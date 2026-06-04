Final lista en la NBA, la hegemonía Antonelli y la ambición de la NFL destacaron en mayo

31 may (EFE).- En mayo, la lucha por el título de la NBA quedó servida, en la Fórmula Uno se consolidó la hegemonía de un piloto de 19 años que ha ganado 4 de los 5 premios disputados en la temporada, en tanto que las 500 Millas de Indianápolis y el PGA Championship fueron sueños aplazados para dos españoles.

La actividad deportiva en América en el quinto mes del año resultó frenética para las selecciones que se preparan para la edición 23 de la historia del Mundial que como, como especial y más internacional que nunca será la temporada anunciada para el fútbol americano.

NBA: Knicks y Spurs lucharán por el anillo

Los New York Knicks consiguieron su pase a las Finales de la NBA, el 25 de mayo y el último boleto quedó definido el sábado en el séptimo juego de la serie en el Oeste, que destronó al campeón de 2025, Oklahoma City Thunder, y abrió el camino a San Antonio Spurs.

Sin los Thunder, la Liga coronará este año a su octavo campeón distinto en las últimas ocho temporadas. La serie por el campeonato al mejor de siete partidos iniciará el 3 de junio de 2026.

Los New York Knicks avanzaron a las Finales de la NBA desde la serie decisiva de la Conferencia Este tras barrer en el cuarto juego (4-0) a los Cleveland Cavaliers.