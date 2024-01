TRES LECCIONES

En mis últimos tres viajes que he hecho a México me han pasado cosas que nunca me habían pasado. He estado aprendiendo a base de multas lo que debo y no debo de hacer cuando viajo. En el primero fue que en mi estancia en Nuevo Laredo Tamps. Se me ocurrió comprar tripitas para hacerle una taquiza a mi familia. Tanto familia personal como a mis hermanas. Cuando me preguntan en el puente si tengo algo para declarar les digo que no. Que llevaba unos quesos y muchos dulces.

Cuando checaron un poco mas dieron con las tripitas que había comprado.

Me la hicieron de “tox”… que porque no había declarado las tripitas.

Pensé que la pregunta era acerca de lo que no debe uno de pasar- les dije

No me dijeron nada, solo me multaron con 360 dls. Y me quitaron las tripitas. Entre la multa y lo que había comprado de tripita fue mas de 600 dls. Lección aprendida, no vuelvo a pasar tripitas en mi vida… sin declarar. En el segundo viaje (de los tres) me pasó no en el puente, sino con la policía. De ida, pasé por San Antonio como si nada… a una velocidad de 80 mph. Unos minutos después de haber pasado la ciudad tras una lomita vi una USV estacionada a un lado de la autopista…

En la madre… ya me torcieron- pensé

Y pues sí. Apenas lo pasé se me puso atrás de mi carro y me encendió las luces.

¿Sabe porqué lo detuve? me preguntó el oficial.

En lo absoluto- le contesté

Iba a mas de 85 mph- me dijo

¿En serio? Me hice el asombrado.

Esta vez no hay multa, solo hay que tener mas cuidado.

Seguro que si- le respondí.

Estuve mi estancia en la ciudad de Querétaro, luego regresamos a Nuevo Laredo. Preparé mi regreso a esta ciudad de Dallas. Venía respetando la velocidad y pues estaba pasando San Antonio cuando vi que una USV negra se me emparejó. Se me hizo raro porque luego se puso atrás de mi y unos segundos después me encendió las luces… era una patrulla.

Creo que de esta no me escapo… pensé. Estaba en lo cierto.

Cuando le pregunté al oficial el motivo me dijo que venía a 85 mph

¿Cuál es la velocidad permitida? le pregunté

75 mph

Ni para donde hacerme… creo que venía a esa velocidad.

No hubo de otra más que pagar la multa. Cuando lo estaba haciendo por línea, me hacen una pregunta… que si me consideraba inocente. ¿Inocente? En el momento en que la USV se me emparejo fue para comprobar a qué velocidad venía manejando, así que puse que era culpable. A pagar la multa. En mi último viaje ya venía de regreso pasando el puente II en Nuevo Laredo. Según yo, tomé la línea que avanzaba mas rápido. Nomas me puse en la línea se volvió la más lenta. Ni modo… suele suceder. De perdido unos tres carros que iban delante de mí los pasaron a segunda inspección… de ahí la razón por la que se estaba tardando. Bueno “no traigo nada que se tenga que declarar, así que esto debe de ser rápido” … pensé.

La señorita muy atenta me hizo varias preguntas que contesté normalmente sin ponerme nervioso. Me hizo que abriera la cajuela (normal).

¿Algo qué declarar? Me preguntó.

Nada de importancia, muchos dulces y mi medicina- respondí

Mas preguntas y ¡sopas!!!! A segunda inspección.

Claro que me extrañó mucho eso. No traía nada que hicieran sospechar que traía algo… pero a segunda revisión. Cuando me metieron a la inspección, les pregunté por los baños. En vez de decirme por donde estaban me llevaron escoltado a los baños. Se me hizo raro; pero, en fin. Era mas mi necesidad de ir que de saber porque lo estaban haciendo.

Cuando regresé a mi carro me dijeron que ya me podía retirar. Se me hizo raro y se me ocurrió preguntar qué había pasado.

Nada, no pasa nada. Solo revisión de rutina- me dijeron.

Cuando llegué aquí a Dallas pedí ayuda a mi familia para que me ayudaran a bajar lo que traía y ¡sopas! … me di cuenta de lo que había pasado.

Cuando viajo siempre llevo una colchita por lo que se ofrezca. En mi apuro por pasar lo más temprano el Puente, esa colchita la aventé y cubrió todas las bolsas de dulces que traía en el asiento trasero. Creo que ellos pensaron que yo trataba de cubrir algo que no debía de cruzar. Nada más por un descuido me pasó eso en el Puente. Lección aprendida. Por mucha prisa que traigas no le subas a la velocidad, declara TODO lo que traigas y deja al descubierto lo que estas pasando en tu carro. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a:

egammaliel9.10@gmail.com