CLAVE: SEXO

CLAVE: AMBIENTALISTA

Me cai que eres de esas que se preocupan por nada… me cai que si.

Claro que hay que ocuparse más que preocuparse… no se si estás de

acuerdo con esto. Cuesta un poco saber la diferencia, pero una vez que lo

logras se te hacen más fácil las cosas.

Por lo que más quieras no se te valla ocurrir leer algo acerca del

calentamiento global porque creo que se te puede subir la presión… o

bajar. Todo depende de… si sufres de baja presión entonces se te puede

bajar. Pero si sufres de alta presión entonces se te puede subir.

Vamos por partes:

¿Qué pasa si te preocupas por la capa de ozono? NADA.

¿Qué pasa si no te preocupas por la capa de ozono? NADA.

¿Qué pasa si te ocupas por la capa de ozono? NADA.

¿Qué pasa si no te ocupas de la capa de ozono? NADA.

O sea que el común denominador es NADA.

Que quede bien claro que no con esto quiero que te valga ma… ngos,

plátanos, manzanas y peras la situación. Lo que te quiero decir es que no

está en tus manos hacer algo.

Estoy más que seguro que no sabes en donde está la capa de ozono

¿verdad? Chispas, creo que te estoy poniendo en evidencia.

Es mas, no sabes de que carajos estamos hablando… lo sospeché desde

un principio.

Si serás… no se trata de ningún héroe… NO NO NO NO y mas NO NO NO.

Crees que es un trapo que se amarra al cuello y… sonamos. Y que entre

más sofisticada es mejor para volar.

¿Has oído hablar de ozono? Creo que no.

Recorcholis… !!!!!!! en serio que es difícil aguantar a gente como tú.

¿Sabes? Tómate unos calmantes, tranquilizante, te de tila… lo que se te

antoje para que no tengas de que preocuparte.

Deja que ozono busque su capa, y tú se felíz ¿estamos?

Que no te haga daño lo que no te comes… por favor.