obras que tienen que ver con el puente son la intervención en el tramo de apertura de camino rural en el cantón La Magdalena-El Coco, en la frontera con Guatemala, Chalchuapa, en Santa Ana.

5 MIL NUEVOS

EMPLEOS

Por otra parte, recordó la inauguración un parque tecnológico que “va a generar 5,000 empleos en tecnología”, que se colocó la primera piedra de un data center», el primero en ser construido en el país. Además, mencionó que, en San Sebastián, en San Vicente, se están construyendo obras de infraestructura deportiva para los habitantes de la zona.

También mencionó las obras correspondientes al nuevo Hospital Rosales, la remodelación del estadio “Mágico González”, el periférico Claudia Lars, el periférico Gerardo Barrios, y “los muelles que se van a construir en oriente”.

Destacó que El Salvador va a superar su récord de crecimiento económico, establecido en la década de los 90: “En 1992, hace 29 años, la economía de El Salvador creció 6% y ese era nuestro récord, pues ahora vamos a romper todos los récords y vamos a crecer 10% o más, lo cual nos va a recuperar totalmente de las pérdidas de la pandemia”.

“A medida vayamos haciendo cada cosa que vamos anunciando y vamos construyendo y vamos mejorando, vamos a generar desarrollo económico”, destacó el presidente.

El Presidente reiteró, de igual manera, el compromiso con el desarrollo del país a través de la educación. Enfatizó que se realiza una inversión histórica en la entrega de computadoras, e indicó que se desarrollan tres proyectos para la renovación de la infraestructura escolar. Uno de estos es Mi Nueva Escuela, el cual cuenta con apoyo de organismos internacionales.

También habló sobre la construcción del hospital para mascotas Chivo Pets, y así respondió a los opositores que criticaron esta obra:

“Hace unas semanas fuimos a poner la primera piedra de Chivo Pets y mucha gente dijo: ¿por qué un hospital veterinario si los humanos somos más importantes? Para los humanos construimos el Hospital El Salvador que cuesta 30 veces más. Vamos a construir el nuevo Hospital Rosales que va a costar 15 veces lo que cuesta el hospital veterinario. Vamos a construir el nuevo hospital de la zona norte que va a costar 10 veces lo que cuesta Chivo Pets”, dijo.

De igual manera, mencionó los cuatro puntos que el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó de la administración actual, entre ellas el manejo transparente de la pandemia de la COVID-19 y el crecimiento económico.

COMBATE

AL CRIMEN

El mandatario también habló sobre la delincuencia, aseguró que nunca es motivo de alegría tener noticias sobre un asesinato o un desaparecido; sin embargo, destacó que siempre será importante reducir las cifras de criminalidad que presentaba el país en Gobierno anteriores:

“De la misma manera en la delincuencia: cuando reportan que dos personas murieron eso no es motivo de alegría para nadie, o cuando reportan que dos jóvenes desaparecieron. Eso no es motivo de alegría para nadie, ese es motivo de luto, pero por el otro lado, sí es motivo de alegría que no murieran otros 28, que no desaparecieran otros 20, antes teníamos 30 homicidios y 20 desaparecidos por día”.

Añadió que antes “ni siquiera se podían individualizar los casos, era imposible, a la gente en Medicina Legal le llegaban 30 cuerpos por día, ni siquiera daban abasto; ahora hay días donde literalmente no llega ningún cuerpo”.

El presidente Bukele finalizó, haciendo alusión a que todavía hay mucho trabajo por hacer; sin embargo, destacó que ya se están dando pasos importantes en el camino a lograr el país que toda la población desea: “Sabemos que falta mucho, pero estamos avanzando, estamos construyendo el país que soñamos”.