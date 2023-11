CLAVE: NUMEROS

No sé cuántas veces he dicho que no me gusta cambiar por cambiar. Tiene que haber un motivo que me motive a hacer o proponer un cambio. No solo es decir que no, hay que saber por qué se está diciendo no… y también qué es lo que uno está pensando o creyendo que se puede cambiar para que se haga el cambio. Es por eso que, no estoy en un 100% de acuerdo contigo. Eso que estás haciendo, lo he hecho sin exagerar más de un millón de veces. Pero siempre dando ideas… no hablar por hablar. Cuando ignoro la situación no me meto en problemas. Claro que me gusta ser diferente, pero siempre teniendo una razón de ser… ¿Me explico? Por ejemplo: las tablas de multiplicar. Mucha gente empieza con la tabla del uno. Yo no, empiezo con la tabla que me pegue la gana. Nomás porque sí. ¿Hay una regla que diga que se tiene que empezar con la tabla del uno? ¿Verdad que no? entonces ¿por qué todo el mundo empieza con esa tabla? En el caso particular que tratas pues… no sé qué decirte.

Desde que estaba chiquito me enseñaron a contar hasta tres… y luego hasta diez. Recuerdo muy bien que mi madre me decía… – “te voy a contar hasta tres” y si no haces lo que te digo te voy a dar de “chanclazos”-. Nunca me decía te voy a contar hasta 5… menos hasta 10. Pero nunca me dijo tres “que”. Te voy a contar tres qué. Nunca me dijo si eran segundos o que. No entiendo porque siempre era que contaba hasta tres, nunca lo supe. Ahora el otro conteo es hasta 10… ¿por qué? Tampoco lo sé. Hasta la NASA lo hace. ¿Y porque siempre se relaciona con los segundos? Cuando se trata de una pelea de box… se cuenta hasta 10, aquí son segundos. Aunque a decir verdad muchas veces no son 10 segundos… son más. Y tampoco sé porque no se ponen de acuerdo si deben de hacer del uno al diez o del diez a cero. Ahora menos sé por qué no se cuenta de cero hasta diez en vez de hacerlo de uno a diez. No entiendo porque lo hacen así. Tampoco sé porque cuando se cuenta hasta el diez nunca mencionan el cero. Pero cuando hacen la regresiva si consideran el cero, no entiendo.

CLAVE: HIPO-TENUSA

Estaba pensando en cómo poder explicarte lo que para ti ahora es una confusión de poca… y la verdad que por más que le busco creo que voy a perder el tiempo contigo. Y es que no es algo que se pueda explicar con bolitas y palitos ni mucho menos ni mucho más. No sé a quién le preguntaste… es más, ni me interesa. Lo único que puedo deducir es que… no sé si eres ignorante o inocente. Que no es lo mismo, pero se parece mucho. ¿De dónde sacaste esa conclusión de que una hipotenusa es una… mujer fácil? Me dices que en la escuela (hace muchos años) tu maestro les encargó que encontraran la hipotenusa y nunca diste con ella ¿verdad? Dime… ¿te pasó algo malo por no haberla encontrado? Si la hubieras encontrado… ¿qué hubieras hecho con ella? ¿Cómo te imaginas que es la hipotenusa? ¿Para qué sirve? ¿En dónde se encuentra la hipotenusa? Si esta dentro ¿para que la quieren afuera? Que la saque quien la metió ¿no? ¿Quieres un consejo?… deja la hipotenusa en paz, ella no te está haciendo nada. Así que no te preocupes por ella. Deja que la vida siga como está y verás que feliz vas a ser. O es que ¿acaso te ha hecho falta la hipotenusa? O es que ¿acaso tu esposa te la pidió? Porque sí te la pidió creo que… estas en graves problemas. No sé porque carajos nos quieren meter en nuestra cabecita tanto mugrero que de nada nos va a servir. Al menos esto lo he comprobado con casi todo lo que nos metieron en nuestro cerebro en la escuela. Tanto que batallé para aprender cómo sacar el área de un octágono… y nunca supe para que me serviría. ¿La raíz cuadrada? Menos. Así que, sí nunca supiste nada de la hipotenusa… no importa. Sí no pasó nada cuando estabas en la escuela, menos ahora que ya estas viejo y hasta eres abuelo. No te preocupes por ella… ella está bien ¿ok? Cuanta materia gris tendríamos disponibles si no nos hubieran obligado a aprendernos tanto mugrero en la escuela… me cai que si.