Angelina Jolie rompe un récord mundial al unirse a Instagram

El viernes pasado Angelina Jolie abrió Instagram para compartir con los internautas la carta de una chica afgana, atrapada en el nuevo régimen talibán de su nación. Este hecho no solo rompió nuestros corazones, sino que batió un récord mundial por ser la cuenta con más seguidores en menos tiempo, logró en 2 horas 2,1 millones de followers.

Aunque parezca mentira, teniendo en cuenta el mundo globalizado en el que vivimos, hay muchas personas que no disponen de redes sociales y no por falta de acceso a internet, sino porque simplemente no quieren. Angelina Jolie pertenecía a ellos hasta hace escasos días, cuando decidió abrirse un perfil en Instagram y logró en pocas horas alcanzar los siete millones de seguidores. De hecho, con este gesto, la actriz ha logrado batir un récord mundial.

Angelina Jolie pertenecía a ese extraño grupo de famosos que prefieren vivir sin exponerse de forma constante en internet y sin el excesivo ruido que general las redes. Hay actores que disponen de cuentas que usan de forma promocional pero en el caso de la protagonista de Maléfica ni siquiera tenía una para eso.

Hace unos días, la artista decidió unirse a la familia de Instagram, causando un gran alboroto con su decisión, y la buena recepción que tuvo se notó con la cantidad de followers que consiguió de golpe. Y eso que tan solo ha hecho una publicación por el momento: la carta de una niña afgana que denuncia la restricción de derechos que están imponiendo los talibanes.

La misiva ha conseguido remover conciencias y se ha hecho viral en cuestión de horas. Cabe recordar que Angelina Jolie es embajadora de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y que es uno de los rostros famosos que está denunciando los abusos al pueblo afgano por parte del recién creado gobierno talibán.