Para no olvidar:…

Un campo de golf de 18 hoyos consume a diario la cantidad de agua que aproximadamente 9, 000 habitantes. Si la Antártida se derritiera, el nivel del mar aumentaría 61 metros. Casi 100 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable. A diario se evaporan 400 kilómetros cúbicos del mar y de la superficie terrestres. (Ya no vuelvo a dar este tipo de información… me he quedado traumado)