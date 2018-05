Este es el lugar más caro del mundo para comprar una casa

Cuando alguien piensa en comprar una casa de un millón de dólares automáticamente, asume que se va a comprar una mansión. Sin embargo, si buscas una casa en esta región de Asia entenderás que con un millón podría no ser suficiente para adquirir esa propiedad que tanto has soñado y por la que tanto has trabajado por años. ¿Por qué? El diario Financial Times indica que la firma Centaline registró ventas de casas por $17,000,000 en dicha región del continente. El lugar más caro para comprar una vivienda al parecer es Hong Kong. Una nota de la BBC Mundo afirma que un hongkonés, cuyo saldo promedio es de $300,000, tendría que al menos estar más de 15 años ahorrando para poder adquirir una residencia propia. Esto porque hablamos de que el real state o bienes raíces en dicha región está considerado como uno de los más caros a nivel mundial. Un dato interesante es que no todo el que vive en Hong Kong puede asumir este ritmo económico de vida. BBC Mundo explica que aunque sí existen personas que pueden adquirir estas ostentosas propiedades, hay quienes por vivir en dicha área cosmopolita buscan una residencia en lugares que son muy pequeños. Incluso, el portal de noticias online comparó sus dimensiones a las de un estacionamiento. En Hong Kong viven sobre 7 millones de personas. ¿Que otras ciudades ocupan los primeros lugares de esta la lista de las ciudad más caras para comprar una vivienda? Estas son: Sidney, Australia; Vancouver, Canadá; Auckland, Nueva Zelanda; San José, California, Estados Unidos; Melbourne, Australia; Honolulu, Hawaii, Los Ángeles y San Francisco, en California y Bournemouth, Inglaterra.