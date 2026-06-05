Los Ángeles (EE.UU.), 1 jun (EFE).- La Academia Hollywood, encargada de los premios Óscar, anunció este lunes un nuevo premio que reconocerá a 50 salas de cine destacadas de todo el mundo «que brindan experiencias excepcionales al público, preservan la historia del cine y sirven como pilares culturales en sus comunidades», reza el comunicado.

Los recintos seleccionados por la organización formarán parte de la primera Lista de Cines Destacados de la Academia que se presentará en el marco de la celebración del centenario de la institución más reputada de la industria cinematográfica en 2027.

Esta incluirá 25 salas estadounidenses más 25 internacionales. Los cines serán elegidos por un comité de miembros de la institución de cine de todas las ramas y serán aprobadas por la Junta de Gobernadores de la Academia.

Para ser elegibles, los recintos deben ser salas físicas que operen durante todo el año y pueden estar ubicados en cualquier parte del mundo y pueden proyectar películas de estreno o repertorio.

Se puede presentar un máximo de 10 cines operados por la misma cadena o propietario en un solo ciclo de presentación.

La Academia evaluará la participación comunitaria; presentación visual y de audio; programación; diversidad, inclusión y accesibilidad; diseño del teatro; iluminación, entre otros aspectos.

Las salas seleccionadas aparecerán en las plataformas digitales de la Academia, incluyendo su sitio web y redes sociales, y recibirán un certificado físico para exhibir en sus vestíbulos.

Los cines interesados deberán presentar una solicitud de candidatura, cuyo costo oscila entre 250 y 450 dólares, dependiendo la etapa de inscripción. El plazo para postularse vence el 25 de agosto de 2026.

«Desde palacios de cine clásicos hasta multicines y salas independientes, la Lista de Cines Destacados de la Academia reconocerá a los mejores cines del mundo y unirá a nuestra industria cinematográfica global», dijeron el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor.

La creación de esta lista representa un reconocimiento al papel fundamental que desempeñan las salas de cine en la preservación y difusión de la cultura cinematográfica. Más allá de ser espacios de entretenimiento, muchos cines se han convertido en puntos de encuentro para las comunidades, fomentando el acceso al arte, la reflexión y el intercambio cultural.

La iniciativa también busca destacar la importancia de mantener viva la experiencia colectiva de ver una película en pantalla grande, en una época marcada por el crecimiento de las plataformas de streaming y el consumo de contenidos desde el hogar. Para la Academia, las salas continúan siendo una pieza esencial dentro del ecosistema cinematográfico mundial.

Asimismo, el reconocimiento podría impulsar la visibilidad internacional de cines independientes, históricos y regionales que han contribuido durante décadas al desarrollo de la industria audiovisual y a la formación de nuevas generaciones de espectadores y creadores.

La selección de recintos de distintos países permitirá mostrar la diversidad de modelos de exhibición existentes alrededor del mundo, desde grandes complejos cinematográficos hasta pequeñas salas emblemáticas que forman parte del patrimonio cultural de sus ciudades.

Con este proyecto rumbo a su centenario, la Academia de Hollywood busca rendir homenaje a los espacios donde el cine cobra vida ante el público, reforzando la relevancia de las salas cinematográficas como guardianas de la historia del séptimo arte y como escenarios fundamentales para el futuro de la industria. La convocatoria también podría generar una sana competencia entre exhibidores para mejorar la calidad de sus instalaciones, modernizar sus servicios y fortalecer sus programas de vinculación con el público. Esto beneficiaría directamente a los asistentes, quienes tendrían acceso a experiencias cinematográficas cada vez más completas e innovadoras.

Para muchas ciudades, contar con una sala reconocida por la Academia significaría un importante impulso cultural y turístico, al atraer visitantes interesados en conocer espacios emblemáticos relacionados con la historia y la exhibición cinematográfica. Además, permitiría proyectar internacionalmente el valor cultural de estos recintos.

La iniciativa llega en un momento clave para la industria, que continúa recuperándose de los desafíos enfrentados en los últimos años. El reconocimiento a las salas de cine envía un mensaje de respaldo a los exhibidores y reafirma que la experiencia de disfrutar una película en comunidad sigue siendo una parte esencial de la magia y la tradición del cine.