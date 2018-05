El derecho de apelar una decisión del IRS en un foro independiente

Los contribuyentes tienen el derecho de apelar una decisión del IRS en un foro independiente. Este es uno de diez d e r e c h o s fundamentales, conocidos colectivamen-te como la Carta de Derechos al Contribuyente – disponible a todo contribuyente que tiene diligencias con el IRS. La oficina de apelaciones del IRS a cargo del caso del contribuyente debe funcionar independientemente de la oficina del IRS que haya examinado el caso originalmente. Generalmente, la oficina de apelaciones no discutirá el caso con el IRS a medida que tales comunicaciones aparenten comprometer la autonomía de la oficina de apelaciones. Aquí hay algunos puntos para tomar en cuenta sobre su derecho de apelar decisiones del IRS en un foro independiente: Una nota reglamentaria sobre deficiencia es una carta del IRS que propone que pague impuestos adicionales. Los contribuyentes que reciben esta carta y que luego presentan una petición a tiempo con la corte tributaria es– tadounidense pueden disputar el ajuste propuesto antes de la fecha límite para pagar el dicho impuesto. Los contribuyentes tienen derecho a una apelación justa e imparcial sobre la mayoría de las decisiones del IRS, incluso sobre las multas. Los contribuyentes tienen el derecho a recibir una contestación por escrito sobre alguna decisión de la oficina de apelaciones del IRS. Cuando un contribuyente no está de acuerdo con la decisión del IRS, puede consultar la publicación 5, Sus derechos de apelaciones y cómo preparar una protesta si no está de acuerdo, para más detalles sobre cómo apelar. Generalmente, los contribuyentes pueden presentar una demanda de reembolso en una corte de distrito de Estados Unidos o en la corte estadounidense de reclamos federales siempre y cuando:

• Hayan pagado el impuesto en su totalidad y el IRS haya rechazado su reclamo de un reembolso tributario.

• No se haya tomado acción sobre el reclamo de reembolso en un periodo de seis meses.

• Hayan pasado menos de dos años desde que el IRS le envió una nota negándole el reembolso.