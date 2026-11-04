El CAF inaugura sede en Madrid que movilice inversión para América Latina y el Caribe

Madrid, 4 nov (EFE).- El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ha inaugurado este miércoles en Madrid su nueva oficina en Europa, donde se ubicará su Vicepresidencia de Cooperación, Alianzas y Movilización con el objetivo de movilizar inversión, aumentar las alianzas globales y buscar nuevas oportunidades para la región en energía, biodiversidad o transformación digital.