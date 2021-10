YA NO LES CREEN

En la reunión de las señoras todas contaban sus historias maritales. Cada una contaba como era su relación con su pareja. Cada cosa que se escuchaba de ellas. Cuando le tocó a una de ellas dijo… – No me puedo quejar…- Todas voltearon a verla. Ella, se miraba muy contenta… muy feliz – No puede ser…- dijo una. – Ver para creer…- dijo otra. – Mentiras…- dijo también otra mujer. – Cuenta… ¿qué hace tu marido que te tiene muy feliz? – Si, di como es tu relación con él…- – Mi marido siempre me satisface todas las noches…- Todas las mujeres abrieron más sus ojos. – ¿Puedes repetir lo que acabas de decir? – Que mi esposo siempre me satisface todas las noches- – Guaoooooo- exclamaron todas al mismo tiempo. – Y ¿cómo es eso? – Que hace? – Se va a dormir a otro cuarto- Cuando se acerca cada 21 del mes es la misma. Me pareciera ver a los fronterizos conteniendo la respiración y como decimos comúnmente con el Jesús en la boca. Y es que cada vez que se acerca el día 21 del mes se guarda la esperanza de que se abran las fronteras. De lo que va de la pandemia… he ido unas tres veces a la frontera y con tristeza veo como la frontera se está muriendo de nada. No entiendo como es que se ha llegado a tal punto que les importa madres que la gente vea con desesperación como se les va acabando la paciencia por el virus. Bueno, no realmente el virus, sino por las autoridades que se han puesto en un plan de acabar con la economía de la frontera. Parece que la noticia viene en serio, ya que lo dice el congresista Henry Cuellar. Bueno, otras veces lo a dicho y no ha pasado nada… pero creo que entre mas pasa el tiempo mas se acerca la reapertura de los puentes. Creo que 17 meses ya son mas que suficientes para aguantar al virus que sigo diciendo no hace nada. Todo es negocio de quienes manejan la pandemia a su antojo. Nomas para que se dé una idea… ¿sabe que los hospitales reciben un aporte del gobierno por cada caso de Covid tratado? Si no mal recuerdo son 37 mil dólares. Así que usted dirá si no les conviene estar reportando casos y muertes por el virus. Hasta aquí le dejo porque ya me esta dando una vez coraje y eso hace daño a mi salud. Los policías golpeaban y golpeaban al individuo que había caído en sus manos… dije manos ¿cierto? Quise decir garras. No paraban de golpearlo, parecía que era tarea. De repente paraban de golpear y miraban un papel. Seguían golpeando y golpeando hasta que llegó el jefe de ellos y molesto ordenó que dejaran de golpear al hombre. – Pero que les pasa pedazos de animales… ¿qué es lo que pretenden con golpear salvajemente a este hombre? – Jefe- – Cállese López, que estoy hablando- – Es que…- – Le digo que se calle. ¿Que no se dan cuenta de lo que están haciendo? – Pero es…- – Que se calle García… ¿por qué tantos golpes? – Jefe… aunque usted no lo crea, entre más lo golpeamos se mas parece más a la foto- – ¿Qué foto? Le dan una credencial. – Bola de bestias… esta no es una foto, es su huella digital. Ya lo veía venir. Es mas me atrevo a decir que se habían tardado. Pues bien, para los simpatizantes del LGBTTT+ ya tiene lo que querían. Se salieron con la suya. Pero creo que la culpa la tienen los padres que no supieron encaminar a su hijo por el buen camino. Se dejó llevar por las amistades y eso a la larga trae sus consecuencias. Otra cosa, pensé que Clark Kent había dejado a Louise Lane para casarse con la Super Chica, pero no. Estoy seguro que la Super Chica no lo hubiera permitido. Resulta que Jon Kent, el hijo de Superman salió bisexual. Así que le vamos quitando lo de Superman Jr. Su debilidad ya no será la kriptonita. Me metí un poco en la farándula y resulta que el que va por el mismo camino es Robin, el amigo de Batman. No me extrañaría que el amigo del Llanero Solitario… El Toro también saliera con que es bisexual (por cierto, ¿por qué Solitario? si siempre andaba acompañado). Aunque a decir verdad se le ve mas bisexual al Llanero Solitario que a su amigo El Toro. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gammaliel9.10@gmail.com