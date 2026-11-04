Nueve personas mueren al estrellarse el avión privado en el que viajaban en Florida (EE.UU.)

Miami (EE.UU.), 2 nov (EFE).- El avión que dejó nueve muertos al caer en Estados Unidos el domingo «estaba rompiéndose» en el aire antes de estrellarse en Florida, donde el impacto del accidente obligó a evacuar a unas 400 personas, en su mayoría hispanos, según detallaron este lunes autoridades federales y locales.

Los investigadores no han identificado de manera formal a las víctimas ni las causas del accidente del domingo en el condado de Palm Beach, pero indagan si el clima fue un factor principal, explicó Tom Chapman, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, sigla en inglés), en una rueda de prensa.

«Tenemos algunos indicios de que la aeronave estaba rompiéndose antes del impacto, y parte de esto aún está por determinarse. Es posible que encontremos partes de la aeronave a cierta distancia del lugar exacto del impacto», detalló Chapman.

Las autoridades de Palm Beach buscan que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declare una «emergencia» tras el accidente porque afectó una zona con 77 casas rodantes y desplazó a 400 personas, de las que 40 están el albergues, señaló el comisionado Joel Flores de dicho condado.

La aeronave, una Learjet 60, se estrelló alrededor de las 12:50 hora local (17:50 GMT) en una zona residencial cerca del barrio de Cresthaven tras haber despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Austin, capital de Texas, y se dirigía al Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas.

«Desafortunadamente, estas gentes han sido desplazadas de sus hogares porque es una escena del crimen y están (los peritos) recolectando toda la evidencia que ellos puedan, la comunidad es primariamente hispana, entonces los estamos ayudando a regresar a lo normal», explicó Flores en español.

Por ahora, las autoridades saben que la tripulación se comunicó antes del accidente con el Centro de Control de Tráfico de Rutas Aéreas de Miami, al que dijo que estaban a 35.000 pies (10,6 kilómetros de altura), con «turbulencia moderada», detalló Chapman.

La tripulación notificó que la temperatura exterior era de 47 grados centígrados bajo cero y que estaban gestionando el hielo, detalló el miembro de la NTSB, quien destacó al clima como un «gran foco» de la indagatoria.

Hasta ahora, familiares solo han identificado de manera pública a la brasileña-estadounidense de 20 años Nathalia Filgueiras, una copiloto del avión que obtuvo su licencia a los 17 años, incluso antes de su permiso de conducir, pero Chapman apuntó que aún no determinan cuál fue su rol en los hechos.

Imágenes en redes sociales muestran que la aeronave impactó contra el suelo y se convirtió en una enorme bola de fuego que dejó un cráter en el pavimento.

Brasileña-estadunidense de 20 años conducía el avión que dejó 9 muertos al caer en Florida

Miami (EE.UU.), 2 nov (EFE).- Una piloto brasileña-estadounidense de 20 años, Nathalia Filgueiras, conducía el avión que dejó nueve muertos al caer el domingo en el condado de Palm Beach de Florida, en Estados Unidos, según confirmaron familiares este lunes a medios locales.

Filgueiras era una de las copilotos del avión Learjet 60 que se estrelló en Palm Beach, expuso la televisora local CBS12, que la entrevistó en 2023 cuando consiguió su licencia de aviación a los 17 años, incluso antes de obtener su permiso de conducir automóviles, mientras aún estudiaba el bachillerato (high school).

La joven, nacida en Estados Unidos, era hija de una familia de brasileños en Florida, donde su madre contó al New York Post que estaba por cumplir 21 años de edad en enero y llevaba nueve meses trabajando como piloto comercial.

«Quería que viviese su sueño, pero sabía que su sueño me la arrebataría», expresó su madre Camila al diario. «Sabía que un avión me la iba a quitar. Siempre lo supe, pero estaba muy orgullosa de ella. Sé que estaba viviendo su sueño», añadió la mujer.

La aeronave se estrelló alrededor de las 12:50 hora local (17:50 GMT) en una zona residencial cerca del barrio de Cresthaven tras haber despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Austin, capital de Texas, y se dirigía al Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas.

Los detalles del incidente y la identidad de las ocho víctimas restantes se desconocían la mañana del lunes, pero la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, sigla en inglés) programó una rueda de prensa a las 13:00 horas (18:00 GMT) para exponer lo acontecido.

Antes del accidente, una piloto habló por radio con los controladores de tráfico aéreo y expresó que la aeronave afrontaba lluvia, hielo ligero y turbulencia moderada, según audios de un centro de control en Miami difundidos ahora, reportó el New York Times.

Filgueiras despertó interés local cuando, en 2023, obtuvo su licencia de piloto mientras aún era estudiante de West Boca Raton High School, pues ingresó a una escuela formal en 2020 después de aprender lo básico de su padre, quien empezó a volar de manera recreativa en 2018, según CBS12.

Al obtener su licencia, ya había acumulado 88 horas de vuelo.

Imágenes en redes sociales muestran que la aeronave impactó contra el suelo y se convirtió en una enorme bola de fuego que dejó un cráter en el pavimento.

El accidente del Learjet 60 que salió de Austin, Texas, rumbo a las Bahamas dejó nueve muertos y obligó a evacuar a unas 400 personas en el condado de Palm Beach, Florida. El avión cayó en una zona residencial cercana al barrio de Cresthaven. Allí, además de esclarecer lo ocurrido en el aire, las autoridades tienen una tarea inmediata: atender a las familias, en su mayoría hispanas, que tuvieron que salir de sus hogares.

Una de las preguntas centrales es si el avión comenzó a romperse antes de tocar tierra. Tom Chapman, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), explicó que hay indicios de esa posibilidad. De encontrarse piezas a cierta distancia del punto de impacto, su ubicación podría ayudar a reconstruir la secuencia del accidente. Por ahora, esos indicios no permiten determinar qué originó la posible ruptura.

Las comunicaciones por radio aportan una de las pocas referencias directas sobre lo que vivió la tripulación. Antes de la caída, reportó turbulencia moderada mientras volaba a 35 mil pies de altura e informó que estaba tomando medidas ante la presencia de hielo. Estos datos explican por qué los investigadores prestan especial atención a las condiciones del tiempo, aunque todavía no han establecido si el clima provocó el accidente o contribuyó a él.

Entre las víctimas se encontraba Nathalia Filgueiras, una copiloto de 20 años nacida en Estados Unidos e hija de brasileños, según confirmaron sus familiares. Su historia ya era conocida en el sur de Florida: obtuvo su licencia de piloto a los 17 años, cuando aún cursaba el bachillerato y antes de tener permiso para conducir un automóvil. Su familia confirmó que iba a bordo, pero la NTSB aclaró que aún no había determinado quién estaba a los mandos en el momento del accidente.

En tierra, la caída afectó una zona con 77 casas rodantes. De las cerca de 400 personas evacuadas, unas 40 se encontraban en albergues, según el comisionado del condado, Joel Flores. Las autoridades locales solicitaron al gobernador de Florida una declaración de emergencia ante el desplazamiento de los residentes, quienes tuvieron que dejar el área mientras los peritos recogían evidencia. El balance del lunes 2 de noviembre dejó pendientes respuestas distintas para quienes viven la tragedia de cerca. Las familias de las víctimas esperaban la identificación formal de sus seres queridos y una explicación de lo sucedido en el vuelo que partió de Texas. Para los vecinos de Cresthaven, la pregunta más urgente era cuándo podrían volver a casa. En ese momento, las autoridades aún no habían anunciado una causa definitiva del accidente ni una fecha para el regreso de los residentes.