EE.UU. celebra Halloween con previsión de gasto récord y cambio de tendencias por la IA

Nueva York, (EFE).- Estados Unidos celebra este sábado Halloween, una festividad en la que se prevé que los consumidores gasten un récord de 13.500 millones de dólares, mientras la inteligencia artificial (IA) gana terreno a la hora de planificar las compras.

Según la encuesta anual de la Federación Nacional de Minoristas (NRF, en inglés), la patronal del sector, el gasto previsto supera el récord de 13.100 millones de dólares registrado en el Halloween de 2025.

Los estadounidenses gastarán un promedio de 115,14 dólares por persona, frente a los 114,45 dólares por persona del año pasado, detalla la NRF.

Mientras, la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) eleva el gasto promedio a 263 dólares por persona.

Cambio de tendencias por la IA

La IA está cambiando las tendencias de compra de los consumidores durante esta temporada, según los estudios de la NRF y PwC.

Y es que casi la mitad de los compradores están utilizando plataformas y herramientas de IA este Halloween: por ejemplo, un 34 % de los encuestados por la NRF recurren a ella para planificar sus compras, y un 32 % las usan para pedir recomendaciones o ideas de productos que comprar.

El estudio de PwC también señala este cambio de tendencia y apunta a que la IA está impulsando el interés por los planes en casa, con consumidores que piden ideas para fiestas en el hogar y sin alcohol.

Casi la mitad de los usuarios ha usado esta tecnología para buscar ideas de disfraces, mientras que un tercio o más ha recurrido a ella para comparar ofertas, encontrar recetas o planificar decoraciones y fiestas, destaca PwC.

Además, entre la generación Z casi uno de cada cinco usuarios de IA la utiliza para que esta automatice y programe sus compras de Halloween, participando activamente en el proceso de compra.

Los dulces, los artículos más cotizados

Los productos más populares esta temporada serán los dulces: un 96 % de los consumidores planea comprar caramelos y golosinas, lo que supone un gasto de 4.100 millones de dólares, según las cifras de la NRF.

Le siguen los adornos (78 %, un gasto de 4.300 millones) y los disfraces (71 %, 4.400 millones), mientras que las tarjetas de felicitación serán más populares este año, pues tienen previsto comprarlas un 42 % de los consumidores frente al 38 % del año pasado, con un gasto estimado de 800 millones de dólares.

Allison Zeller, vicepresidenta de Información sobre la Industria y el Consumidor de la NRF, explica en un comunicado que este año los consumidores son más «reflexivos y estratégicos» y están buscando «maneras de sacar el máximo partido a su dinero a lo largo de toda la temporada».

Por ello, han planificado sus compras con anticipación: el 49 % de los encuestados afirmó que planeaba comenzar sus compras de Halloween en septiembre o incluso antes, lo que refleja «cómo Halloween se ha convertido de un evento de un solo día en toda una temporada para los consumidores», de acuerdo con la NRF.

Entre quienes adelantan sus compras, el 23 % afirma que lo hace para repartir los gastos en su presupuesto, mientras que el 21 % cita precios y promociones demasiado atractivos como para dejarlos pasar. Este comportamiento va en línea con la subida de la inflación en el país: el Índice de Precios de Consumo (IPC) subió en septiembre un 3,7 % interanual, una cifra tres décimas por encima del dato de agosto y que continúa impulsada por el incremento del precio de los combustibles motivado por la guerra contra Irán. Halloween de 2026 dejó dos señales sobre la manera de celebrar en Estados Unidos: las familias empezaron a planear sus compras con semanas de anticipación y muchas recurrieron a la inteligencia artificial para decidir en qué gastar. La Federación Nacional de Minoristas (NRF) proyectó un desembolso de 13 mil 500 millones de dólares, 400 millones por encima del récord de 2025. La cifra refleja lo que los consumidores pensaban gastar antes del 31 de octubre; el balance final de ventas es el que permitirá saber si se alcanzó ese récord.

El aumento previsto parece considerable al mirar el total nacional, pero resulta mucho más modesto cuando se observa el bolsillo de cada persona. En la encuesta de la NRF, el promedio pasó de 114,45 a 115,14 dólares, una diferencia de apenas 69 centavos. Incluso si se cumpliera la proyección, esos números no bastarían para concluir que las familias compraron más productos: expresan cuánto pensaban pagar, sin precisar cuántas bolsas de dulces, disfraces o adornos llevarían a casa.

La consultora PwC calculó un gasto promedio bastante mayor, de 263 dólares por persona. La distancia entre ambas estimaciones importa porque, sin conocer en detalle a quiénes consultó cada estudio y qué gastos incluyó, sería arriesgado presentar cualquiera de las dos cifras como la cuenta habitual de una familia. Comprar dulces para repartir en la puerta y organizar una fiesta completa son dos maneras de participar en Halloween que pueden exigir presupuestos muy distintos.

Los dulces fueron el punto de encuentro entre casi todos los participantes: el 96 % planeaba comprarlos y el gasto previsto en esta categoría alcanzaba los 4 mil 100 millones de dólares. El dato ayuda a entender por qué las golosinas conservan su lugar aun cuando cambian las modas. Una familia puede prescindir del disfraz o de los adornos y seguir siendo parte de la celebración al abrir la puerta para repartir caramelos entre los niños del vecindario.

Los disfraces cuentan otra parte de la historia. Aunque el 71 % de los consumidores pensaba adquirirlos, concentraron la mayor cantidad de dinero proyectada, con 4 mil 400 millones de dólares. Los adornos quedaron cerca, con 4 mil 300 millones y una intención de compra del 78 %. Así, mientras los dulces llegaron a más listas de compras, vestirse para la ocasión y decorar la casa fueron los rubros con mayor peso en el presupuesto nacional previsto.

Hasta las tarjetas de felicitación ganaron terreno en una temporada marcada por las novedades digitales. El porcentaje de consumidores que planeaba comprarlas pasó del 38 % al 42 %, con un gasto estimado de 800 millones de dólares. El contraste resulta interesante: las mismas encuestas que muestran entusiasmo por las herramientas de IA también registran un mayor interés por un detalle tan sencillo como entregar o enviar una tarjeta.

Para muchos compradores, la inteligencia artificial tuvo una utilidad concreta antes de llegar a la caja. El 34 % de los encuestados por la NRF dijo que la usó para planificar sus compras y el 32 % para pedir recomendaciones de productos. Esos porcentajes describen tareas que una misma persona pudo realizar: alguien que pidió ideas para un disfraz también pudo consultar qué materiales necesitaba o comparar opciones antes de decidirse.

En los preparativos para celebrar en casa, las consultas fueron más allá de qué producto comprar. Según PwC, casi la mitad de los usuarios de IA consultados buscó ideas para disfraces, y entre los usos señalados también estuvieron las recetas, las decoraciones y las fiestas sin alcohol. Para quien organiza una reunión familiar, el atractivo está en poder pasar de una idea general a decisiones prácticas, como qué servir o cómo decorar el espacio disponible.

Entre los más jóvenes apareció una diferencia: casi uno de cada cinco usuarios de IA de la generación Z recurrió a ella para automatizar o programar compras de Halloween. Aquí la herramienta ya interviene en la organización del pedido, además de ofrecer sugerencias. El dato se refiere específicamente a jóvenes que ya utilizaban IA, una distinción necesaria para no atribuir esa costumbre a toda una generación. Para los lectores de Dallas, estas cifras nacionales ofrecen una referencia para interpretar el movimiento comercial de la temporada, sin tomarlas como una medición de lo que gastaron los hogares del norte de Texas. La conclusión más cercana a la vida diaria está en cómo se organizó la celebración: aprovechar una oferta en septiembre, buscar una receta en el teléfono o guardar parte del presupuesto para los dulces. La tecnología cambió algunos preparativos; el destino de muchas de esas compras siguió siendo la casa, la familia y la puerta que se abre al vecindario.