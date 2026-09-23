Trump veta de la Casa Blanca a CNN, MSNOW y Politico, a los que acusa de «noticias falsas»

(EFE).-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que vetará con efecto inmediato el acceso a la Casa Blanca a las cadenas CNN y MS NOW, así como al diario digital Politico, a los que acusó de difundir «noticias falsas», y amenazó con extender la medida a otros medios de comunicación.

«Los medios de comunicación no deberían poder escribir o difundir constantemente ficción y mentiras cuando cubren al presidente de Estados Unidos», escribió Trump en su red social Truth Social.

El anuncio supone una nueva escalada en la ofensiva del mandatario contra la prensa, después de que al inicio de su mandato restringiera el acceso de la agencia Associated Press (AP) a algunos actos en la Casa Blanca por negarse a usar el nombre «golfo de América» para referirse al golfo de México.

«Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, prohíbo el acceso a la Casa Blanca a la CNN de noticias falsas, a MSNOW (que recientemente cambió su nombre de MSNBC debido a su falta de audiencia y credibilidad) y a Politico (…) como resultado de su constante cobertura de NOTICIAS FALSAS», escribió el mandatario.

Trump, que no detalló a qué coberturas se refería, agregó que otros medios de comunicación «van después».

La noticia sorprendió a la sala de prensa de la Casa Blanca, donde este viernes trabajaban periodistas de los medios afectados por el veto.

Trump ha mantenido históricamente una relación tensa con la prensa, a la que acusa de mentir de forma recurrente, además de haber insultado públicamente a reporteros y haber presentado demandas millonarias contra medios de comunicación, lo que organizaciones defensoras de la libertad de prensa ven como un intento de censurat.

La decisión anunciada por Donald Trump representa una nueva etapa en su confrontación con los medios de comunicación que mantienen una cobertura crítica sobre su Gobierno. El veto contra CNN, MS NOW y Politico traslada el enfrentamiento del terreno discursivo a una restricción directa del acceso a la Casa Blanca.

La medida puede tener consecuencias prácticas para los periodistas encargados de informar sobre las actividades presidenciales. Sin acceso a reuniones, conferencias y eventos oficiales, los medios afectados enfrentarán mayores dificultades para realizar preguntas y observar directamente las decisiones del mandatario.

Trump justificó el veto con el argumento de que estas organizaciones difunden “noticias falsas”. Sin embargo, no presentó ejemplos concretos ni identificó los reportajes que, desde su perspectiva, motivaron una sanción inmediata de esta magnitud.

La falta de detalles deja abierta la discusión sobre los criterios utilizados para determinar qué información es falsa. También genera dudas sobre quién dentro de la Administración será responsable de evaluar la cobertura y decidir qué medios podrán ingresar a las instalaciones presidenciales.

El término “noticias falsas” ha sido empleado con frecuencia por Trump para desacreditar informaciones que considera injustas o perjudiciales. Sus críticos señalan que una cobertura negativa no necesariamente representa una publicación falsa, especialmente cuando está respaldada por documentos, testimonios y hechos verificables.

El acceso a la Casa Blanca no constituye solamente un privilegio para periodistas y empresas de comunicación. Su propósito principal es permitir que la ciudadanía reciba información independiente sobre las actividades de uno de los gobiernos más poderosos del mundo.

Las preguntas realizadas por los reporteros durante una conferencia pueden resultar incómodas para cualquier administración. Sin embargo, ese intercambio forma parte del trabajo periodístico y permite que los funcionarios expliquen sus decisiones ante el público.

La sorpresa que provocó el anuncio dentro de la sala de prensa demuestra que la medida no fue comunicada previamente a los corresponsales afectados. Algunos de ellos se encontraban trabajando en la Casa Blanca cuando conocieron la prohibición presidencial.

El antecedente de Associated Press muestra que el conflicto no comenzó con este nuevo veto. La agencia enfrentó restricciones después de mantener el nombre golfo de México en sus contenidos, en lugar de adoptar la denominación “golfo de América” utilizada por la Administración.

Ese caso abrió una discusión sobre la capacidad del Gobierno para condicionar el acceso periodístico al uso de determinadas palabras. Las organizaciones informativas sostienen que cada medio tiene derecho a establecer sus propias normas editoriales sin recibir represalias oficiales.

La incorporación de CNN, MS NOW y Politico amplía considerablemente el alcance de las restricciones. Se trata de organizaciones con audiencias diferentes y una amplia presencia dentro de la cobertura política nacional e internacional.

El presidente conserva el derecho de rechazar públicamente cualquier reportaje y ofrecer su propia versión de los acontecimientos. También puede solicitar correcciones cuando considere que una información contiene errores comprobables.

El problema aparece cuando una inconformidad editorial se convierte en motivo para impedir el trabajo de los reporteros. Esa decisión puede generar la impresión de que el acceso depende de mantener una cobertura favorable hacia el Gobierno.

Las organizaciones defensoras de la libertad de prensa consideran que este tipo de medidas puede ser utilizado como una herramienta de intimidación. Desde su perspectiva, las restricciones buscan desalentar las investigaciones y reducir los cuestionamientos al poder.

Hasta ahora, el mandatario no ha explicado si la prohibición afectará a todos los periodistas de estas organizaciones o solamente a quienes cubren directamente la Casa Blanca. Tampoco se conoce si la medida incluye viajes presidenciales, conferencias o actos realizados fuera del complejo gubernamental.

La decisión podría provocar nuevos desafíos legales sobre la libertad de expresión y el acceso de la prensa a espacios oficiales. Los tribunales podrían tener que determinar si el Gobierno aplicó criterios válidos o si actuó en represalia por el contenido publicado.

La advertencia de que otros medios “van después” aumenta la preocupación dentro de la comunidad periodística. La amenaza deja abierta la posibilidad de nuevas exclusiones sin que se conozcan las reglas que serían aplicadas.

Este ambiente también podría afectar a organizaciones que todavía conservan sus acreditaciones. Algunos periodistas podrían sentir presión para modificar su tono o evitar determinados temas por temor a perder el acceso.

El combate contra la desinformación representa un desafío real para gobiernos, medios y ciudadanos. No obstante, responder mediante prohibiciones generales puede profundizar la desconfianza en lugar de ayudar a distinguir entre información verificada, errores periodísticos y opiniones.

Una alternativa sería que la Casa Blanca presentara públicamente las informaciones que considera incorrectas y ofreciera pruebas para refutarlas. Ese mecanismo permitiría que la ciudadanía evaluara ambas versiones sin limitar el trabajo de los medios.

La transparencia gubernamental adquiere mayor importancia durante momentos de polarización política. Cuando disminuye el acceso a la información, aumentan los rumores, las versiones incompletas y la dependencia de mensajes difundidos directamente por los funcionarios.

Trump ha utilizado Truth Social como una vía para comunicarse sin intermediarios con sus seguidores. Aunque las redes permiten conocer de manera inmediata la posición presidencial, esos mensajes no sustituyen las preguntas ni la verificación independiente de los periodistas.

Para la comunidad latina de Dallas y el norte de Texas, el acceso a una variedad de medios resulta fundamental. Las decisiones tomadas en Washington pueden afectar temas cercanos como inmigración, economía, empleo, educación, seguridad y relaciones con los países latinoamericanos.

Los siguientes días permitirán conocer la respuesta de las empresas afectadas y de otras organizaciones periodísticas. También será importante observar si la Casa Blanca establece un procedimiento para revisar el veto o si extiende las restricciones a nuevos medios.

La confrontación deja una pregunta de fondo sobre la relación entre el poder y la prensa en Estados Unidos. Un presidente puede cuestionar, criticar y corregir a los medios, pero el debate democrático requiere que los periodistas conserven la posibilidad de investigar, preguntar e informar sin que una cobertura incómoda se convierta en motivo de exclusión.

Trump y la prensa: vetos, restricciones y choques con los medios en EE.UU.

(EFE).- El veto anunciado este viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las cadenas CNN y MS NOW y al diario digital Politico se suma a una serie de medidas adoptadas por su Administración que han restringido el acceso de determinados medios, limitado la financiación pública y endurecido condiciones de trabajo de periodistas, además de una larga lista de enfrentamientos verbales con reporteros.

El primer choque notable se produjo en febrero de 2025, cuando la Casa Blanca restringió el acceso de la agencia Associated Press (AP) al Despacho Oval y posteriormente al avión presidencial por mantener el nombre histórico de «golfo de México» en lugar de la denominación «golfo de América», adoptada por Trump.

La Casa Blanca comenzó además a decidir directamente qué medios integraban los grupos de periodistas que cubren al presidente en espacios de acceso limitado, una función que durante décadas había gestionado la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Trump también ha protagonizado enfrentamientos directos con periodistas, como el ocurrido en noviembre de 2025, durante un intercambio a bordo del avión presidencial, llamó «cerdita» a la corresponsal de Bloomberg Catherine Lucey cuando intentaba hacerle una pregunta sobre los archivos de Jeffrey Epstein: «Silencio, silencio, cerdita».

Ofensiva contra medios públicos

En marzo de 2025, Trump ordenó reducir las operaciones de la Voz de América y otras emisoras para audiencias internacionales, dejando a más de 1.300 trabajadores en licencia administrativa.

La Administración también intentó retirar fondos de Radio Europa Libre/Radio Libertad y Radio Asia Libre, aunque tribunales federales han bloqueado o limitado parte de esas medidas.

En mayo, Trump firmó otra orden ejecutiva para poner fin a la financiación federal de NPR y PBS, a las que acusó de ofrecer una cobertura sesgada.

La medida ordenó eliminar, en la medida permitida por la ley, la financiación directa e indirecta de ambas organizaciones y abrió una batalla legal sobre la autoridad del Ejecutivo para retirar fondos aprobados por el Congreso.

Restricciones en el Pentágono

En mayo de 2025, el Departamento de Defensa estableció nuevas restricciones para los periodistas acreditados al Pentágono, que pasaron a necesitar autorización y escolta para acceder a amplias zonas del edificio.

Posteriormente endureció las normas y estableció que determinados periodistas podían ser considerados un riesgo de seguridad si buscaban información no autorizada, incluso cuando no fuera clasificada.

Un juez federal bloqueó parte de estas restricciones en marzo de 2026, pero el Pentágono respondió con nuevas limitaciones y cerró el espacio de trabajo conocido como el «pasillo de los corresponsales».

Limitaciones a visado para periodistas

El Gobierno aprobó, en julio de 2026, una nueva norma que buscaba limitar a 240 días la permanencia de los titulares de determinados visados de prensa, frente al sistema anterior basado en la duración de su situación laboral o de su asignación periodística.

Un juez federal bloqueó la entrada en vigor de la medida el pasado 14 de septiembre, un día antes de su aplicación prevista, mientras continúa el litigio.

Presión sobre las cadenas de televisión

La Comisión Federal de Comunicaciones se ha convertido en otro frente de presión sobre las cadenas que Trump considera críticas, como en septiembre de 2025, tras la suspensión temporal del programa del comediante Jimmy Kimmel por ABC, el presidente pidió el despido del presentador y sugirió que las emisoras que lo retransmitieran podían perder sus licencias.