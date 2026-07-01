EEUU envía cientos de efectivos y equipos a Venezuela para apoyar labores tras terremotos

Washington, 28 jun (EFE).- Estados Unidos reforzó este domingo su despliegue militar en Venezuela para apoyar las labores de respuesta a los terremotos que sacudieron el país con el envío de más de 200 efectivos militares, helicópteros y aviones.

El Comando Sur de EEUU (SOUTHCOM, en inglés), informó en un comunicado que entre los efectivos desplegados figuran cerca de 100 integrantes de la fuerza aérea, especializados en gestión de aeródromos, para ayudar al Gobierno venezolano a ampliar de forma segura la llegada y salida de vuelos del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, la principal terminal aérea que sirve Carcas, que sufrió fuertes daños tras los sismos y está operando de manera parcial.

En las próximas 24 horas también llegarán unos 130 marines al puerto de La Guaira, que quedó fuera de servicio tras el terremoto. En coordinación con las autoridades venezolanas, los militares estadounidenses trabajarán para «reabrir la terminal portuaria» y facilitar la llegada por mar de ayuda humanitaria y equipos a las zonas más afectadas, según el comunicado.

A su vez, varios helicópteros militares de EEUU trasladaron ya personal del Departamento de Estado para dirigir la misión de ayuda de Washington al desastre.

SOUTHCOM indicó además que la Fuerza Espacial de EEUU está proporcionando imágenes satelitales a las comunidades afectadas y de la infraestructura dañada para ayudar a los equipos de rescate para «evaluar donde se necesita con mayor urgencia la asistencia».

Venezuela ha recibido a más de 1.600 rescatistas para atender a las víctimas de los terremotos, según informó este sábado el viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, indicó el viernes que EEUU prometió destinar 150 millones de dólares en ayuda humanitaria a Venezuela: en concreto, 100 millones de dólares para la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela y 50 millones destinados a organizaciones que operan sobre el terreno.

Washington también envió ya equipo militar y dos brigadas de búsqueda y rescate de los departamentos de bomberos del condado de Fairfax (Virginia) y de Los Ángeles (California), que trabajan en la búsqueda y rescate de sobrevivientes

Los dos sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, que tuvieron lugar el pasado miércoles, dejan hasta ahora 1.450 fallecidos y al menos 50.000 desaparecidos, según cifras oficiales.

La magnitud de los terremotos ha convertido a Venezuela en el centro de una de las operaciones humanitarias más importantes registradas en la región durante los últimos años.

La prioridad de las autoridades continúa siendo localizar sobrevivientes y brindar atención inmediata a las miles de personas que permanecen afectadas por el desastre.

La llegada de personal especializado representa un esfuerzo para fortalecer las tareas de búsqueda, rescate y recuperación en las zonas con mayores daños.

El apoyo internacional también busca restablecer la infraestructura estratégica que permitirá acelerar la distribución de ayuda humanitaria.

La rehabilitación del aeropuerto constituye una pieza fundamental para mantener un flujo constante de vuelos con suministros, medicamentos y personal especializado.

De igual forma, la reapertura del puerto de La Guaira permitirá incrementar la capacidad logística para recibir apoyo por vía marítima.

Las operaciones coordinadas entre autoridades venezolanas y equipos internacionales reflejan la dimensión de la emergencia que enfrenta el país.

El uso de imágenes satelitales facilitará una evaluación más precisa de los daños registrados en comunidades e infraestructura crítica.

La información obtenida desde el espacio permitirá identificar con mayor rapidez las zonas donde se requiere atención inmediata.

Mientras continúan las labores de rescate, miles de familias permanecen a la espera de noticias sobre sus seres queridos.

La cifra de personas desaparecidas mantiene en incertidumbre a numerosas comunidades afectadas por los sismos.

Los equipos de rescate trabajan contra el tiempo, conscientes de que las primeras horas son determinantes para encontrar sobrevivientes.

El despliegue de brigadas especializadas busca aumentar las posibilidades de localizar personas atrapadas entre los escombros.

La ayuda económica anunciada por Estados Unidos contribuirá a respaldar las operaciones humanitarias durante la etapa inicial de la emergencia.

La coordinación con organismos internacionales permitirá canalizar recursos hacia las regiones que registran mayores afectaciones.

La reconstrucción de infraestructura dañada podría representar uno de los mayores desafíos para las autoridades en los próximos meses.

Aeropuertos, puertos, carreteras y servicios básicos serán prioritarios dentro del proceso de recuperación.

La atención médica también será determinante para atender a los heridos y prevenir complicaciones sanitarias.

El suministro de alimentos, agua potable y medicamentos se mantiene entre las principales necesidades de la población damnificada.

Las labores de asistencia requieren una coordinación permanente entre instituciones nacionales e internacionales.

El intercambio de información será fundamental para optimizar el uso de los recursos disponibles.

Cada nuevo equipo que llega al país fortalece la capacidad de respuesta frente a una emergencia de gran escala.

Las comunidades afectadas dependen en gran medida de que la ayuda llegue de manera rápida y organizada.

La recuperación de los servicios de transporte facilitará el acceso de maquinaria y personal especializado.

Los esfuerzos internacionales reflejan la importancia de la cooperación ante desastres naturales de gran magnitud.

La solidaridad entre países puede contribuir significativamente a reducir el impacto humanitario de este tipo de tragedias.

La experiencia de los cuerpos especializados permitirá fortalecer las operaciones de búsqueda en estructuras colapsadas.

Las autoridades mantienen el reto de atender simultáneamente las necesidades inmediatas y planificar la recuperación de largo plazo.

Conforme avancen las evaluaciones, será posible conocer con mayor precisión el alcance total de los daños materiales.

Las cifras oficiales podrían modificarse a medida que continúen las labores de búsqueda y se tenga acceso a nuevas zonas afectadas.

La atención internacional seguirá concentrada en la evolución de la emergencia y en los resultados de las operaciones de rescate.

Los próximos días serán determinantes para consolidar la ayuda humanitaria y ampliar la asistencia a las comunidades afectadas.

La respuesta coordinada entre organismos civiles, militares y de emergencia busca reducir las consecuencias del desastre sobre la población.

Más allá de la atención inmediata, el proceso de reconstrucción requerirá tiempo, recursos y una estrecha colaboración entre todos los sectores involucrados.

Mientras continúan las operaciones de rescate y asistencia, la prioridad seguirá siendo proteger la vida de los sobrevivientes, brindar apoyo a las familias afectadas y avanzar en la recuperación de las zonas devastadas por los terremotos.