que empieza a darles de tablazos a la pareja que estaba en su apogeo…

estaban teniendo su “experiencia religiosa”

Lo que me llama la atención es que ninguno de los dos eran parientes de

ella. Eso fue lo que me gustó.

Estoy mas que seguro que si esto hubiera pasado en este país de Estados

Unidos la abuelita ya estuviera siendo demandada por alguno de estos

lujuriosos.

Lo único que no me gusto es que el video lo cortaron y no se vio quienes

eran los que se quisieron ahorrar el cuarto del hotel.

Llega el niño cavernícola a la cueva y le enseña su boleta de calificaciones

a su papá.

El papá se le queda viendo y moviendo de un lado a otro su cabeza no

aprueba las calificaciones de su hijo cavernícola.

–

Te paso que repruebes la clase de cacería… el arco y la flecha están

un poco pesadas para ti-

–

Te paso que repruebes la clase de agricultura… es un poco

complicada esa clase-

–

Te paso de que repruebes la clase de pintura rupestre… no es lo

tuyo-

–

Carajo… Lo que si en serio no puedo permitir, es que repruebes la

clase de Historia si apenas llevamos dos páginas escritas-

Pero ¿a quien le importa? ¿A quién le importa cuántas calorías tiene cada

hamburguesa de los diferentes restaurantes de comida rápida?

Las cajetillas de cigarros dicen… es nocivo para la salud y sin embargo lo

consumen millones de personas.

La cocaína, heroína, crack… y un montón de mugrero que hace daño a la

humanidad y sin embargo se consumen por toneladas. Entonces ¿a quien

le importa cuántas calorías tienen las diferentes hamburguesas de comida

rápida? ¿A quién? A mi no. Casi no compro hamburguesas y si tengo

ganas de comerme una no me voy a andar fijando cuantas calorías. Si no

me importa las calorías de mi refresco favorito… menos de lo que quiero