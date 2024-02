Biden pide al Congreso hacer frente a Trump mientras colapsa proyecto de ley fronterizo

Biden culpó directamente a Trump —su casi seguro oponente republicano en las elecciones presidenciales de noviembre– del fracaso del proyecto de ley.

“Durante las últimas 24 horas no ha hecho otra cosa, según me han dicho, que ponerse en contacto con los republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado y amenazarlos e intentar intimidarlos para que voten en contra de esta propuesta”, manifestó Biden. “Parece que están cediendo. Francamente, le deben al pueblo estadounidense mostrar algo de agallas y hacer lo que saben que es correcto”.

Empresas texanas estarían implicadas en llamadas hechas con IA antes de primarias de Nueva Hampshire

Las autoridades emitieron el martes órdenes de cese y desistimiento contra dos empresas de Texas que se presume estuvieron vinculadas a las llamadas automáticas que utilizaron inteligencia artificial para imitar la voz del presidente Joe Biden con el fin de disuadir a la gente de votar en las elecciones primarias del mes pasado en Nueva Hampshire.

El fiscal general de Nueva Hampshire, John Formella, dijo que los investigadores han identificado que la fuente de las llamadas fue Life Corporation, y que éstas fueron transmitidas por una empresa llamada Lingo Telecom. Nueva Hampshire emitió órdenes de cese y desistimiento y citaciones a ambas empresas, mientras que la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC por sus siglas en inglés) emitió una carta de cese y desistimiento a la empresa de telecomunicaciones, dijo Formella. En un comunicado, la FCC dijo que estaba tratando de detener “el comportamiento que viola las leyes contra supresión del voto”.

Durante una rueda de prensa en que se habló de la investigación, Formella describió las llamadas como el intento más claro, y posiblemente el primero del que se tiene noticia, de utilizar la IA para interferir en unas elecciones en Estados Unidos. Señaló que las llamadas iban mucho más allá de los panfletos políticos que han llegado a los buzones de los votantes en elecciones anteriores.

“Llamadas que utilizan la IA con algo tan engañoso como intentar clonar la voz del presidente de Estados Unidos, no habíamos visto antes algo así tan cerca de unas elecciones y con una intención tan descarada de engañar a los votantes”, dijo Formella. “No queremos que sea el primero de muchos casos. Queremos que esto sea un ejemplo que nosotros señalemos, y también un ejemplo de aplicación de la ley para cualquiera que se plantee hacer esto”.

Nadie abrió la puerta de las oficinas de Life Corporation, ubicada en un centro comercial de Arlington, Texas, el martes por la tarde. Los mensajes telefónicos y de correo electrónico dejados al propietario de Life Corporation, Walter Monk, no fueron respondidos.

Lingo Telecom declaró en un comunicado enviado por correo electrónico que “actuó de inmediato” para ayudar al grupo de trabajo de la fiscalía estatal en su investigación.

“El mismo día en que fuimos contactados por el grupo de trabajo, identificamos y suspendimos rápidamente la cuenta implicada, y seguiremos cooperando con los investigadores federales y estatales para resolver este asunto”, decía el comunicado. “Lingo sigue comprometida a mantener los más altos niveles de atención al cliente en cumplimiento de todas sus obligaciones normativas”.

El mensaje grabado se hizo llegar a entre 5.000 y 25.000 votantes dos días antes de las primarias del 23 de enero. En él se utilizaba una voz similar a la de Biden, se empleaba su frase habitual “What a bunch of malarkey” (“Qué montón de sandeces”), y se insinuaba falsamente que votar en las primarias impediría a los votantes votar en las elecciones generales de noviembre.

Biden ganó las primarias demócratas como candidato no registrado —es decir, como candidato cuyo nombre no aparece en la papeleta y los votantes deben escribirlo en ella— después de que mantuviera su nombre fuera de la papeleta para respetar la nueva posición de Carolina del Sur como punta de lanza para las primarias demócratas.

Las llamadas aparecían falsamente a los destinatarios como procedentes del número de teléfono móvil personal de Kathy Sullivan, una expresidenta del Partido Demócrata del estado que ayuda a dirigir el comité de campaña electoral denominado Granite for America, el cual apoyó la campaña de Biden como candidato no registrado. Formella dijo que al menos 10 personas que recibieron las llamadas luego llamaron a Sullivan.

Sullivan elogió el lunes a los investigadores por su rapidez y esfuerzo.

“Cualquiera que intente suprimir el voto en una democracia es una vergüenza”, afirmó en un correo electrónico.

El aparente intento de supresión del voto mediante el uso de la tecnología de IA generativa es un ejemplo de lo que los expertos advierten que convertirá 2024 en un año de desinformación electoral sin precedentes en todo el mundo.

El equipo de campaña de Biden elogió la investigación que se realizó en torno a las llamadas.

“La desinformación dirigida a suprimir el voto y socavar deliberadamente unas elecciones libres y justas es una amenaza inaceptable, y aplaudimos al fiscal general de Nueva Hampshire por tomarse el asunto en serio y actuar rápidamente dando un poderoso ejemplo contra futuros intentos de alterar unas elecciones democráticas”, declaró la directora del equipo de campaña, Julie Chávez Rodríguez.

La carta de cese y desistimiento de la FCC a Lingo Telecom decía que la investigación incluyó trabajar con el Industry Traceback Group, un consorcio de proveedores de servicios del sector de las telecomunicaciones que puede rastrear las llamadas hasta su origen, incluso si han sido “suplantadas” para que parezca que proceden de otra persona.

Según la carta, una vez que Lingo Telecom fue identificado como proveedor original de las llamadas, la empresa señaló a Life Corporation como la parte que las inició. Según las autoridades de Nueva Hampshire, Lingo Telecom también suspendió sus servicios a Life Corporation tras enterarse de la investigación.

Josh Bercu, director ejecutivo de Industry Traceback Group, confirmó que la organización participó en la investigación y pudo rastrear el origen de las llamadas en cuatro horas. No quiso hacer más comentarios sobre el caso.

Formella dijo que se podrían presentar cargos en virtud de la ley de supresión del voto de Nueva Hampshire, un delito punible con hasta siete años de prisión, o en virtud de dos leyes federales, la Ley de Veracidad en la Identificación de Llamadas y la Ley de Protección del Consumidor Telefónico. Cada una de ellas puede acarrear multas de miles de dólares. La semana pasada, la FCC propuso tipificar explícitamente como delito las llamadas no solicitadas que utilicen voces hechas con inteligencia artificial.

Dijo que la investigación apenas está comenzando, pero quiso enviar un mensaje contundente para disuadir a otros que pudieran tener la tentación de interferir en las elecciones de este año.

“Nuestro mensaje es claro: las fuerzas del orden de todo el país están unidas sobre una base bipartidista y dispuestas a colaborar para combatir cualquier intento de socavar nuestras elecciones”, afirmó.