ESO ES JUSTICIA

En la reunión de las señoras todas contaban sus historias maritales. Cada una contaba cómo era su relación con su pareja.

Cada cosa que se escuchaba de ellas. Cuando le tocó a una de ellas dijo…

No, no me puedo quejar…-

Todas voltearon a verla. Ella se miraba muy contenta, muy feliz.

No puede ser…- dijo una.

Ver para creer…- dijo otra.

Mentiras…- dijo también otra mujer.

Cuenta… qué hace tu marido que te tiene muy feliz-

Si, di cómo es tu relación con él…-

Mi marido siempre me satisface todas las noches…-

Todas las mujeres abrieron más sus ojos.

¿Puedes repetir lo que acabas de decir?

Que mi esposo siempre me satisface todas las noches-

Guaoooooo- exclamaron todas al mismo tiempo.

Y ¿cómo es eso?

¿Qué hace?

Se va a dormir a otro cuarto-

Dicen que cuando la justicia llega… llega.

Una mujer de Atibaia, municipio de Sao Paulo en Brasil. Tomó justicia por su mano. Resulta que se entregó a la policía porque había herido intencionalmente a su todavía esposo. Resulta que esta señora de 34 años de edad, se dio cuenta de que su marido de 39 había tenido relaciones sexuales con su sobrina de 15 años. En otras palabras, se había vengado por dos motivos. Primero… La infidelidad de su marido.

Segundo… el abuso de su marido a su sobrina. Ella cuenta que todo lo planeo. Primero… sedujo a su marido. Segundo… ya en la intimidad lo desnudó. Tercero… lo amarró. Cuarto… ya desnudo y amarrado, tomó una navaja de afeitar y le cortó el miembro. Quinto… le tomó fotografía con su celular. Sexto… tiró el pene al excusado y le jaló la palanca.

Séptimo… fue a entregarse a la policía. Los policías al acudir al domicilio encontraron al hombre atado y sangrando. Lo llevaron al hospital y le colocaron una sonda. La mujer está detenida. ¿Qué hará la justicia brasileña? Yo digo que dejen las cosas como están. Se ha hecho justicia… ni modo que después de todo metan a la cárcel al marido… la justicia propia es el último recurso y creo que la justicia no le hubiera hecho mejor… creo.

Los policías golpeaban y golpeaban al individuo que había caído en sus manos. No paraban… parecía que era tarea. De repente paraban de golpear y miraban un papel. Seguían golpeando, golpeando. De repente llegó el jefe de ellos y muy molesto ordenó que dejaran de golpear al hombre.

Pero ¿qué les pasa pedazos de animales… qué es lo que pretenden con golpear salvajemente a este hombre?

Jefe-

Cállese López, que estoy hablando-

Es que…-

Le digo que se calle. ¿Qué no se dan cuenta de lo que están haciendo?

Pero es que…-

Que se calle García… ¿por qué tantos golpes?

Jefe… es que; aunque usted no lo crea, entre más lo golpeamos se mas parece más a la foto-

¿Cuál foto?

Le dan una credencial.

Bola de bestias… ésta no es una foto, es su huella digital.

Me quedé mas que atarantado cuando vi la nota. Según los que saben, esto ya tiene mas de 40 años de estarse practicando. Le llaman sexo químico… o “chemsex”. No es otra cosa más que un químico (droga) para tener una relación sexual prolongada. Mas que nada el uso de esta droga era entre los homosexuales (“hombres”). Pero el asunto es que esto ya no es solo entre los homosexuales, ya lo es también para los heterosexuales.

¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué nos falta por ver?

Según los que saben, esto pasa cuando la relación sexual se vuelve monótona y las personas buscan experimentar situaciones nuevas y siempre queriendo potencializar esta actividad… en otras palabras prolongar el tiempo en la relación sexual. Según dicen que esto empezó en Inglaterra y Australia… en países desarrollados. Ahora se ha extendido por todos los países. Dicen que en el amor y en la guerra todo se vale… dicen.

Creo que ya cuando se acaba… se acaba. No hay que buscarle ruido al chicharrón. Ahora que si a usted le gustan las emociones fuertes… pues dele. Tengo un amigo que quiso mas y se tomó una pastilla de viagra… se le andaba parando… el corazón. Por poco y no lo cuenta.

